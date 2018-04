Kreditní karta konkuruje iPhonu - vyzkoušeli jsme úplně nový Samsung P520

Apple iPhone odstartoval zcela novou kategorii mobilních telefonů využívajících k ovládání dotykový displej, který se ovládá prsty a ne dotykovým perem. Hned po představení iPhonu se objevilo několik podobně koncipovaných mobilů a některé se již také prodávají.

Asi nejzajímavější telefony, které tato vlna přinesla, představil Samsung již zkraje roku. Jedná se o modely F700 a F520. U nich výrobce sice nepotvrdil žádný závazný termín uvedení do prodeje, ale od jejich výstavní premiéry na kongresu 3GSM o nich není vidu ani slechu.

Oba dva zmiňované Samsungy jsou velmi dobře vybavené přístroje, které takřka nepostrádají žádnou pokročilou funkci. Takovéto telefony jsou určeny pro poměrně úzký okruh uživatelů a to především kvůli vyšší ceně.

Korejský výrobce se proto pravděpodobně rozhodl otestovat reakci zákazníků i potenciál mobilů s dotykovým displejem na méně náročném přístroji. Světlo světa proto spatřil model P520, který nabízí o něco chudší výbavu než zmiňované modely.

S rozměry kreditní karty

Samsung P520 se na první pohled spíše tváří jako vyzyvatel LG Prada než iPhonu. S výrobkem od LG testovaný Samsung pojí nejen podobný vzhled ale také kompaktní rozměry. Mezi podobně koncipovanými přístroji se jedná o střízlíka, který je o poznání menší než srovnatelní konkurenti.

Svými rozměry totiž Samsung P520 věrně kopíruje rozměry kreditní karty. Samozřejmě je o něco tlustší, i tak se ale jedná o jeden z nejtenčích mobilů vůbec. S rozměry 88 x 54 x 8,9 milimetru se Samsung P520 opravdu ztratí v každé kapse, kterou svojí hmotností 102 gramů ani příliš nezatíží.

Na poměrně vysoké hmotnosti (vzhledem k rozměrům telefonu) má podíl kovový kryt. Zpracování testovaného Samsungu je velmi precizní, i když se jedná o mobil z předprodukční série. Předek telefonu s dominantním displejem je stříbrný, stejně jako kryt baterie. Boky telefonu a horní zadní část jsou černé.

Trochu u tak malého telefonu překvapí absence očka pro přivázání poutka. Samsung P520 je ale spíš stylová záležitost, ke které se houpání na krku prostě nehodí. Ne nadarmo se bude s telefonem dodávat po vzoru modelů P300 nebo F300 kožené pouzdro. To by mělo mít v sobě zabudovanou druhou baterii, a tak by neměl být problém s výdrží.

Malý displej pro ovládání prsty

Jak již bylo řečeno, ústředním ovládacím prvkem Samsungu P520 je dotykový displej. Ten má však pro ovládání prsty nejen nízké rozlišení QVGA, ale i rozměry. Jednotlivé položky na displeji jsou malé a samotné ovládání není natolik sofistikované jako u opěvovaného iPhonu. Na multi-touch rovnou zapomeňte.

V případě námi testovaného telefonu trochu kazil dojem jeho přeprodukční původ. Netušíme, nakolik výrobce upraví ovládání u prodejního telefonu, ale v našem případě jsme nebyli zcela spokojeni s přesností odezvy na dotyky na displeji. Někdy bylo nutné zmáčknout položku vícekrát. Jak ovládání vypadá v praxi, ukazuje následující video.

Že se možná nejedná o nectnost danou vzorkem, který není určený k prodeji, ale o typickou vlastnost, dokládá naše zkušenost s LG Prada. I u LG jsme nebyli s citlivostí dotykového displeje plně spokojeni.

U Samsungu P520 zapomeňte na propracované ovládání jako u iPhonu. Menu telefonu je totiž téměř totožné jako u běžných Samsungů vyšší třídy. Samozřejmě je upravené pro ovládání prsty na dotykovém displeji. Jak se tedy takovýto telefon ovládá?

Menu jako u běžného Samsungu

Displej v pohotovostním stavu zobrazuje v horní části displeje tři položky, které slouží ke vstupu k přímému zadávání telefonního čísla, ke vstupu do hlavního menu telefonu a k zapnutí nebo vypnutí tichého režimu. Uprostřed displeje se navíc nachází malý čtvereček, jehož stisk slouží pro vstup do menu nejpoužívanějších funkcí.

