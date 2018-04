Jíří Hlavenka mi začal přezdívat Che Guevara Zandl, Adam Hauner mne prosí, abych petici nepsal ve stylu francouzské revoluce. Škoda, jak to tak vypadá, moje plátové brnění bude muset zase zpět do skříně, jedenapůlruční meč zase pověsím na zeď a i helma si na svoji válečnou vřavu bude muset počkat do příštího léta. Inu, křížová válka ve jménu internetu se dělá trochu jinak, než za starých dobrých časů Huga dePayne.



Tahle se domlouvají velká povstání dnes - u kulatého stolu, nejlépe s počítačem. Zleva Ivo Lukačovič, já a Ondřej Neff. Foceno v Seznamu.

Zítra je středa, 18. listopad 1998. Vcelku nevýznamné datum. Nic památného. Nic neobvyklého. Tedy zatím. Propříště to bude den, kdy se internet rozhodl postavit monopolnímu SPT Telecom a jeho cenovému diktátu. Jsou dny, které rozhodují o mnohém a právě 18. listopad 1998 je jedním z nich. Více než 800 velkých českých internetových serverů po tento den umlkne, tisíce uživatelů se odmítnou k internetu připojit a nebudou používat telefony SPT Telecom, tisíce uživatelů se sejdou v Praze a v Brně na happeningu, aby vyjádřili svůj nesouhlas s bezzubou státní telekomunikační politikou a s cenovým terorem Telecomu. Znovu vyzývám vás všechny, abyste se připojili k našemu zítřejšímu prostestu - nesurfujte po internetu a snažte se vyhýbat volání z telefonů SPT Telecom i na ně. A přijďte krátce před 16:00 (rychle se stmívá, ať co nejvíce uvidíte) na happening.

Zároveň bych vás rád požádal, abyste měli na paměti, že tento happening je mírumilovným shromážděním, nepřejeme si žádné násilnosti a výstřelky nebo provokace. Nejdeme se na něj porvat ani nikoho lynčovat.

Jdeme jasně presentovat to, co si myslíme. Jdeme poukázat na absenci vládní telekomunikační politiky, na selhání role regulátora i na nepřiměřenou dravost Telecomu. Poukážeme na Karla Dybu - na člověka přímo zodpovědného za podpis smlouvy mezi FNM a TelSource. Zde veřejně aklamuji, že stejně jako Jaroslav Hutka a Ondřej Neff považuji Karla Dybu za grázla, neboť si vynutil podepsání totálně nevýhodné smlouvy mezi TelSource a FNM. Toto prohlášení stavím na znalosti neoficiální verze smlouvy, jež se mi dostala do rukou z důvěryhodného zdroje a zdůrazňuji, že v případném soudním procesu nelze rozhodnout bez toho, že se text této smlouvy zveřejní.



Docházejí nám takové hromady papírových petic, že to zcela zavalilo můj pracovní stůl. Pošťačka k nám přišla v pondělí nadvakrát. Petice chodí odevšad - botanická zahrada Praha, Finanční i městský úřad, firmy, jednotlivci, školy...

Happening bude zajímavý - bude to jedinečná příležitost, vyslovit veřejně názory, které se ODS jako přímý viník stavu snaží zamlčet nebo překroutit (viz Debata na ČT1). Bude to možnost, jak se zahledět do budoucnosti telekomunikací v České republice. A hlavně to bude možnost, jak zabránit odumírání internetu.

"Toto je svatá válka" stojí vyškrábáno čepelí meče na portálu brány Džáhib al Garu, monumentální křižácké pevnosti v syrské poušti. Nápis tam vyškrábal Malric, jeden z komturů johanitského řádu. Stalo se tak chvíli před tím, než s posledními dvaadvaceti muži vyjel v plné zbroji z bran obléhaného hradu, aby se pokusil probít skrze dvacetitisícovou armádu Saladinovu. Johanitská udatnost narazila na přesilu damascénské oceli. Nikdo z dvaadvaceti nepřežil, ačkoliv legenda to vypráví jinak.

Jaký osud je uchystán svaté válce za český internet? Přijďte a rozhodněte sami. www.bojkot.cz!