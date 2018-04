Krize možná zkrouhne dotace mobilů až o polovinu

Vyplývá to ze zjištění týdeníku Euro, pro který anonymní zdroj uvedl, že se o plánu na snížení dotací mluví již dlouho. Dotace by se mohly snížit až o polovinu ze současné průměrné výše 80 eur na 40 eur na jeden telefon. Přístroje by pro koncové zákazníky podražily.

"Dotační politika operátorů je pro výrobce mobilních telefonů velmi důležitá," uvedl Jakub Švestka ze společnosti LG. Pokud by ke snížení dotací skutečně došlo, mělo by to dle něj vliv na růst prodejů levných přístrojů na úkor dražších a zřejmě také na prodloužení intervalu, kdy zákazník pořizuje nový telefon.

Operátoři jsou strozí

Tuzemští operátoři svou strategii v dotování telefonů ale odmítají komentovat. "Je obchodním tajemstvím naší společnosti," uvedl tiskový mluvčí Telefóniky O2 Vlastimil Sršeň. T-Mobile pouze uvedl, že bude pružně reagovat na potřeby trhu a konkurenční prostředí.

U Vodafonu se místo konkrétních odpovědí rozhodli rovnou představit novou dotační politiku. V ní si mohou zákazníci vybrat mezi zvýhodněným telefonem a tarifem. - o nové dotační politice českého Vodafonu čtěte zde

Už nyní je ale v Česku průměrná dotace často nižší než ve zbytku Evropy. Například v Británii lze pořídit za jednu libru (odpovídá tuzemským mobilům za korunu) přístroje, které jsou u nás dotovány jen minimálně. Výši dotací operátoři obhajují "specifickými podmínkami trhu".

Přes operátory jde většina mobilů

Zdejší trh je přitom silně operátorsky zaměřen. Ročně se zde přes poskytovatele mobilních sítí prodá až devadesát procent nových telefonů. Zbylé kusy lidé nakupují ve volném prodeji, například ve značkových obchodech světových výrobců či na internetu.

"V České republice je přibližně 80 procent našich telefonů prodáno přes operátory, zbylých 20 procent na volném trhu," uvedla pro iDNES.cz Gabriela Lobodášová, ředitelka české pobočky společnosti Sony Ericsson.

Například T-Mobile loni prodal asi 750 tisíc dotovaných mobilů, což je 75 procent z celkového počtu prodaných telefonů. Ostatní operátoři své prodeje neprozradili.