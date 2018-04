Krizové telefony na Liberecku ještě úplně nefungují

Téměř dva roky po zavedení systému krizového mobilního spojení jsou některé obce v Libereckém kraji stále bez signálu. Starostové se obávají, že v případě živelné pohromy se nedokáží přivolat pomoc. Někteří uvažují o tom, že si pořídí vlastní telefon od jiného operátora. Informují o tom dnešní Deníky Bohemia v Libereckém kraji.

Starostu Pertoltic na Liberecku Petra Valáška vystrašila úterní bouře s přívalovými dešti. Jeho krizový telefon od Eurotelu má přitom i během normálního počasí jen nejslabší signál. Za deště spojení zcela ztrácí. "Telefon je mi v podstatě k ničemu. Uvažuji o tom, že ho vrátím a pořídím si vlastní," řekl deníku Valášek. V to, že se signál Eurotelu zlepší už po dvou

letech nedoufá, okolí ale signálem dostatečně pokrývá konkurenční Oskar Českého mobilu.

Podobnou zkušenost s krizovým mobilem má i starosta v nedalekých Habarticích František Kryšpín. "Abych se bez problémů dovolal, nesmí pršet. Což ale během povodní většinou bude. Celá západní část Frýdlantského výběžku je podle mne nedostatečně pokrytá," řekl deníku Kryšpín.

Podle mluvčí Eurotelu Diany Dobálové už společnost rozšířila pokrytí do více než poloviny lokalit, které loni v rámci projektu krizového řízení vybral řídící výbor ministerstva vnitra a

generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Společnost se podle ní zavázala, že do konce roku pokryje signálem 37 vybraných lokalit. "Například obec Habartice už signál má, a to v rámci oněch vybraných lokalit," řekla Dobálová. Petroltice podle ní ani nebyly na seznamu lokalit, které zlepšení signálu žádají.

Eurotel získal zakázku na zajištění krizového spojení v květnu 2002. V rámci toho dodal 19.000 mobilních telefonů. Při vyhlášení krizové situace garantuje volání zdarma. V případě

nutnosti má společnost do osmi hodin postavit i mobilní stanice. Podle smlouvy má společnost investovat do doplnění sítě asi 85 milionů korun.