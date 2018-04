Krize je pryč, velké výdělky ale také

Mohlo by se zdát, že výrobcům se plní sen. Dražší telefony s vyšší marží začínají hrát na trhu stále větší roli. Jenže jejich ceny klesají rychleji, než si kdokoli představoval a tak výrobci čelí nepříjemné skutečnosti: jakkoli se jim počty prodaných telefonů zvyšují, příjmy z nich klesají. Asi nejvíce je to vidět na Nokii. Ta stále dominuje trhu a to jak celkovému, tak trhu se smartphony. Jenže příjmy tomu neodpovídají a provozní zisk stále klesá. Naštěstí se firmě daří udržet se v černých číslech. Je ale otázka, jak dlouho ještě.

Po velkém nárůstu zejména v první polovině loňského roku jakoby došel dech také LG. I jemu se propadl zisk téměř o třetinu, což jistě dělá vrásky akcionářům. Zejména v okamžiku, kdy druhý z jihokorejských výrobců Samsung sice zaznamenal mírný propad, ale pořád si stojí velice dobře. Kdybychom měli hledat vítěze právě uplynulého čtvrtletí, budou to určitě specialisté na smartphony. Právě jim totiž orientace zákazníků na tento typ telefonů přinesla nejsladší ovoce. Výrobce přístrojů BlackBerry pronikl dokonce na čtvrté místo a HTC také zdvojnásobilo své příjmy (stejně jako počet prodaných telefonů).

Tržby těchto firem jsou sice zanedbatelné ve srovnání s Nokií, jenže ty samy o sobě nic neznamenají. A provozní zisk HTC je nejenže srovnatelný se Samsungem, ale dokonce vyšší než u Nokie. Jinými slovy, HTC a RIM stačí prodat mnohem méně telefonů, aby vydělali stejně jako Nokia. A nad tím by se měli ve Finsku hodně rychle zamyslet.

Nokia prodává, ale moc levně

Pozici jedničky si, alespoň v celosvětovém měřítku, Nokia udržela. Samsung ji ale hodně šlape na paty a boj s ním je pro Nokii hodně náročný. Finskému výrobci nezbývá než na konkurenci útočit především cenou. To vysvětluje, proč Nokia sice prodala o téměř deset procent více telefonů než ve stejném čtvrtletí loni (111,1 milionu), ale tržby vzrostly o jediné procento na 10 miliard euro (247 miliard korun). Nejhorší zprávou ale je, že provozní zisk se v meziročním srovnání snížil o třetinu. Zatímco ještě ve druhém čtvrtletí roku 2008 vykázala Nokia provozní zisk ve výši 1,4 miliardy euro, letos to bylo "usmolených" 295 milionů (7,3 miliardy Kč). Také provozní kapitál ve výši 944 milionů euro (23 miliard korun) by Nokii mohl závidět i český ministr financí.

Vážným problémem se do budoucna může ukázat fakt, že jedinou ziskovou divizí jsou Zařízení a služby. I u této divize došlo k propadu provozního zisku o 16 %, ale udržela se v černých číslech. Zbývající dvě divize, tedy Navteq a Nokia Siemens Networks, už delší dobu vykazují ztrátu. Právě Navteq ukazuje v plné nahotě, kde je slabé místo Nokie. Zatímco této divizi se tržby zvýšily meziročně o 71 %, skončila v provozní ztrátě 81 milionů euro (2 miliardy Kč). Jinými slovy, svoje služby prodává pod cenou. Totéž platí i o dlouhodobě ztrátové divizi Nokia Siemens Networks, který prodělala 179 milionů euro (4,4 miliardy Kč), přestože se jí tržby kvartálně zvýšily o 12 procent. Na rozdíl od některých konkurentů se daří Nokii držet provozní marži blízko 10 procent, což je slušné.

Poněkud rozporuplné jsou i výsledky Nokie na poli chytrých telefonů. Nokia prodala celkem 24 milionů těchto zařízení. To je pro ilustraci přibližně trojnásobek toho, co prodá Apple. V meziročním srovnání to znamená nárůst téměř o polovinu (42 %) a je to dokonce o 12 procent více než v předchozím čtvrtletí, které Nokia považovala za velmi úspěšné. Problém je, že ani tento dramatický nárůst v segmentu telefonů s nejvyšší přidanou hodnotou se neodrazil ve vyšších příjmech. Průměrná cena prodaného telefonu dokonce poklesla na 61 euro (1 514 Kč). Vysvětlení je jediné, Nokii se sice daří prodávat telefony se Symbianem, ale jen za cenu, že je prodává s velmi malým ziskem, tedy levněji než konkurence.

