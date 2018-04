Krátká volání na mobil i pevnou jsou u Skype zdarma

Stále více uživatelů rychlého internetu začíná vysokým účtům za mobil i pevnou linku čelit s pomocí technologie Voice over IP. Telefonování přes internet je kvalitou srovnatelné s klasickou metodou, cenově však vítězí. Používá ho tak stále více lidí.

Volání v rámci internetu je zdarma. Při volání do pevných a mobilních sítí už je třeba nějakou tu korunu, resp. eurocent zaplatit. Oproti běžným sazbám za minutu volání ušetříme v řádu korun při volání na mobil, až pětikorun u pevných linek.

Celosvětově nejrozšířenější službou je Skype - podrobně ji popisuje jiný článek. V poslední době se ale objevilo několik novinek (Linuxový telefon a zelené linky, Chystá se Skype mobil pro volání zdarma) a tak jsme se v redakci pustili do opakovaného testování služby.

Kromě sedmiminutových meziměstských hovorů za necelých pět korun, testy přinesly odhalení jedné zajímavosti. Skype Out neúčtuje hovory do pevných i mobilních sítí, které jsou kratší než pět sekund. V praxi se tak dá vyhnout placení např. za nechtěné vstupy do hlasových schránek.