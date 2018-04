Krize stěhuje počítačové hry na mobily. Profituje hlavně iPhone

Stejně jako ve filmovém průmyslu se i do vývoje špičkových herních titulů investují desítky milionů dolarů, které spolknou několikaleté práce. To však začíná být v době krize problém a investoři hledají daleko přístupnější trhy, kde nejsou hráči ještě tolik zhýčkaní špičkovou grafikou a jejich nároky jsou celkově nižší.

Takovým trhem se stávají mobilní telefony a hry už nejsou jen jednoduchými hříčkami pro ukrácení dlouhé chvíle. Navíc vývoj na tyto platformy stojí neporovnatelně menší peníze a vývoj hry je rovněž podstatně kratší. Nejvíc z toho přitom profituje iPhone, který se v počtu prodaných kusů lehce vyrovná herním konzolím.

Proč mobilní telefony

Nemá smysl rozebírat konkrétní historii vývoje mobilních her. Stačí si vzpomenout na dvouřádkové černobílé displeje a porovnat je se současnými výkonnými mobilními telefony s rozměrnými barevnými displeji, které se v rychlosti hravě vyrovnají počítačům ani ne deset let starým. Nemalou měrou k úspěšnosti her na mobilní telefony přispěla přítomnost Javy a operačních systémů v telefonech v čele se Symbianem, Windows Mobile a před několika lety i Palm OS.





S těmito změnami mobilních telefonů se postupně měnily návyky samotných hráčů a z občasného hraní v čekárně či na zastávce autobusu se stala zábava, které vám může ukousnout hned několik hodin denně. O popularitě a úspěšnosti tohoto modelu "her na cestu" svědčí třeba už stařičký GameBoy a jeho současné obdoby v podobě Nintenda DS, Sony PSP a třeba iPodu Touch, který je vlastně iPhonem bez telefonní části.

Navíc ne každému se chce sedět za počítačem, ale raději si vezme do ruky mobil, s nímž se může pohodlně uvelebit kdekoliv. Proč nezajít třeba na lavičku do parku nebo si rovnou nelehnout do trávy. Notebook je přitom příliš velkou zátěží nejen svými rozměry, ale vyvolává nepříjemné pocity, pokud je to zároveň hlavní školní či pracovní nástroj.

Už žádné obyčejné hříčky

Zvyšující se výkon mobilních zařízení, který není oproti běžným PC až tak pozadu, jak by se mohlo zdát, znamená přenášení počítačových her na mobilní telefony prakticky jedna ku jedné. Samozřejmě stále s horší grafikou a pouze některými vlastnostmi či funkcemi, ale už to není jen snaha vytěžit ze slavného jména počítačové hry maximum a ve stejně pojmenovaném obalu prodávat na mobil miliontou variaci Tetrisu nebo hopsání s postavičkou po plošinkách.





Důkazem z poslední doby budiž třeba Doom Ressurection, Assassins Creed, Need for Speed: Undercover, Spore, nesmrtelné SimCity a mnoho dalších zvučných titulů. Všechny tyto kousky a mnohé další jakoby z oka vypadly svým předlohám ze stolních počítačů.

Přitom jejich vývoj stál jenom zlomek z toho, co stojí práce na kvalitních AAA titulech na PC. Navíc ani vzhledem ke své ceně kolem jedné či dvou stokorun to není tak velká rána pro peněženku a přitom si s danou hrou můžete užít minimálně stejnou zábavu jako s titulem za tisíc korun. Dokonce i při takto nízké ceně se vzhledem k počtu prodaných kusů vývoj tvůrcům bohatě vrátí.

Nemusí se potýkat ani s tak velkou mírou pirátství, která bují na stolních počítačích. Sice se tento problém dotýká i mobilních zařízení, ale přeci jenom valná většina uživatelů zůstává poctivých a raději obětují jednu stokorunu svému pohodlí, než by sháněli po internetu nelegální verze. Vývoj je tudíž o dost jednodušší i co se týká optimalizace pro různé počítačové sestavy.

iPhone jasně vede

O tom, že iPhone je fenoménem posledních let už není žádných pochyb a jenom samotné nastínění toho, proč tomu tak je, by vydalo na samostatný článek. V tuto chvíli je důležitější, proč je tato platforma zajímavá zejména pro hráče a herní vývojáře.





Hráči totiž s tímto telefonem dostali do ruky rovněž svým způsobem revoluční ovládání počítačových her přes dotykovou obrazovku a vestavěný pohybový senzor. Právě pocit hýbat skutečně s telefonem ve směru jízdy jako s volantem nebo mačkat několik kláves naráz podobně jako na kytaře ve hře Guitar Hero, byl pro hráče jedním z hlavních lákadel.

Nápadům se přitom meze nekladou a možnost používat takto inovativní ovládání je přitom pro tvůrce velkou inspirací. Podobný koncept s dotykovou obrazovkou dlouho před iPhonem nabízelo rovněž Nintento DS a jedná se o nejprodávanější přenosnou konzoli (handheld) na trhu.

Rekordní prodeje srovnatelné s konzolemi

Ostatní výrobci mobilních telefonů s podobným přístupem dlouho otáleli a největší výrobce v podobě finské Nokie teď horko těžko dohání celou situaci s modely Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97 a dalšími. Právě tyto modely jsou totiž prvními telefony tohoto výrobce s podporou dotykového ovládání a obřím displejem, který se skvěle hodí mimo jiné právě na hry.

Nokia však bude ještě dlouhou dobu stíhat iPhone, který se svými více než 25 milionů prodaných přístrojů hravě vyrovná konzoli Playstation 3. Té se do této chvíle prodalo zhruba 24 milionů po celém světě.

Trh s hrami na iPhone (nepočítaje iPod Touch) tudíž není pro vývojáře rozhodně malý. Stejně jako se vyvíjí exkluzivní tituly právě pro Playstation 3, které se třeba s půlročním zpožděním dostanou na ostatní konzole jako je Nintendo Wii či Xbox 360 a ještě později i na stolní počítače. Už brzy se můžeme dočkat chvíle, kdy se podobně velké tituly objeví exkluzivně na iPhone.

Zajímavý je pohled na další statistiky, které říkají, že 8 z 10 nejúspěšnějších freewarových aplikací na iPhone jsou právě hry. Ještě pozoruhodnějším faktem je, že dokonce 7 z 10 nejprodávanějších placených aplikací opět spadá do kategorie her. Jejich cena se přitom pohybuje od jednoho až do šesti dolarů (18 až 108 Kč), což je docela rozdíl oproti titulům na konzolích a cenovkách se sumou 1000 až 1500 Kč.

Budoucnost patří mobilních zařízením

Bylo by možná trochu naivní myslet si, že by hra primárně vyrobená třeba pro iPhone vyšla s určitým zpožděním na PC a dalších konzolích a sklidila rovněž nemalý úspěch. Ještě stále žijeme v době, kdy všechno probíhá naopak a hráči na mobilních telefonech si musejí počkat. Nebylo by však od věci vydat před uvedením velkého AAA titulu na PC rovněž "kapesní prequel" jako se v současnosti děje například u některých filmových titulů.

Levný vývoj her na mobilní telefony, rozšířenost mobilních zařízení s velkým výkonem a mnohé další faktory budou pro vývojáře stále větším lákadlem, aby opustili nejisté vody počítačových her, kde se cení v poslední době spíš realistická grafika a na nějaké velké a v důsledku nerentabilní inovace nezbývá při vývoji takto drahých her žádný prostor.