Samsung pochopil, co uživatelé chtějí

Není to tak dávno, co jsme v Evropě nad mobily od Samsungu ohrnovali nos. Jenže dominance Asie je v tomto oboru stále zřetelnější a jihokorejský výrobce v tom hraje prim. Samsung zůstal prakticky jediným, koho se krize téměř nedotkla. Tedy alespoň pokud jde o telekomunikační divizi, v těch ostatních to tak úplně neplatí. V každém případě tržby celé skupiny Samsung činily neuvěřitelných 37,89 bilionů wonů (608 miliard korun), což je pro ilustraci srovnatelné zhruba s příjmy státního rozpočtu Česka za celý rok. V meziročním srovnání to znamená růst o 17 %. Co je důležitější, čistý zisk stoupl v meziročním srovnání o 83 %.

Telekomunikační divize tomu poměrně značně napomohla, byť se její tržby i zisk mírně snížily. Celkové tržby telekomunikační divize činily 8,78 bilionu wonů (140 miliard korun), přičemž provozní zisk činil 0,63 bilionu wonů (přes 10 miliard korun). Telekomunikační divize vydělala tedy zhruba tolik, kolik chce český ministr financí do konce roku ušetřit. V meziročním srovnání to znamená pokles o 4 %. To je ve srovnání s Nokií poměrně zanedbatelný objem, a kromě toho, Samsung roste mnohem rychleji než trh.

Může za to rychlé přizpůsobení se změněným náladám zákazníků. Samsung se soustředil na dotykové telefony a telefony s operačním systémem, které tvoří už více než třetinu všech prodejů. Bohužel ani Samsung se neubránil poklesu průměrné ceny prodaného telefonu, ale pořád se drží daleko před Nokií. Nestačí jí ovšem co do počtu prodaných kusů, Nokia pořád prodává zhruba dvojnásobek toho co Samsung. Manažery v Soulu může jen těšit, že i před třetím LG mají zhruba dvojnásobný náskok.

LG – houpačka pokračuje

Druhý z jihokorejských výrobců drží už delší dobu třetí místo. Jeho výsledky ale připomínají horskou dráhu. Jednou slaví LG nejlepší výsledky v historii a hned následující čtvrtletí nastává pořádný sešup. Bohužel druhé čtvrtletí letošního roku nezastihlo LG zrovna v dobré formě. Celý koncern se potýká s meziročním propadem čistého zisku o třetinu, provozní zisk se dokonce propadl o neuvěřitelných 91 procent.

Nijak oslnivé výsledky nepřinesla ani mobilní divize. Ta vykázala sice jisté zlepšení ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku, ale v meziročním srovnání působí výsledky velmi tristně. Prodeje mobilní divize se propadly o téměř 30 % na 3,3 biliony wonů (53 miliard korun), což znamenalo provozní ztrátu ve výši 133 miliard wonů (2 miliardy korun). Propad v prodejích mobilních telefonů byl přitom ještě výraznější, byť provozní ztráta je o 13 miliard wonů nižší (1,9 miliardy korun).

LG přitom, podobně jako Nokia, zaznamenalo nárůst v počtu prodaných telefonů. Celkem se prodalo 30,6 milionu kusů mobilů s touto značkou, což znamená nárůst o 13 procent ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Firma posílila zejména v Severní Americe, naopak tři procentní body ztratila v Evropě. Dobrou zprávou by mohl být nárůst provozní marže z 0,7 % v minulém čtvrtletí na 3,7 % v tom právě skončeném. Pořád je to ale polovina provozní marže Nokie. Přitom ještě loni se mohlo LG ve druhém čtvrtletí pochlubit provozní marží téměř 13 procent.

RIM – důkaz, že smartphony táhnou

Na čtvrté místo se tradičně přetahoval Sony Ericsson s Motorolou. Jenže svět se mění a neotřesitelné pozice ve velké pětce jsou ty tam. Po zhruba dvou letech totiž nese ovoce změna strategie společnosti RIM, která vyrábí přístroje BlackBerry. Ta se dříve zaměřovala jen na poměrně úzký firemní segment a významnější roli hrála jen na americkém trhu. Před nějakým časem ale ohlásila, že by chtěla své přístroje nabídnout i běžným uživatelům. Této strategii hodně nahrál do karet boom chytrých telefonů a firma navíc dokázala rychle přijít i s dotykovým modelem (Storm), kterým předběhla i Nokii.

Ve slovech čísel to znamenalo zvýšení tržeb v meziročním srovnání o čtvrtinu (24 %) na 4,24 miliardy dolarů (80 miliard korun). Největší podíl na tržbách měly přitom prodané telefon (79 %). Prodalo se jich celkem 11,2 milionu, čím se RIM dostal přibližně o 200 tisíc prodaných přístrojů před dosud čtvrtý Sony Ericsson. Ohromující je především hrubá marže dosahující 45,4 procenta. To je asi čtyřikrát více než Nokia. Čistý zisk ve výši 768 milionů dolarů (14 miliard korun) je pak důkazem zdravé a efektivní společnosti.

