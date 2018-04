Krvavá hra s bojujícími psy pro Android pobouřila celý svět

K odstranění aplikace z marketu došlo po obrovské vlně kritiky. Proti aplikaci byla publikována on-line petice a o její stažení se zasazovaly i známé celebrity. Na Android Marketu se podle serveru androidcentral.com nejprve objevil její mírnější popis, opatřený dovětkem vývojářů. Nyní už hra zmizela úplně.

V popisu hry bylo možno například číst: "Vycvič si svého psa a poraz všechny ostatní!" Ve hře se objevovala krutá a krvavá zobrazení. Wayne Pacelle, výkonný ředitel Human Society of the United States, se ke hře vyjádřil ve smyslu, že by Google měl Dog Wars stáhnout, a spíše se připojit k mezinárodnímu hnutí, které se snaží chránit psy před touto nezákonnou násilnou praktikou.

Hru má na svědomí firma Kage Games LLC. Její vývojáři nejprve přidali ke hře dovětek, že nepodporují násilí páchané na psech, ve kterém prosili, aby bylo rozlišováno mezi hrou a reálným životem. Do celé věci se ale vložily další instituce a celebrity. Kampaň proti aplikaci zveřejnila PETA, organizace na ochranu zvířat, přidaly se i celebrity, jako například herečka Alicia Silverstone.

Dvě aplikace od stejné firmy, které jsou nyní na Android Marketu

I když se k on-line petici stále ještě dá připojit podpis, na stránkách Android Marketu nebyla v době psaní článku aplikace dostupná. Na světových serverech vyšlo několik krátkých zpráv o tom, že byla bez komentáře stažena. Zprávu zveřejnil i kanál Fox 23News.

V současné době lze ovšem na Android Marketu najít dvě placené aplikace od stejného vývojáře, které do této kontroverzní hry přinášejí prémiové peníze a nástroje. Minimálně jedna byla přidána až po stažení původní aplikace. Úmysly vývojářů i provozovatelů Android Marketu tak zůstávají mírně nejasné.