Kráva sežrala mobil a Nokia vytvořila světový rekord

Mobil jen jako nástroj komunikace? Ale kde že. Hodí se k mnoha zajímavým činnostem a někdy se nechtěně stane i nástrojem pro humorné příběhy. Připravili jsme pro vás první část přehledu těch nejzajímavějších událostí za rok 2005, v kterých hrál hlavní roli mobil. Některé se zdají jen těžko uvěřitelné, ale ve všech případech jsme čerpali z archivů renomovaných tiskových agentur, případně z archivů uvedených periodik. Za případné napodobování nebereme odpovědnost!

Bez elektřiny ani ránu, nebo přeci jen?

Aby mobil fungoval, musí být nabitý. To ví každé malé dítě, ale těm z obce Ciosa v Rumunsku je to málo platné, protože v této obci není zavedená elektřina. Pro životadárnou elektřinu musí osm kilometrů daleko. Jak ale poznamenává deník Jarnalul, signálu je v obci dost a aspoň jeden mobil má každá rodina v obci. My máme pro obyvatele Ciosy dobrou radu. Stačí, když si pozvou na návštěvu Číňanku z provincie Fu-ťien. Ta si dokáže nabít mobil sama a to pomocí statické energie, kterou její tělo produkuje. Ale nic není zadarmo a jak informoval čínský tisk, museli by si zájemci o dobíjení mobilů schovat veškeré jiné elektronická zařízení. Chudák Číňanka je ničí jak na běžícím páse. Ale oni jich asi doma stejně moc mít nebudou…

Mobily a psi, hlodavci…

Mobil a lidé, to je obehraná písnička, ale co mobil a zvířata? Většina jich ho má ráda, některá ho i aktivně používají. Už existuje mobil pro psy (Petsmobility) a to rovnou s pozičním systémem GPS. Aktivní použití mobilu si nyní mohou vyzkoušet i hlodavci. Na myšky a potkany totiž myslela britská společnost Rentokil. Pro čtyřnohé miláčky sýra připravila sofistikovanou past, která na úlovek upozorní pomocí SMS. Jenže těžko říct, jestli se o tom hlodavci dozvědí, čeká je totiž inhalace oxidu uhličitého. Smůlu v tomto směru mají veverky a malí zajíčkové, ty se k SMS nedostanou, past je prý spolehlivě odfiltruje. Firma kalkuluje s tím, že si stěžovat asi nebudou…



Past na hlodavce s itegrovaným mobilem.

…krávy a koně

Na mobilní telefony ale nezanevřela ani velká zvířata. Připomenout můžeme zábavnou historku z dalekého Ománu, kde v severní provincii Al-Sahm ztratila žena mobil, když pomáhala ve stáji. Jala se mobil hledat a jelikož se jí to dlouho nedařilo, tak zcela logicky na něj zkusila zavolat. Jaké asi bylo její překvapení, když uslyšela tiché zvonění z břicha přítomné krávy. Historka pobavila nejen ománské čtenáře, ale možná i známého slovenského trenéra koní Samuela Sokola. Humor ho přešel v momentě, když mu jeho vlastní mobil přežvýkala hnědka Gold Star. Příběh však měl dobrý konec, klisna byla dobře vychovaná a SIM kartu nezničila.

S mobilem si pokecáte možná i s Bohem

Pokud už nevíte komu zavolat, můžete zkusit Boha. Přesné číslo neznáme, ale návod jistě najdete někde na stránce Faithmobile.com. Dále zde najdete bohatou nabídku vyzváněcích melodií, spořičů displeje, nebo tapet s křesťanskou tematikou. K dispozici jsou i každodenní citáty z Bible. Bohužel, nic není zadarmo a tak i zdejší nabídka je zpoplatněna. Na zkoušku si ale můžete obrázky prohlédnout a melodie poslechnout. Některé jsou opravdu povedené, nechybí jim aranžmá adekvátní aktuálnímu letopočtu.



Faithmobile.com.

Jak se Ašifchan Džuhurchan hrnul do chomoutu

Mnoho žen by mohlo vyprávět, co jim dalo práce dostat toho jejich vyvoleného do chomoutu. To Ašifchan Džuhurchan z indického státu Gudžarát je jiný kabrňák. Díky povodním se nemohl dostavit na obřad do Bombaje za svou vyvolenou a tak využil jediný dostupný prostředek, kterým byl mobil. Pro uzavření sňatku to stačilo, sňatek potvrdil místní kněz. Ašifchan se pojistil a jeho a snoubenčino ANO si na obou stranách obřadu vyslechlo díky hlasitému odposlechu dostatečné množství svědků. Bez hlasitého odposlechu by byl sňatek asi neplatný. Pro všechny ženiteb a vdavek chtivé tak máme jednu radu: Pro jistotu si pořiďte mobil s hlasitým odposlechem.

Na světový rekord s Nokií 3210

Starý mobil nepatří do starého železa ale na mistrovství Evropy v hodu mobilem. To poslední se konalo u obce Kamenz–Thonberg v Německu. Účast byla hojná, přijelo 322 závodníků z pěti zemí. Házelo se libovolným mobilem, z výsledkové listiny je ale patrné, že moderní pidimobily nebyly na mistrovství zrovna oblíbené. Mistrové házeli s pořádnými kusy z dob nedávno minulých. Mezi muži vyhrál Stefan Grossmann, který hodil svůj Siemens E10D do vzdálenosti 62,41 metru. Mezi ženami vyhrála Nokia 3210, respektive její majitelka Therese Fabianová. Svého miláčka poslala do vzdálenosti 36,88 metru a vytvořila tak nový světový rekord. Další důkaz, že Nokia 3210 je nesmrtelný a velmi všestranný mobil.



Světový rekordman: Nokia 3210.