Sony Ericssonu se vyplácí sázka na Android

Jestliže LG má za sebou špatné čtvrtletí, v Sony Ericssonu si zřejmě mohou opatrně oddechnout. Po dlouhé řadě čtvrtletí, kdy firma končila v červených číslech, se japonsko-švédské konsorcium se začátkem letošního roku konečně vrátilo k zisku. Výsledky za druhé čtvrtletí naznačují, že optimismus představitelů Sony Ericssonu byl na místě. Situace tohoto výrobce je totiž přesně opačná než u Nokie či LG. Zatímco prodal o necelé tři miliony telefonů méně (asi 20 %) než ve druhém čtvrtletí loni, tržby se zvýšily přibližně o 70 milionů euro (1,7 miliardy korun). To znamenalo pro Sony Ericsson přehoupnutí provozní marže do kladných hodnot (2 %) a provozní zisk ve výši 36 milionů euro (888 milionů korun).

Podle všeho se zdá, že orientace na chytré telefony s operačním systémem Android firmě vyšla. Za dobrými výsledky stojí totiž především tržní úspěch modelů Xperia X10 a také Vivaz. Právě prodej chytrých telefonů, patřících obvykle do vyšších cenových kategorií, znamenal nárůst průměrné prodejní ceny telefonu na velmi dobrých 160 euro (3 969 korun), což je o 99 euro více než v případě Nokie. Právě tady je zřejmě zakopán pes u finského výrobce, který prodal téměř desetkrát více přístrojů.

Fanoušci za Apple platí rádi

Výsledky amerického Apple jsou snem snad pro každého finančního ředitele. Jablečná firma dokázala totiž jako jediná, že vydělávat se dá nejen na samotných přístrojích, ale i na všech souvisejících službách. Zatímco totiž prodeje stagnují či mírně klesají, průměrný příjem Apple z jednoho prodaného kusu roste a s tím samozřejmě rostou i tržby. V uplynulém čtvrtletí se prodalo celkem 8,4 milionu kusů iPhonů. To je zhruba o půl milionu méně než v předchozím čtvrtletí. Ale vzhledem k tomu, že v právě probíhajícím třetím kvartále se začala prodávat již čtvrtá generace, a tím pádem byla třetí na konci svého životního cyklu, je to skvělý výsledek.

Navíc, přes pokles v prodejích došlo jen k mírnému poklesu tržeb. Apple inkasoval 5,3 miliardy dolarů (101 miliard korun). Z jednoho prodaného telefonu tak získal 635 dolarů (asi 12 tisíc korun). To je třetí nejlepší výsledek od roku 2008. Vzhledem k tomu, že prodejní cena samotných přístrojů se postupně snižuje, je zřejmé, že další tržby plynou Apple právě ze souvisejících služeb, ať již jde o příjmy z App Store nebo dobíhající provize od operátorů za datové přenosy. V každém případě jsou příjmy z jednoho prodaného telefonu u Apple přibližně čtyřikrát vyšší než u konkurence.

Motorola vypadla z pětky, ale konečně vydělala

O tom, kdy opustí Motorola velkou pětku, se spekulovalo už dlouho. Paradoxně k tomu došlo ve chvíli, kdy se telekomunikační divizi začalo konečně dařit. Motorola již před několika měsíci ohlásila, že se chce soustředit na chytré telefony s operačním systémem Android a tahle sázka se zdá jako prozíravá. V uplynulém čtvrtletí prodala Motorola celkem 8,3 milionu telefonů, čímž zaostala o pouhých 100 tisíc telefonů za Applem. Z celkového počtu prodaných telefonů činily smartphony celkem 2,7 milionu kusů. Bodoval zejména model Droid. Téměř symbolicky přitom Motorola o přesně stejný počet kusů zaostala za Sony Ericssonem.

Podobně jako japonsko-švédský konkurent se i Motorola (přesněji řečeno její mobilní divize) konečně dostala do černých čísel. Při celkových tržbách divize mobilních telefonů ve výši 1,72 miliardy dolarů (32 miliard korun) zaznamenala provozní zisk ve výši 87 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). To je ve srovnání s téměř dvousetmilionovou ztrátou v minulém čtvrtletí vynikající výsledek.

HTC stahuje ztrátu

Dalším důkazem narůstajícího významu smartphonů pro celkový trh mobilních telefonů je tchajwanský producent HTC. Ten se dosud zaměřoval hlavně na přístroje s Windows Mobile, ale podle všeho rychle pochopil rostoucí význam Androidu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se prodalo v meziročním srovnání téměř o 900 % přístrojů s Androidem více. HTC si z tohoto nárůstu ukouslo nezanedbatelný díl, což mu přineslo přibližně dvojnásobný počet prodaných telefonů jak v meziročním tak kvartálním srovnání.

Celkové tržby dosáhly 60,53 miliardy tchajwanských dolarů (36 miliard korun), což je zhruba srovnatelné s Motorolou. Ta ale prodala zhruba o 3 miliony telefonů více. Provozní zisk HTC dosáhl 17,84 miliardy tchajwanských dolarů (10 miliard korun), tedy přibližně stejně jako mobilní divize Samsungu a více než Nokia, což je jistě hodně povzbudivý výsledek. Na trhu smartphonů se přitom HTC dostalo před Motorolu a jeho tržní podíl se přiblížil dvěma procentům.