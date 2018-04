HTC připravuje výkonný phablet. Displej má úhlopříčku 5,9 palce

HTC T6 zaútočí přímo na připravovaný Samsung Galaxy Note III. Jak informuje server theunlockr.com, vybaveno na to bude dobře. Full HD displej (1 920 × 1 080 obrazových bodů) bude mít úhlopříčku 5,9 palce. Ve výbavě bude stejně jako u Samsungů řady Note dotykové pero.

Přístroj od HTC má být velmi výkonný. Procesor Qualcomm Snapdragon 800 bude mít nadprůměrně vysoký takt 2,3 GHz a paměť RAM by měla mít velikost 2 GB. Zklamáním je první informace o vestavěné paměti s kapacitou jen 16 GB. HTC by však na rozdíl od modelu One mělo u svého obra zabudovat slot pro paměťové karty.

Z HTC One si má kříženec smartphonu a tabletu převzít několik prvků, například reproduktory BoomSound nebo fotoaparát UltraPixel. Přední fotoaparát má mít rozlišení 2,1 megapixelu.

Připravované HTC T6 by mělo používat operační systém Android v dosud nepředstavené verzi Key Lime Pie. Specialitou má být snímač otisků prstů. Ten má být umístěn na zádech přístroje a poslouží pro zabezpečení přístroje.

Problémem by neměla být ani výdrž. HTC T6 má totiž mít baterii s obří kapacitou 3 300 mAh. Kdyby to nestačilo, má firma v záloze připraven ochranný kryt, který bude mít zabudovanou baterii s kapacitou 1 250 mAh.