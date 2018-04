Krátce z Internet World Fall 98 - 8.-9. října

- Ericsson připravil Internet Advertiser, inteligentní software pro online reklamu, který "zaručuje" že surfař reklamu uvidí - výhodou má být především možnost distribuce reklamy podle zadaných kritérií podle surferových zvyklostí a zájmů.

- Chili!Soft Inc. ohlásil Chili!Beans, pro spojení Component Object Model (COM) s Javou, který umožní zakomponovat Java objekty do COM aplikací bez viditelného přechodu.

- Web Standards Project (WSP - skupina web profesionálů zformovaná letos v srpnu usiluje o větší podporu standardů ve Web browserech) bude spolupracovat s Open Group tak, aby byl Web software v souladu s doporučeními World Wide Web Consortium (W3C).

- Společnost Knowledgelink.com oznámila, že její software PerSavant je již ke koupi. PerSavant je software pro vyhledávání určité informace ve větším počtu zdrojů - interní database a knihovny, Web, online zpravodajství a publikace.



- America Online předělala svojí stránku AOL.com určenou široké veřejnosti. Svého partnerství s RealNetworks využije i k šíření svého AOL Instant Messengera.

- Alexa Internet dnes spustila beta versi softwaru Alexa 3.0 určeného především profesionálům.

- Online Marketing Standards za frimy provozující e-business bude mluvit (a také asi lobbovat) Internet Direct Marketing Bureau, které svou činnost zahájilo ve středu. IDMB bude vytvářet standardy a postupy pro reklamu, e-mailové seznamy, profilování database a výběr cílových skupin.

- Engage Technologies, vyvíjející prostředky reklamy a marketingu pro Web a Relevant Knowledge, činná v oboru měření návštěvnosti na webových stránkách, dnes oznámily, že budou poskytovat služby společně na bázi co-brand.

- NetStudio Corp. vytvořilo NetStudio 1.0, nástroje pro Webovou grafiku které umožní i amaterům tvořit téměř na úrovni profesionálů (kdyby to bylo tak jednoduché, Web by vypadal jinak - pozn.PK). Software byl předveden na Fall Internet World a tady si jej můžete stáhnout jako demo. Má to asi 14M, ale dialupáci si to mohou stáhnout per partes, což je od Netstudia velmi vstřícný krok.

- Internet service provider EarthLink dnes oznámil spolupráci s více než 20 subjekty obchodními i zpravodajskými; umístí je na svou Personal Start Page 3.0.

- AT&T Chairman C. Michael Armstrong ohlásil službu na pomoc operátorům s IP telefonií a vytvoření dvou nových výzkumných celků pro rozvoj Internetu.

- OpenShop Internet Software Inc. nabídl FreeShop, řešení pro e-business. Zákazníci, v tomto případě drobní obchodníci, vyplní jednoduchý Web template do kterého mohou umístit i své logo. Poté mají k dispozici katalog, do kterého mohou vložit maximálně deset položek. O nákupní košíky a účetní stránku věci se stará poskytovatel.

- Guvernér státu New York George Pataki podepsal zákonnou vyjímku, podle které poskytovatelé Internetového připojení neplatí z vybraných poplatků daň. Daně se neplatí ani z obchodních transakcí provedených na serverech fyzicky umístěných v New Yorku nebo prostřednictvím New Yorkských (fuj) ISP. New York je prvním státem unie který učinil podobné opatření; obrat vytvářený společnostmi spjatých s Internetem zde dosahuje 6 miliard doalrů ročně.