Nutno připomenout, že na aktivní (TFT) displej si v pohotovostním stavu můžeme uložit libovolnou tapetu nebo také video. Navíc telefon nabízí zobrazení kalendáře v pohotovostním stavu. Příliš nepotěší, že displej nového Samsungu není na slunci příliš dobře čitelný. Moc nepomůže ani pomůcka v podobě funkce, která zvýší kontrast displeje.



Video bylo odstraněno na žádost výrobce.

(Video has been removed upon request by manufacturer)

Hlavní menu telefonu je v rozložení 3 x 4 ikony a jak již bylo napsáno, neliší se od běžných Samsungů. Změnou je lišta ve spodní části displeje, která zahrnuje potvrzení vybrané funkce (potvrzovat lze samozřejmě i dotykem na vybranou položku), která v některých položkách slouží pro vyvolání kontextové nabídky, položku pro návrat do menu nejpoužívanějších funkcí, položku pro návrat stupeň zpět a položku pro návrat do pohotovostního stavu.

Jednotlivé položky hlavního menu jsou již uspořádané v řádcích, tedy opět stejně jako u běžných Samsungů. Pohyb v nich je možný prostým posunutím prstu po displeji nahoru nebo dolů, to se vždy posuneme pouze o jednu položku. Pro vertikální pohyb lze využít i regulátor hlasitosti na boku telefonu.

Na pravém boku displeje je dále k dispozici lišta, která slouží pro posun po několika položkách. Tato lišta je však příliš malá, a tak není nouze o překlepy. Navíc jednotlivé položky umístěné u kraje displeje v případě námi testovaného vzorku špatně reagovaly na dotyk. V kontextových nabídkách lišta chybí a lze se v nich pohybovat pouze pomalým posunem.

Při dotyku zavibruje

Nyní je pravý čas zmínit šikovnou vlastnost testovaného Samsungu. Ten je totiž vybaven funkcí VibeTonz. Při každém zmáčknutí položky na dotykovém displeji telefon mírně zavibruje, což zprostředkovává dobrý kontakt s telefonem. Stisk také doprovází i zvukový tón, tedy pokud je zapnutý.

Zbývá doplnit, že nový Samsung P520 má i několik hardwarových ovladačů. Na čele telefonu pod displejem jsou to dvě tlačítka pro ukončení a přijetí hovoru. To pro ukončení hovoru slouží i k zapnutí samotného telefonu. Na pravém boku testovaného Samsungu najdeme tlačítko pro zamčení telefonu a klávesu pro aktivaci fotoaparátu (slouží také jako spoušť). Na levém boku je dvojtlačítko pro nastavení hlasitosti.

Psaní pomáhá prediktivní slovník

Psaní textových zpráv na Samsungu P520 přináší stejné problémy jako v případě LG Prada. Vzhledem k poměrně malému displeji se na něj nevešla QWERTY klávesnice, a tak se znaky zadávají pomocí virtuální alfanumerické klávesnice známé z běžných telefonů.

Telefon je vybaven klasickým slovníkem T9 (v případě testovaného telefonu i s podporou češtiny), což značně psaní ulehčuje. Při psaní se zapnutým prediktivním slovníkem navíc telefon nabízí možná dokončení. Tato jinak šikovná vlastnost, která pomáhá rychlému psaní, má však jednu chybu.

Okénko s možnými dokončeními rozepsaného slova totiž zasahuje do horní řady kláves, a tak je vždy nutné počkat až okénko zmizí, abychom se k požadované klávese vůbec dostali. To, co by mělo psaní zrychlit, tedy spíše zdržuje. Otázkou je, jestli je to nectnost předprodukční verze softwaru v telefonu, nebo to bude jeho standardní vlastnost. V napsaném textu se lze pohybovat pouhým přejetím prstu požadovaným směrem.

Telefonní seznam trochu jinak

Další funkcí, na kterou se musí brát u takto koncipovaného telefonu zvýšená zřetel, je vyhledávání v telefonním seznamu. A tato vlastnost je u nového Samsungu vyřešena zajímavě. Telefon totiž nenabízí přímé vyhledávání kontaktu pomocí zadávání znaků.

K vyhledávání slouží v horní části displeje umístěná lišta v abecedním seřazení. Posunem prstu po dotykovém displeji vpravo nebo vlevo se posunujeme po jednotlivých písmenech. Pod lištou se pak zobrazí kontakty začínající na to které písmeno. Toto řešení není běžné a majitel telefonu si bude muset chvíli zvykat.

