Kredit na předplacence může snadno propadnout ve prospěch operátora

Platnost takzvaných předplacenek je podmíněna hned několika pravidly. Klienti by na nich měli jednou za čas provést zpoplatněnou operaci, tedy například zaslat textovku nebo jen krátce zavolat. Současně by měli pravidelně dobíjet svůj kredit. Pokud tak neučiní v předem stanovené době, kartu operátor zruší a kredit propadá.

Dle všeobecných podmínek navíc nemá majitel této karty právo na vrácení částky ve formě kreditu, a to ani v případě, že jde o několikatisícové částky. Operátoři na blížící se datum vypršení platnosti upozorňují pomocí informačních SMS zpráv. Pokud ale klienti kartu užívají jen občas, nemusí jim být tyto zprávy doručeny, jelikož jejich platnost se nejčastěji pohybuje okolo čtyř dní.

Nejpřísněji v tomto smyslu postupuje Telefónica O2, která po 12 měsících bez dobití kreditu předplacenku nekompromisně ruší a kredit propadá. Vodafone svým zákazníkům poskytuje tříměsíční lhůtu pro opětovnou aktivaci karty, nevyužitý kredit za splnění předem daných podmínek v rámci této doby navrací.

T-Mobile poskytuje jednoměsíční období, ve kterém mají jeho zákazníci možnost zažádat o navrácení přednabité částky ze zrušené karty. Finanční obnos operátoři ale nevrací nikdy. Pouze Vodafone pak naznačil otevřenost k dalšímu individuálnímu jednání s klientem.

T-Mobile Telefónica O2 Vodafone Max. doba

platnosti kreditu 12 12 10 Forma upozornění

na končící platnost kreditu SMS SMS SMS Ochranná doba pro opětovnou aktivaci karty 1 měsíc --- 3 měsíce * Možnost žádosti o navrácení vložených peněz ANO ** NE ANO

* - záleží na individuální domluvě

** - v rámci měsíční ochranné doby

Přijít lze i o tisíce

Ošemetná pravidla se stala osudnými například pro našeho čtenáře Ondřeje, který takto přišel u operátora Telefónica O2 o svůj kredit ve výši více jak dvou tisíc korun. "Když jsem se nedávno pokusil telefon se zmíněnou SIM kartou zapnout, nešlo jej registrovat do sítě. Proto jsem se obrátil na infolinku operátora, kde mi bylo řečeno, že karta byla zrušena z důvodu jejího delšího nepoužívání," uvedl ve svém emailu.

Podmínku občasného provedení zpoplatněných operací prý splnil; čas od času zavolal nebo zaslal textovku. "Roky to takto fungovalo," dodal. Zapomněl ale včas dobít kredit, čímž by platnost karty dále prodloužil. "To jsem také občas provedl, ale vzhledem ke skutečnosti, že na kartě jsem měl již více jak 2 000 Kč, nepovažoval jsem to vzhledem k dostatečné výši kreditu za nutné."

Ondřej připouští, že operátor mohl posoudit kartu jako neaktivní. Jejímu zrušení se tedy příliš nediví. "Čemu však vůbec nerozumím, je skutečnost, že operátor mi nehodlá vrátit mé peníze ve formě nabitého kreditu, a to ani převodem na účet, ani možností si u něj tento kredit provolat," říká. "Podle mého názoru je tato praktika nezákonná a jedná se o bezdůvodné obohacení."

Protizákonné ano i ne

Ondřejovi dává za pravdu Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), kterému jsme jeho případ poslali k posouzení. "Dle mého názoru se společnost Telefónica O2 dopouští takovýmto jednáním bezdůvodného obohacení podle § 451 občanského zákoníku," uvedl za sdružení Jiří Žůrek.

Společnost se však brání odvoláním na všeobecné obchodní podmínky, s nimiž klienti souhlasí roztržením přelepky na obchodním balení předplacené karty. "Tyto podmínky mimo jiné stanovují, jakým způsobem musí zákazník službu uhrazovat," upozornil tiskový mluvčí Telefóniky O2 Vlastimil Sršeň.

V nich se mimo jiné píše, že: "Nevyčerpané předplacené služby propadají a jejich hodnotu poskytovatel nevrací." Zatímco oslovení právníci jsou v hodnocení situace opatrní a poukazují na jasné stanovení podmínek operátorem, Žůrek se domnívá, že sporné ustanovení všeobecných obchodních podmínek může být podle § 56 občanského zákoníku nepřiměřenou smluvní podmínkou.

Bránit se lze v krajním případě u soudu

"Pokud zákazníkovi společnost při jeho neaktivitě předplacenou kartu zruší, je povinností společnosti vrátit zákazníkovi nevyužitý kredit," tvrdí Žůrek. "V případě, že tak neučiní, vzniká na straně společnosti Telefónica O2 bezdůvodné obohacení a doporučuji žádat společnost o vrácení neprovolané částky," radí další postup.

V případě, že tak společnost neučiní, odkazuje SOS na možnost podání stížnosti na Český telekomunikační úřad. Současně doporučuje obrátit se na kontaktní místo alternativního řešení sporů, které se pokusí spor nejdříve urovnat mediací. "Pokud se ani takto spor nevyřeší, nezbude zákazníkovi nic jiného, než se o neprovolanou částku soudit," ukončil svůj komentář Žůrek.