Krátce z Internet World Fall 98 - úterý 6.října

- Společnost Network Solutions, Inc oznámila, že předvede verzi 1.1 své dot com mailové služby. Dot com služba je určena malým podnikům, ketré si po registraci domény mohou zařídit email bez nutnosti kupovat vlastní emailový systém.

- Sessio, společnost podnikající na Internetu v oboru komunikací dns předvedla systém komunikace one-to-many. Software iSession sdružuje do jednoho okna browser a komunikaci v reálném čase. Uživatelé mohou sdílet dokumenty, audio a video a současně komunikovat.

- F5 Labs, Seattle předvede See/it, software umožňující sledování provozu na serveru v reálném čase.

- Elastic Networks kompletně vlastněná Nortelem vyvinula samostatně stojící verzi InterProxy, Internetový protokolový překladač pro počítače v Ethernetových prostředích.

- Well Engaged přináší software Discussions Server 3.0 určený pro Webové diskusní skupiny.

- 9 Net Avenue, Internet provider kontruje nabídce iCAT Commerce Online tím, že nabízí virtuální obchodní plochu zdarma těm podnikatelům, jejichž nabídka nepřevýší 10 výrobků.

- The Internet Commerce Services Corp. nabídne své MerchantTrax kompletační a platební služby jako virtuální tlačítka "Koupit teď"

- Accrue Software Inc., púsobící v oblasti softwaru pro obchdoní analýzu připravil novou verzi Report Wizardu

- Net.Genesis Corp. vytvořil Net.Analysis 4.0, poslední verzi informačního softwaru určeného pro e-business.

Kam to všechno směřuje?

Jasně, každý Čech to ví naprosto jasně, ale pokud se dá spoléhat na nominace Best Show na letošním Fall Internet World 98 v New York City jako na ukazatel směru; Internet vyzrává z pozdní puberty do mládí plného síly.

Výrobky a služby jsou v mnoha oblastech rychlejší, pružnější, levnější s jednodušší obsluhou a do pozadí odsunující ledva se objevivší technické novinky.

Vývojáři hardware a software se podel všech příznaků prodrali lesem základních problémů Internetu - stejně jako v případě desktop publishing před deseti lety - a přišli s produkty, nabízejícími nové, často vícerozměrné řešení na obrovském trhu.

V oblasti vnitřních sítí hraje výrazný motiv umím-to-všechno ACEdirector 2 společnosti Alteon Networks, který zvládá přepínání, routing, load balancing a cache přesměrování a to vše v jedné krabici. Radguard Inc. cIPro-DMZ umí zase nejen setup virtuálních privátních sítí (VPN), je schopen řídit VPN pro jednotlivé segmenty komunikační infrastruktury organizace odděleně od sítí vnějších. NetScreen 1000 od NetScreen Technologies řídí firewall, VPN, provoz a rovnováhu přenosu na serveru a to vše na úrovni gigabytového Ethernetu.

Vytváření technicky pokročilých web stránekje stále jednodušší. Authoring Server Suite od NetObjects Inc asi nenahradí týmy vytvářející stránky velkých korporací ale přesto přínáší užitečné prostředky pro kolektivní tvorbu webových presentací.

FrontPage 2000 firmy Microsoft, presentovaná na Fall IW 98 poprvé, také ulehčuje tvorbu a správu webových stránek.

Softwarové nástroje Mediatruck Inc vkládají tvorbu web stánek do těch správných rukou, do rukou desingerů, správců a marketingových specialistů namísto v dnešní době běžnějších programátorů.

Významně vzrostla také nabídka, ať již množstvím či velikostí, nástrojů pro marketing, prodej a platby na Internetu.

Systémy bezpečnosti online rostou na všech úrovních. Verifone přináší vPOS Merchant Server System pro velké objemy plateb na Internetu, na druhé straně Internet Billing Co. nabízí Catalog Reseller, který obhospodařuje platby pro malé prodejce online, kteří nemají prostředky na udržování vlastního účtu.