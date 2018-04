Krást jde i obraz

Seriál o odposlouchávání se již dostal do své druhé poloviny a tak je vhodná chvíle na seznámení s videotechnikou. Stejně jako různé odposlechové systémy, lze i videotechniku použít jak pro pasivní zabezpeční objektů, tak pro špiónskou práci při sledování objektů nebo osob.

Šroub na této stolní lampě nebývá. Zde přibyl a z jeho středu se na vás dívá bedlivé oko kamery...

Zabezpečovací videotechnika se nejčastěji pozná na první pohled. Každý jsme již někdy viděli průmyslové kamery, které sledují dění v bance nebo supemarketu. Jedním z jejich poslání, na rozdíl od těch špiónských, je právě to, aby byly vidět. U zabezpečovacích kamer nebývá důležitá velikost ani vzhled, stačí, že plní svou funkci.

Minikamery

Na sledovací či špionážní videokamery existují samozřejmě jiné požadavky. Zřejmě nejdůležitější z nich je minimalizace a hned po ní následuje minimální potřeba energie. Deskové kamery, protože tak je správnější tyto moderní výrobky nazývat, dosahují běžně rozměrů menších než krabička od zápalek. Skrytá instalace takového zařízení je pak samozřejmě hračkou. Videokameru je dnes možné namontovat prakticky kamkoli. Jako příklad nám dobře poslouží desková kamera PM 2000 L37, která má rozměry 32x32x14 mm, ovšem bez objektivu. Jisté zvětšení rozměrů kompenzuje objektiv tím, že je dírkový, což kameru přímo předurčuje k instalaci třeba za portrét na zdi. Nepatrný otvor v tmavé části obrazu spolehlivě unikne pozornosti obyvatel a přitom poskytne agentovi dostatečný přehled o dění v místnosti. Tento typ kamery však pracuje pouze s černobílým obrazem, což možná některé fajnovější špióny může odradit od jejího používání. Na druhou stranu, její cena 3317 korun (bez DPH) by mohla zpříjemnit černobílý obraz. Napájení 9VDC, 380 TV řádek.

Kamera CMOS, přenáší barevný obraz, cena 4500 korun bez daně. Zippo vedle ní vypadá trochu jako panelák.

Pokud se nějaký špicl na vás zaměří a zjistí, že tak velkou kameru do vašeho panelákového bytu nenápadně nenamontuje, ani on nezůstane bez pomoci. Přenášený obraz bude také jen ČB, ale kamera bude mít rozměr vpravdě trpasličí. Pouhých 14x14x14 mm... Napájení je zde 12 VDC, opět 380 TV řádek, elektronická závěrka 1/50 až 1/100000 sec a opět dírkový objektiv. Pětikoruna česká je vedle této kamery poněkud přerostlá. Její cena je přitom jen 3970 korun (bez DPH).

Kamera s dírkovým objektivem za necelé čtyři tisíce. Srovnání se Zippem je celkem zbytečné, spíš jsme vedle ní měli položit knoflík...

Aby nedošlo k mýlce. Objektiv rozměry kamer nezvětšuje nějak dramaticky, protože typ 161/53e má uvedeny rozměry jž s ním a konečná velikost je jen 26x22x30,5 mm.

Krátký výlet po deskových kamerách můžeme ukončit zmínkou o kameře ProfiLink Cigar box, která jak název napovídá, je instalována v krabičce od cigaret. Kamera je spojena s vysílačem a přenáší barevný videosignál včetně zvuku. Vysílá na 2,4 Ghz a svůj signál dostane na vzdálenost zhruba 400 metrů. Napájení obstarává akumulátro 6 VDC, který zajišťuje činnost po dobu dvou hodin. Celková hmotnost zařízení je přitom jen 120 g, což je méně, než u mnoha mobilních telefonů. Cena tohoto zařízení je naštěstí přeci jen vyšší - téměř 30 tisíc korun + daň.

Vysílače

Pokud by špióni mohli obraz z kamery přenášet kabelem, mají vyhráno, protože pořizovací cena jejich aparátků by se významně snížila. Naštěstí jim povaha jejich práce mnohdy takové řešení nedovoluje a musí proto používat ke kameře připojit vysílač. Tím se konečné rozměry špionážního zařízení přeci jen zvětší, případně je do vysílače potřeba signál dovést prostřednictvím delšího drátu, což oboje zvyšuje šance na odhalení.

Rozměry vysílačů nemusí být nijak mamutí, čehož je důkazem zmíněný Cigar box, v němž je současně kamera, vysílač i baterie. Jejich ceny jsou zpravidla vyšší než samotných kamer a pohybují od cca 7500 korun do cca 35 tisíc korun bez daně. Standardní dosah vysílačů je okolo 400 metrů, což bohatě postačuje v naprosté většině případů jejich případného použití.

Kromě velikosti bývá mezi vysílači rozdíl ještě v množství volitelných vysílacích kanálů, často využívají přenosovou frekvenci 2,4 Ghz. Kromě vysílačů vhodných pro skrytou instalaci do nejrůznějších předmětů, jsou k dostání také vysílače v úpravě pro venkovní použití, například na střešní stožáry (ProfiLink Outdoor, 12500 korun bez daně).

Vysilac vypada jako vysilac, kdo si jej splete s vysilackou, nejspis se take nemusi stydet.

Přijímače

Aby celá špionážní souprava fungovala, je nutné si k ní opatřit ještě přijímač. jejich ceny jsou zpravidla ještě vyšší než u vysílačů, začínají u téměř 15 tisíc korun a končí u 50 tisíc bez daně. Vyjímkou je přijímač ProfiLink OEM, který je bez jakéhokoli pouzdra a stojí jen 7500 korun. Přijímače bývají vybaveny také výstupem alarmového spínače, takže je lze využívat opravdu i pro pasivní zabezpeční nějakého objektu.

Přijimač na obrázku sice není úplně nejmenší, ale agenti většinou přijímají obrázky tam, kde jejich zařízení již mohou být větší než kapesní.

Speciality z nedostupných

Do této kategorie patří zařízení, jejichž pořízení je většinou souměřitelné s nákupem nového automobilu. Patří sem vysílače s dosahem třeba 12 kilometrů a přijímače podobné úrovně. Přestože se již jedná o hodně výkonná zařízení zařízení, jejich rozměry zůstávají malé. Vysílač má např. rozměry jen 65x165x190 mm a hmotnost 2 kg.

Pravděpodobně nedílnou součástí používání takových přístrojů jsou i utajovače bezdrátových videopřenosů. O utajovači View Lock ( 255 tisíc korun bez daně) se v prospektu píše:

"Zařízení náhodně přerušuje a převrací řádky videosignálu. Původní řádkové impulsy však zůstávají zachovány. To umožňuje používat jak normu PAL tak i NTSC. ... Krytí IP 65 umožňuje umístění ve venkovním prostředí. ..."

Jak vidíte, technický pokrok a miniaturizace se u špionážních aparátů opravdu nezastavuje. Mnoho scén z filmů o "007" díky tomu dostává docela reálný rozměr.

Tento obraz v sobě skrývá kameru, vysílač a akumulátor. Poněkud se to projevilo na jeho tloušťce, proto si pamatujte "tlustý obraz může být podezřelý".