U Iwoxs vymysleli, jak volat s iPhonem zadarmo a i bez signálu

Tedy na první pohled nás zaujala sklápěcí anténka na vrchu krytu. Pak jsme si všimli předvádění produktu čínským zákazníkům. Obsluha navlékla iPhone do nepříliš pohledného krytu a dvojice začala navzájem do telefonů křičet. Výsledek nebyl příliš přesvědčivý, ale fungovalo to.

Kryt se jmenuje i6 Power Talkie a je to v podstatě kombinace vysílačky a externí baterie. Kryt funguje samostatně, jen zvuk se přenáší bezdrátově do sluchátek či reproduktorů. Logicky primárně do reproduktorů iPhonu, ale lze použít i samostatný head set. Externí baterie pak dokáže iPhone dobíjet a kryt je gumový, takže přístroj i lehce ochrání.

Vysílačka zabudovaná v krytu zvládá frekvence pro občanské radiostanice PMR v Evropě i FRS/GMRS kanály v USA. Dosah odpovídá nejlacinějším vysílačkám, výrobce uvádí dosah do tří kilometrů. Počítáme však, že v praxi to bude mnohem méně. Anténa na horní straně je sklopná a nelze ji odmontovat.

Baterie s kapacitou 3 000 mAh pomáhá dobíjet iPhone a kryt má na zadní straně jak ovládací kolečko, tak miniaturní OLED displej s rozměry 13,5 x 6,98 milimetru, který zobrazuje nejdůležitější informace. Rozlišení displeje je 64 x 32 pixelů.

V době neomezených tarifů či různých volacích aplikací asi není úspora za spojení tak významná jako dříve. Vysílačka však může třeba na horách nebo při cyklistice bodovat rychlostí spojení, přeci jen vytočení čísla chvíli trvá. Navíc se s vysílačkou spojíte s protistranou (pokud budete navzájem na příjmu) i tam, kde mobilní signál není. A takových míst je v přírodě stále hodně.

Kryt není moc atraktivní a vyrábí se jen v jediné barvě. Cenu bohužel neznáme, produkt se zatím neprodává. Rozměry krytu jsou 166,1 x 79,96 x 16,98 milimetru.