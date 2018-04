Krize v Číně - Tero Kuittinen

Realita

Pro hodnocení nových telekomunikačních smluv uzavřených první dubnový týden v Číně doporučuji věnovat pozornost tomu, co Čína doopravdy kupuje oproti tomu co prohlašují oficiální představitelé. Ze svého úhlu vidím stálý proud 50 - 100 milionových smluv na expansi sítí GSM. Počet uživatelů standardu GSM dosáhne letos 40 milionů - a nezáleží to na tom, jak dopadnou nové sítě CDMA. Čína tvrdí, že dovolí stávajícím CDMA sítím expandovat. Zatím nepřijali, ale ani neodmítli IS.95. Až USA zaručí Číně členství ve WTO *) , pak se teprve ukáže jaký je skutečný vztah MII (ministerstvo obchodu a průmyslu) k CDMA. Za sebe tvrdím, že to nebude pěkný pohled.

Mezitím, již potvrzené rozšiřující smlouvy v GSM standardu zvýší počet uživatelů na 100 - 120 milionů během roku 2001. Tyto smlouvy jsou hotovou věcí, neboť klíčové investice rozhodující o digitální budoucnosti Číny byly učiněny v letech 1997-1999. Doufám že uspějí, ztráty by byly příliš velké. Pýchou MII je čínský GSM průmysl; domácí výrobní základna pro infrastrukturu i přístroje vytvořená velkým úsilím v letech 1996 - 1999 také spolkla i většinu zmíněných investic.

Je třeba mít na paměti, že CDMA nepřišla v roce 1997 do Číny jako vize odvážného čínského podnikatele, ale jako strategický mocichtivý akt Čínské lidové armády. Zeleným mozkům je úplně jedno, zda budou operátoři CDMA vydělávat nebo ne - chtějí jen dostat pořádný kus Čínské ekonomiky pod svoji kontrolu. MII se pokusila omezit ekonomickou a politickou sílu ČLA zablokováním rozšiřování CDMA; oficiální prohlášení čínských úřadů o nedostatečné kvalitě CDMA telefonů Hyundai a Qualcomm svědčí o neutuchajícím nepřátelství ministerstva vůči armádním operátorům CDMA sítí.



Skandinávská lidová moudrost

USA se nyní může snažit přesunout většinu kontraktů na Motorolu hrozbami o poškození Číny pokud nesníží obchodní deficit. Snaží se tak opravit názor trhu na Motorolu, která ztratila většinu svého podílu v Číně ve prospěch Ericssonu, Nokii a Alcatelu a tím opět zvětšila obchodní deficit. Tak to chodí ve světě obchodu, jeden získává a druhý ztrácí. USA se snaží přetočit hodiny a protlačit Motorolu do vedoucí pozice o kterou přišla a protože se právě vyjednává o WTO, Čína je nucena s američany spolupracovat.

Finské lidové přísloví říká: "Kannettu vesi ei kaivossa pysy" což v hrubém překladu znamená asi: "Voda kterou nabereš, nezůstane ve studni." Pravdivé přísloví, žádnou firmu nelze donutit k úspěchu zajišťováním zakázek které nezískala. Po temných protekcionářských osmdesátých letech bysme měli aspoň v tomto bodě mít v telekomunikacích jasno. V okamžiku kdy vyjednávání skončí, začne se Čína opět rozhodovat nezávisle a z období 1997 - 1999 se dá lehce odhadnout, jaká ta rozhodnutí budou.



Překážky ku zdolání

Operátoři CDMA budou v Číně stát tváří v tvář konkurenci, která tam má továrny, třem velkým výrobcům držícím pod krkem trh telefonů majících v rukou distribuční síť vybudovanou v posledních pěti letech atp. Operátoři GSM již podchytili kolem 25 milionů technicky orientovaných zákazníků v zemi. Čínská vláda se také na CDMA aktivity dívá podezřívavě, dělá jí starosti snaha armády vládnout ekonomice prostřednictvím loutkových společností. Sledujte titulky v mezinárodních mediích: "Čína se sklání před tlakem USA." a "USA vyhrávají spor" - pro odhad vývoje vztahu MII k GSM a CDMA není třeba žádných hlubokých studií.

CDMA samozřejmě nevstupuje do Číny až teď; je tam od roku 1997 - a bez nejmenšiho vlivu na postupující expansi GSM. Důvody jsou nabíledni: pokrytí a malý výběr přístrojů a značek. Tyto problémy nezmizí s drobným rozvojem CDMA naopak, pro předstihnutí GSM by CDMA potřebovala masivní, dech beroucí expansi a "povolení" nových sítí CDMA není zrovna masový útok. Nejsem si jist, kolik miliard budou drobní investoři ochotni vložit do aktivit Čínské lidové armády, která je známá spíš v souvislosti s náměstím Nebeského klidu než pro svou obchodní bystrozrakost.