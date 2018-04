Měli jste je také? Kronika symbianových nokií, od komunikátoru po 808

Operační systém Windows Phone je budoucností finské Nokie. Symbian, jeden z prvních mobilních operačních systémů, je teď oficiálně její historií. Žádný další smartphone s tímto systémem už Nokia nevyrobí, typ PureView 808 byl poslední.

Kapitola operačního systému, který vlastně stál u samotného zrodu chytrých telefonů, se tak v podstatě uzavírá. Kromě Nokie totiž v poslední době již žádný další výrobce smartphony se Symbianem nevyráběl. Zdá se tedy, že s dlouhou a vcelku úspěšnou kariérou Symbianu u Nokie končí vlastně i celá kariéra tohoto operačního systému. Za 12 let vzniklo u Nokie více než 100 modelů s tímto systémem. A to je opravdu úctyhodné číslo.

Symbian poprvé v Communicatoru

Symbian se zrodil jako sdružení firem Nokia, (Sony) Ericsson, Motorola a Psion. To mělo za úkol rozšířit operační systém EPOC, používaný Psionem v PDA, také do mobilních telefonů. Prvním opravdovým chytrým telefonem se Symbianem se stala v roce 2000 představená Nokia 9210 Communicator se Symbianem 6.0, což byl vlastně EPOC Release 6.

Ještě o něco dříve se ukázal dotykový Ericsson R380 s EPOC Release 5, který býval také označován jako Symbian OS 5, avšak nešlo o oficiální označení. Navíc tato verze systému měla omezené možnosti instalace aplikací, což u Nokie neplatilo.

Nokia 9210 byla už třetí generací komunikátoru od Nokie. Kategorii založila firma už v roce 1998 modelem 9000. První dvě verze používaly systém GEOS, což byla upravená verze MS DOS. Typ 9210 tedy otevřel zcela novou kapitolu v historii mladé kategorie. Třetí komunikátor si okamžitě získal ohromnou přízeň zákazníků a stal se z něj ve své době bestseller. Možná i díky barevnému displeji, který tu zažil premiéru.

V prvním roce (2001) se ho prodalo přes půl milionu kusů, v následujícím roce se pak prodalo přes milion těchto komunikátorů. To vše v době, kdy se za rok na světě prodalo necelých 400 milionů telefonů, dnes je to více než čtyřnásobek. Co by dnes Nokia dala za to, kdyby prodala 4 miliony kusů jednoho svého špičkového Windows Phone modelu. Úspěch komunikátoru byl obrovský a to byl Symbian jenom v plenkách.

První smartphone a fotomobil v jednom

Po uvedení 9210 Nokia nezahálela a pro Symbian chystala ještě daleko lepší budoucnost. Firma si uvědomovala, že pro běžné uživatele komunikátory nejsou to pravé, a otevřený operační systém tedy chtěla zabudovat i do daleko běžnějších telefonů. V roce 2002 se tak veřejnosti představil další legendární přístroj: vysouvací Nokia 7650.

Kromě neobvyklé konstrukce a otevřeného operačního systému šlo také o první telefon s vestavěným fotoaparátem. Konkurence dosud nabízela jen přídavné.

Nokia 7650 byla prvním smartphonem se Symbianem S60

Nokia 7650 dostala Symbian ve verzi 6.1 s uživatelským prostředím Series 60 (později označované jako S60), které se od prostředí v komunikátorech lišilo a bylo lépe přizpůsobeno menším displejům běžných mobilů. Ačkoli byla 7650 drahá, opět si získala velké množství příznivců.

Méně movití zájemci si museli na svůj první smartphone ještě chvíli počkat. Zkraje roku 2003 představila Nokia hodně neobvyklý model 3650 s klávesnicí jako z rotačního číselníku klasických starých telefonů. Ergonomie tu dostávala na frak, ale cenově byl telefon podstatně příznivější než 7650. Navíc právě kvůli podivné klávesnici jeho cena rychle klesala, takže se z něj stal první dostupný smartphone.

