Kryptotelefon po americku

Nejde vlastně o úplně nový přístroj, ale o osvědčený model od Motoroly, Timeport Triband, který má jen o něco obéznější bateri. V jejím krytu se totiž mimo akumulátor ukrývá ještě speciální šifrovací modul Sectera. Mimo dodatečné šifrování hovoru umí zabezpečit i přenášená data. Třípásmový telefon je navíc velmi praktický, protože jej uživatel může používat ve všech GSM sítích na světě. Firma také vyrábí a dodává telefon pro pevnou analogovou telefonní síť pod označením Sectera Wireline Terminal. Zašifrované spojení je tedy možné navázat mezi těmito koncovými zařízeními. Pokud účastník volá protistranu, která je vybavena jen obyčejným telefonem, lze šifrování vypnout.Samotný bezpečnostní modul Sectera používá stejnou architekturu jádra, která byla vyvinuta pro ochranu vládních komunikací USA. Používá standardní šifrovací systém AES (Advanced Encryption System), který normalizuje národní institut pro normalizaci (National Institute of Standards). Americká národní bezpečnostní agentura NSA (National Security Agency) vydala 3. 6. letošního roku pro telefony vybavené kryptomodulem Sectera certifikát pro použití v případech, kdy je požádováno zabezpečení na úrovni "TOP SECRET", tedy přísně tajné. Vývoz kryptomodulu podléhá jurisdikci a kontrole U.S. Departmentu of Commerce, a je tedy omezen. Zařízení totiž vzniklo právě pro potřebu komunikace o citlivých záležitostech mezi vládními úředníky USA. Potvrddil to i prezident a hlavní manager General Dynamics Decision Systems Mark Fried, když řekl:O nasazení kryptomodulů se uvažuje i v budoucnosti při šifrování provozu vládou sponzorovaných úzkopásmových digitálních terminálů (FNBDT).Kryptomodul Sectera je vybaven konektorem, jehož prostřednictvím je možné v budoucnosti upgradovat verzi jeho firmware, který se stále vyvíjí a zlepšuje. Firma ve své tiskové zprávě uvedla, že bude k dispozici i komerční verze, pro níž bude povolen vývoz.

Sectera GSM tedy spolu s analogovým telefonem a modulem pro Iridium tvoří univerzální a flexibilní systém pro šifrování komunikace odkudkoli kamkoli na Zemi. Pro další podrobnosti uvádíme link na General Dynamics.