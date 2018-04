Krize je za námi. Mobilů se prodalo stejně jako loni

Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku narostl trh mobilních telefonů o celých 10 procent. To je nečekaně dobrý výsledek. Právě konec loňského roku byl totiž velmi silně poznamenán nastupující finanční krizí. Výrobci očekávali výsledky posledního čtvrtletí s velkým napětím. Po třech špatných kvartálech byla už řada z nich ve vážných problémech. Teď se snad blízká na lepší časy.

Kupujeme i jiné značky

Za poslední tři měsíce loňského roku se na celém světě prodalo 324,4 miliony mobilů. To je druhé nejlepší čtvrtletí od roku 2006. Za rekordním posledním čtvrtletím roku 2007 přitom prodeje zaostaly o pouhých 8 milionů kusů, což je relativně malé množství. I díky tomu mohla většina z výrobců slavit rekordní prodeje.

Jediným, komu se čtvrtletí (co do počtu prodaných kusů) opravdu nepovedlo, je americká Motorola. Ta s pouhými 12 miliony prodaných telefonů za poslední čtvrtletí udržela pátou pozici jen velmi těsně. Pro americkou legendu šlo o nejhorší tři měsíce od roku 2001. Na její pátou pozici se rychle dotahuje Apple, který za poslední čtvrtletí zdvojnásobil své prodeje a s 8,7 miliony prodaných iPhonů ztrácí na páté místo pouhé 3,3 miliony. Přitom o dva a půl milionu dokázal Apple prodeje zvýšit jen za druhou polovinu loňského roku.

Tržní podíl Apple tak dosáhl rekordních 2,7 procenta, což znamená pouhé procento za Motorolou. Pokud nezaberou naděje, které Motorola vkládá do operačního systému Google Android, může již v některém z následujících čtvrtletí vypadnout z velké pětky právě na úkor Apple. Vynikajících výsledků dosáhl také Samsung, který slaví jednak historicky nejlepší prodeje a jednak nejvyšší tržní podíl, když překročil 21 procent. Pro Samsung to znamená meziroční nárůst prodejů o třetinu a překročení hranice 200 milionů prodaných telefonů za rok.

Už druhý špatný rok má za sebou také Sony Ericsson, kterého na čtvrtém místě drží jen vážnější problémy Motoroly. Za celý loňský rok prodal tento výrobce podle údajů Strategy Analytics pouhých 57 milionů telefon. To je opět jeden z nejhorších výsledků v historii. Například v roce 2007 mu k dosažení podobného čísla stačilo jen půl roku. Nicméně jak odhadují Strategy Analytics, úsporný program vyhlášený vedením společnosti v minulých měsících přináší ovoce a společnost by se mohla vrátit do zisku už v následujících čtvrtletích.

Velmi dobré prodeje ohlásilo i LG, které s téměř 34 miliony prodaných telefonů dosáhlo nejlepšího výsledku od roku 2006. Přesto jeho tržní podíl mírně poklesl a co je horší, poměrně dramaticky se propadla také provozní marže. LG se tak podařilo sice prodat o něco více přístrojů, ale pouze za cenu toho, že na nich méně vydělává. Patrný je v posledním čtvrtletí nárůst tržního podílu výrobců mimo velkou pětku. Kdy započítáme Apple a HTC, připadne na ostatní výrobce více než pětina trhu.

Trh bude patřit smartphonům

Za větší různorodostí prodávaných značek stojí mimo jiné i rychlé zvyšování popularity chytrých telefonů. Jejich podíl na prodejích bude podle společnosti Strategy Analytics v následujících měsících dále růst. Může za to oblíbenost iPhonu, ale po delší odmlce zabodovala v tomto segmentu i Nokia. Prodeje chytrých telefonů této značky stouply meziročně o impozantních 38 procent. "Nokia tím dosáhla na tomto lukrativním trhu tržního podílu 39 % a vzdálila se tak svým pronásledovatelům jako je Apple, RIM a další," říká k výsledkům Neil Mawston ze Strategy Analytics.

Zajímavé je, že zvyšující se zájem o smartphony nijak výrazně neprospívá jejich typickému výrobci HTC. Jeho tržní podíl osciluje nadále kolem 1 %, přičemž s pouhými třemi a půl miliony prodaných telefonů zůstává daleko za Applem a o nějakém ataku velké pětky nemůže být ani řeč.