Symbian jako herní platforma

Koncem roku 2003 se Nokia pokusila přenést Symbian i na pole her. Prostřednictvím smartphonu N-Gage, který byl konstruován jako přenosná herní konzole, se pokusila ze Symbianu udělat významnou herní platformu a konkurovat třeba GameBoyi. N-Gage byl však tak trochu zakletý. Téměř cokoli, co zde Nokia udělala, bylo špatně.

Cena byla vysoká, náruživí hráči nepřijali malý 2,1 palcový displej s rozlišením 176 × 208 pixelů a 4096 barvami a nepříjemný byl i nedostatek herních titulů, které byly navíc také hodně drahé. Obzvláště v porovnání s cenami mobilních her v současnosti. To opět brzy udělalo z N-Gage výprodejovou záležitost, takže řada nadšenců zase přišla ke svému prvnímu smartphonu vcelku výhodně, avšak musela si zvykat na netypické uspořádání přístroje.

Nokia N-Gage byla prvním pokusem udělat ze Symbianu herní platformu

Ve stejné době jako N-Gage byl představen i podstatně úspěšnější model, Nokia 6600. Baculatý, ale jinak v podstatě normální mobil, ukázal cestu, kterou se chytré telefony vydají v následujících letech. Budou se vzhledem i konstrukcí přibližovat normálním telefonům, jen nabídnou lepší výbavu a možnosti rozšíření. Byl to také první mobil s vylepšenou verzí systému Symbian 7.

Koncem roku 2004 se objevil i zvláštně tvarovaný typ 7600 s tlačítky po stranách displeje. Tento extravagantní model bychom mohli snad i zapomenout, kdyby nešlo o první symbianovou nokii s podporou 3G sítě, tehdy jen na frekvenci 2 100 MHz. Ve stejné době se objevil i model 3660, což byl vlastně faceliftovaný typ rok staré 3650 s běžnou klávesnicí.

Koketování s dotykovým displejem

Nokia to zkusila i s dotykovými displeji, které jinak u Symbianu (s nadstavbou UIQ) používal Sony Ericsson. Model 7700, představený rovněž koncem roku 2003, se však nakonec na trh nikdy nedostal. Možná kvůli tomu, že Nokia dotykovým displejům nevěřila, možná proto, že měl telefon doslova úděsný design. Dotykové prostředí Series 90 tak zůstalo u ledu.

Začátek roku 2004 byl ve znamení uvedení komunikátoru 9500 a jeho zmenšené verze 9300 s nedotykovým prostředím Series 80. Jinak byl však tento rok na úspěšné symbianové modely vcelku chudý. Představen byl spíše na dámy zaměřený model 7610 a jeho více pánsky orientovaná varianta 6670. Objevuje se obrovské véčko 6260 s rotujícím displejem nebo zakulacený typ 6630.

Nokia 7710 byl první finský dotykový smartphone, který se dostal do prodeje

V podzimním období to Nokia znovu zkouší s N-Gage, tentokrát pod názvem QD. Rozlišení i velikost displeje zůstaly zachovány, příznivěji byla nastavena cena. I tak však herní symbianová konzole díru do světa neudělala. Mezi běžnými smartphony se o něco podobného pokoušel model 3230, který se snažil klamat tělem a chtěl vypadat jako obyčejný nechytrý mobil. Zajímavý model trochu zapadl, kvůli tomu, že počátkem dalšího roku byly uvedeny lákavější kousky.

Na konci roku 2004 se také objevil model 7710, což byla první produkční dotyková nokia se Symbianem Series 90. S telefonem se dodával i stylus, což bylo tehdy běžné u klasických PDA. U zákazníků se možná i kvůli vysoké ceně úspěchu nedočkal. Do uvedení iPhonu tehdy zbývaly více než dva roky a Nokia nebyla na úplně špatné cestě. Věnovala se však určité jistotě, kterou představovaly klasické symbianové mobily.

Dobrá série roku 2005

Počátkem roku 2005 se objevuje Symbian ve verzi 8.0. Premiéru slaví v modelu 6680 s podporou videotelefonování v 3G sítích. Existoval i levnější typ 6681 bez podpory 3G. V polovině roku předvedla Nokia asi nejpokrokovější modely v dosavadní sérii. Základem byl typ N70 s dvoumegapixelovým fotoaparátem, který se stal u nově uvedených modelů standardem. Přicházela éra prvních použitelných fotomobilů.