V samotných kontaktech se posunem nahoru a dolů dá listovat po jednom kontaktu. Nechybí lišta na boku, která slouží k rychlému posunu v celém telefonním seznamu. Telefonní seznam pojme 1000 kontaktů. Samsung P520 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a jako vyzvánění lze použít libovolnou MP3 skladbu.

Slušná výbava

Další výbavou se Samsung P520 vyrovná dobře vybavenému mobilu střední třídy. Postrádali jsme wi-fi, které je uvedeno v technické specifikaci telefonu. To pravděpodobně slouží pouze pro telefonování pomocí technologie UMA. Tu ale žádný tuzemský operátor nepodporuje.

Vyzkoušet jsme nemohli internetový prohlížeč ani e-mailový klient, jelikož telefon z předprodukční série nedovoloval nastavení jednotlivých funkcí. Stejně tak se nám nepodařilo odeslat pořízené fotografie, jelikož Bluetooth stávkoval, datový kabel jsme neměli k dispozici (telefon má odlišný konektor oproti současným dalším modelům výrobce) a paměťovou kartu testovaný telefon nedokázal rozpoznat.

K dalším funkcím tedy pouze stručně. Zmiňovaný fotoaparát nabízí maximální rozlišení tři megapixely. Nechybí automatické ostření a blesk. Videonahrávky můžou mít maximální rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Videa lze přehrávat horizontálně přes celou plochu displeje.

S hudbou si rozumí

Dále telefon nabízí propracovaný hudební přehrávač, kterému lze snad vytknout pouze nemožnost zobrazit obrázek alba přiřazeného k MP3 skladbě. Přehrávač hraje i na pozadí a hudbu můžeme poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Zveřejněná technická specifikace slibovala také FM rádio, to jsme však v telefonu nenašli.

Potěší přehledný kalendář, budík s několika časy buzení, hlasový záznamník s možností pořízení hodinového záznamu, editor pořízených fotografií, světový čas umožňující zobrazení dvou časů v pohotovostním stavu a převodník. Kalkulačka má pouze základní funkce a nechybí časovač, stopky a poznámkový blok. Telefon disponuje také prohlížečem kancelářských dokumentů.

Stejně jako většina nových Samsungů nabízí i model P520 funkci SOS zprávy, která odešle v případě ohrožení na předem zadaná čísla textovku s žádostí o pomoc. Telefon také myslí na případné odcizení funkcí, která automaticky odešle SMS zprávu na zadané číslo, když zloděj vymění SIM kartu.

Možnosti telefonu bude možné rozšířit pomocí Java aplikací. Uvidíme, kolik aplikací upravených pro dotykový displej bude k dispozici. Vestavěnou paměť s dostatečnou kapacitou 61,5 MB můžeme dále rozšířit pomocí paměťových karet microSD.

Připojit nový Samsung P520 k počítači můžeme přes Bluetooth nebo přes USB datový kabel. Telefon podporuje funkci Mass Storage. Do světa internetu se pak lze připojit přes EDGE. Podporu sítí třetí generace testovaný Samsung nenabízí.

Závěrečné resumé

Co říci závěrem? Samsung P520 je jistě zajímavý mobil s atraktivním designem, který zaujme svými malými rozměry a minimální tloušťkou. S hodnocením ovládání telefonu si počkáme až na finální prodejní vzorek. Již nyní však můžeme konstatovat, že iPhone se bát nemusí. Ten nabízí o poznání uživatelsky přívětivější rozhraní. Nutno také dodat, že displej Samsungu P520 je na ovládání prsty přeci jenom dost malý.

Výbava nového Samsungu nepostrádá nic podstatného, když telefon poměřujeme se současnými běžnými mobily střední třídy. Chybět může podpora sítí třetí generace a hodilo by se FM rádio. Pokročilé funkce, jako je wi-fi, by měl výrobce nabídnout spíše v modelech zmiňovaných na začátku tohoto článku. I v nich však chybí.

Prozatím není přesně jasné, kdy se začne Samsung P520 prodávat. Některé informace hovoří o přelomu léta a podzimu. Cenu testovaného Samsungu si umíme představit pod hranicí, za kterou se prodává LG Prada. To stojí v zahraničí okolo 14 000 Kč. Výrobce však bude určitě chtít testovaný telefon prezentovat jako stylový, u kterého se na cenu až tak nehledí.