Tento kryt na iPhone si koupí jen hazardér. Může vás stát i život

1:08 , aktualizováno 1:08

Výrobci mobilního příslušenství, a to zejména krytů na nejrozšířenější modely smartphonů, se předhánějí v co nejšílenějším pojetí. Experty jsou na to především společnosti působící na japonském trhu. Právě tam lze nyní pořídit kryt pro iPhone 5, který vás v některých situacích může ohrozit na životě.