Následovalo véčko N90, jehož displej šlo přetočit a modul s fotoaparátem byl rovněž nezávisle natáčecí, takže se telefon dal používat jako domácí videokamera. Displej také poprvé dostal dvojnásobné rozlišení (352 × 416 pixelů) oproti dosavadním běžným modelům. Úhlopříčka 2,1 palce byla zachována. Za jemnost 259 pixelů na palec by se displej nemusel stydět ani dnes.

Zájem vzbudil i model N91 se 4 GB vnitřní paměti, kterou však nezajišťovalo flash úložiště, ale miniaturní harddisk. Specialitou byl i nový Symbian verze 9.1, tzv. 3rd Edition. Měl to být hudební smartphone s ambicí nahradit iPod, avšak cena byla příliš vysoká. Velký úspěch nezaznamenal ani další hudební model 3250 s přetáčecí částí klávesnice. Zapadlo i véčko N71.

Nokia E61 byla konkurencí pro smartphony BlackBerry a ve své době se stala hodně populární

Objevuje se i velmi úspěšná pracovní série smartphonů E. E60 byl typ s klasickou klávesnicí a displejem s vysokým rozlišením z N90, E61 byla první qwerty nokia s konstrukcí jako telefony BlackBerry. Displej s úhlopříčkou 2,9 palce byl umístěn na šířku. Nejméně úspěšný z nové řady byl rozklápěcí typ E70, který skrýval qwerty klávesnici. Ta byla po rozklopení telefonu po obou stranách displeje. Vylepšení se koncem roku dostal i malý komunikátor, teď nesl označení 9300i.

Hodně úspěšným modelem se stal také koncem roku představený a v roce 2006 uvedený model N80 s vysouvací konstrukcí a třímegapixelovým fotoaparátem a vlastně tehdy naprosto kompletní funkční výbavou.

Zrodila se legenda N95

O rok později byl typ E61 nahrazen mírně vylepšeným E62 a typ N70 byl nahrazen modelem N72. Opravdovým posunem vpřed byl model N73 s 2,4palcovým QVGA displejem a třímegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením. Model N93 byl pokračováním "kameromobilu N90". Displej byl shodný s N73 a vyklápěcí konstrukce se zvlášť odklápěným displejem tentokrát ukrývala fotoaparát s rozlišením 3 megapixely a rovnou trojnásobným optickým zoomem. Dodnes je to jen jeden z mála mobilů s optickým zoomem.

Nokia N95 se stala doslova legendou. Její vysouvací konstrukce ukrývala na svou dobu nevídanou výbavu v čele s pětimegapixelovým fotoaparátem opravdu slušných kvalit

Sportovní nadšence lákala Nokia 5500 Sport se čtvercovým displejem a velice dobrou odolnou konstrukcí. Modlou firem se stala Nokia E50. Koncem roku pak došlo na jeden z nejznámějších symbianových telefonů vůbec. Nokia představila legendární typ N95, který tehdy definoval maximální možnou výbavu telefonů. Jeho pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením by se neztratil ani dnes, stejně jako skvělá mapová aplikace Nokia Mapy, kterou dnes firma nabízí i ve svých modelech s Windows Phone.

Typ N95 sice trápily různé dětské nemoci a Nokia vydávala jeden nový firmware za druhým, avšak šlo o nesmírně úspěšný telefon a zdálo se, že právě touto cestou se smartphony rozšíří mezi masy. Dotykové "komunikátory", třeba se systémem Windows Mobile, vypadaly oproti N95 těžkopádně a komplikovaně a často nenabízely ani zdaleka tolik funkcí. A třeba véčko N75, představené ve stejné době (a o něco později uvedené véčko 6290), vedle N95 úplně zapadlo.

Hledání cest a Symbian všude

Nokia N95 dovedla pro Symbian opravdu skvělou službu a systém zpopularizovala natolik, že Nokia začala hledat všemožné cesty, jak systém zákazníkům nabídnout. Zkraje roku 2007 přišel vylepšený zoomový fotomobil N93i, tenké véčko N76, které se vezlo na vlně popularity Motoroly Razr (přezdívané žiletka), navigační 6110 Navigator nebo nástupce N73 v podobě modelu N77.

Nokia N93i byla vylepšenou verzí kameromobilu N93, nový byl především atraktivnější design

Dále přibyla vylepšená E61i a hodně populárním modelem se stal vysouvací E65, který sázel na honosnější materiály. Objevil se i poslední z rodu klasických komunikátorů, typ E90. Model 5700 byl dalším z hudebních pokusů a na podzim přišel čas na vylepšený typ N95 8GB, který se vyznačoval displejem zvětšeným na 2,8 palce. Na hudbu milující uživatele mířil typ N81.

Nokia měla v té době rozjetý vlak a zdálo se, že představení prvního iPhonu na počátku roku pro ni nebude znamenat žádné nebezpečí. Do portfolia se zařadil i oblíbený pracovní model E51 a jakousi klasickou variantou k N95 se stala Nokia N82, opět s vynikajícím fotoaparátem.

Reakce na nového soupeře

S nástupem iPhonu se však musela Nokia nějak vypořádat, přitom ještě v prvních devíti měsících roku 2008 si musela vystačit se svým klasickým portfoliem. Modely jako 6650 Fold nebo 6124 Classic neuspěly. Modely 6210 Navigator nebo 6220 Classic na tom byly lépe, avšak jejich design působil příliš plastově.

V postupném vylepšování pokračoval typ N78 a plnohodnotným nástupcem N95 se stal očekávaný typ N96, který však zásadní vylepšení nepřinášel. Úspěch nezaznamenal ani hudební 5320 XpressMusic. Podstatně lepší to bylo v případě nových modelů řady E, vysouvacího E66 a konstrukčně skvělého qwerty typu E71. N79 a N85 byly opět jen postupným vylepšením předchozích modelů.

Nokia 5800 XpressMusic, neboli Tube, byla první odpovědí nokie na Apple iPhone. I přes nedostatky dotykového symbianu byla oblíbená a s nokií to nevypadalo tak špatně

Hodně uživatelů však čekalo na první dotykovou nokii se Symbianem S60. Různých úniků modelu Tube se začalo po polovině roku objevovat nespočet, ale premiéry se dočkal až v listopadu. A ačkoli nedosahoval kvalit tehdy již druhého iPhonu, označovaného jako 3G (to už z něj byl oficiálně i smartphone), obchodně byl typ 5800 XpressMusic pro nokii úspěch.

Bohužel to byl vlastně jeden z posledních velkých úspěchů symbianových mobilů. Po jeho boku bojovaly ještě kousky jako levnější qwerty model E63 a také nástupce komunikátorů, typ N97, který kombinoval dotykový displej s plnohodnotnou qwerty klávesnicí.

Tápání mimo

Dotykový Symbian byl ušit horkou jehlou a Nokia navíc i v roce 2009 pokračovala v chrlení mnoha vzájemně jen málo odlišných modelů s nedotykovou verzí systému. Ačkoli jsou typy jako 5630 XpressMusic, 6710 Navigator, 6720 Classic, 5730 XpressMusic, E55 nebo E75 vcelku mladými kousky, vzpomene si na ně asi málokdo a téměř nikdo nezamáčkne nostalgickou slzu.

Průlom nezaznamenal ani nadupaný model N86, a tak zůstávají asi poslední připomínkou slávy Symbianu pracovní modely E52 a E72. Především první jmenovaný byl stálicí. Pro mnohé lidi představoval poslední únik před dotykovými telefony a podobně dobře vybavený nedotykový telefon klasické konstrukce vlastně najít snad ani nejde.

Nokia E52 je posledním klasickým modelem pracovní řady E a už za svého aktivního modelového života se stala legendou. Řada uživatelů si ji kupovala ve výprodejích, protože to byl jeden z nejlépe vybavených telefonů s běžnou klávesnící v historii vůbec. Podobné mobily se dnes vlastně vůbec nevyrábí

Menším dotykáčem se stal typ 5530 XpressMusic a v Americe to Nokia zkoušela s vysouvacími qwerty modely 6790 a 6760. Na úspěch původního 5800 se Nokia snažila navázat jeho provedením Navigation Edition, typ 5230 byl jeho levnějším provedením.

Snahou opřít se o oblíbené komunikátory byl model N97 mini. Na typy 6788 (čínský TS-CDMA model), 5235 Comes With Music (vlastně model 5230 s doživotním předplatným hudby) a 6700 Slide vzpomíná asi málokdo. Více fanoušků si vzpomene na X6, nenápadný C5, levnou qwerty Nokii E5 nebo pokus o dostupný komunikátor C6.

Nadějný konec Symbianu

Světlem na konci tunelu měl být v roce 2010 model N8. Hliníkový smartphone se špičkovým fotoaparátem s rozlišením 12 megapixelů a xenonovým bleskem měl vynikající výbavu a slušný displej, avšak Symbian stále nevyhovoval všem nárokům na moderní systém. Nokia se navíc nedovedla soustředit na klíčové modely a opět jsme se dočkali nevýrazných typů E73 (E72 ve verzi pro americký T-Mobile), 5233 (vlastně 5230 pro asijské trhy), X5-01, levného 5250 nebo luxusněji pojatého C7, který Nokia zkazila fotoaparátem bez automatického ostření.

Nokia N8 znamená návrat nokie ke špičkovým fotomobilům, měla dvanáctimegapixelový čip a xenonový blesk. Telefon měl také originální kovové provedení a prodával se v řadě barev

Nadějně vypadal typ C6-01, ale na svou dobu byl bohužel příliš tlustý. U uživatelů komunikátorů si to chtěla Nokia vyžehlit modelem E7, očekávané odezvy se však nedočkal.

Pak vše pokračovalo typy C5-03, X7-01, zlatým Oro (což byla verze C7) a C5 5MP. Nadějněji vypadala série modelů 701, 700, 600 a 500, většinou vybavená posledním vylepšením Symbianu, verzí Belle. Ta už byla schopna soupeřit v kvalitě ovládání s většinou moderních systémů, jenže bohužel se již nemohla zbavit určitého stigmatu.

S touto sérii modelů totiž Nokia zároveň oznamuje partnerství s Microsoftem. Z nadějně se rozvíjejícího Symbianu se tak najednou stává systém na druhé koleji a fanoušci čekají, jaké špičkové modely představí Nokia na podzim.

Kat Elop

Stephen Elop, který do Nokie přišel zachránit značku, navíc smrt Symbianu ještě urychlil. Systém měl být dále vyvíjen a měl být používán v levnějších telefonech, jenže po zmíněných novinkách už přichází jen nevýrazná trojice modelů C5-0x (za x dosaďte 4, 5 nebo 6 – šlo operátorské verze modelu C5-03) a typ 603. Ten byl v podstatě poslední obyčejnou symbianovou nokií.

Na jaře roku 2012 pak odborná veřejnost na veletrhu v Barceloně očekává představení nástupců řady telefonů s trojciferným označením, přichází však jen neobvyklý fotomobil 808 PureView.

Nokia 808 PureView je definitivně úplně posledním symbianovým smartphonem značky Nokia a zřejmě i mobilní historie. Svět si ji bude pamatovat jako neobyčejný fotomobil s čipem s obrovským rozlišením 41 megapixelů.

Kolem dalších modelů je ticho a mlčení trvá i dále. Dnes víme, že PureView 808 měla být doplněna i portfoliem běžných symbianových modelů, stopku jim však vystavil Stephen Elop. A to natolik dokonale, že vlastně ani žádný z nakonec nerealizovaných smarpthonů neunikl na veřejnost.

PureView 808 je tak opravdu posledním symbianovým chytrým telefonem. Pro oblíbený operační systém, který během své existence výrazně pomohl definovat kategorii chytrých telefonů, je to alespoň vcelku důstojný konec. Se světem se totiž rozloučil opravdu výjimečným modelem, který si bude historie mobilních telefonů zcela jistě pamatovat.