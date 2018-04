Krásný Sony Ericsson Xperia Arc patří k nejlepším androidům

Předchůdce Xperia Arc, model Xperia X10, si vysloužil kritiku především kvůli starší verzi operačního systému Android a před představením Xperia Arc to vypadalo na opakování stejné chyby. Ale Sony Ericsson příjemně překvapil a nový model vybavil rovnou nejnovějším Androidem 2.3. I díky němu se tak může konkurenci Xperia Arc postavit velmi směle. Kromě nového systému jsou jejími velkými klady skvělý design, výborný fotoaparát a displej.

Na druhou stranu Sony Ericsson podřídil u Xperie Arc téměř vše designu, takže některé konstrukční detaily nemusí vyhovovat všem uživatelům. Po stránce zpracování také z telefonu nemáme takový pocit jako z některých skálopevných konkurentů. Ale to jsou jen drobné ústupky u jinak skvělého telefonu.

Vzhled a konstrukce – design na prvním místě

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý fotoaparát

atraktivní design

výborný displej

nejnovější Android 2.3

Proč nekoupit? jen průměrné zpracování

slabá výdrž baterie Kdy? již brzy Za kolik? cca 12 000 Kč

Už předchozí špičková Xperia patřila mezi designově nejzajímavější velké dotykové mobilní telefony a Xperia Arc v tomto trendu pokračuje. Výrobce se tentokrát od relativně nápadité elegance přiklonil k moderně futuristickým tvarům a navíc se tak trochu přidal do závodu o nejtenčí mobil.

To ale opravdu jen tak trochu. Tloušťka 8,7 mm totiž platí pouze v jednom jediném místě přístroje – v jeho prostředku. Mohou za to prohnutá záda telefonu, která mu dala nejenom jméno ale také jeho charakteristický vzhled. Xperia Arc je designově opravdu originální kousek a Sony Ericsson dokazuje, že i na poli relativně jednotvárných telefonů s velkým dotykovým displejem lze přeci jenom dát průchod fantazii designérů. A že to může dopadnout daleko lépe než podivná záda HTC Incredible S, které je mimochodem přímým konkurentem Xperie Arc.

Kombinace světle šedé, stříbrné a černé barvy navíc není v daných kruzích příliš obvyklá a tak si Xperii Arc opravdu jen tak s jiným telefonem nespletete. Atraktivní design je jednoduše nespornou předností telefonu. Výhodou je také fakt, že na těle nejsou příliš výrazné otisky prstů.

Na druhou stranu design ovlivňuje některé funkční prvky telefonu. Třeba čočka fotoaparátu je umístěna u horního okraje telefonu v jeho nejtlustší části, jinam by se jednoduše foťák nevešel. Naopak spoušť je téměř na hraně pravého dolního okraje. U čočky si tak musíte dát pozor na její zakrytí, spoušť zase není tak po ruce a není proto pohotová. Konektory microUSB a 3,5 mm jack zabírají místo v pravém a levém horním rohu.

Oproti většině HTC nebo iPhonu se také nemůže Arc pochlubit skálopevným zpracováním. Použité plasty jsou kvalitní a totéž platí o celkovém zpracování. Přesto, někteří konkurenti jsou postaveni bytelněji, Xperia tu především ztrácí kvůli tomu, že v její konstrukci není použit kov.

To ale na druhou stranu znamená, že relativně velký telefon je vcelku lehký, 117 gramů jeho hmotnosti se navíc příjemně rozloží do dlaně. V ní se telefon drží poměrně dobře, byť klasicky tvarovaná záda by asi napomohla lepšímu držení. Nám neobvyklé tvarování při držení problémy nedělalo, ale pokud si nejste jisti, doporučujeme přístroj před koupí vyzkoušet. Někdo by totiž mohl mít při držení telefonu nepříjemný pocit, že mu z dlaně přes prsty přepadává. Díky tenké prohnuté konstrukci ale telefon pro změnu velmi dobře padne do kapsy.

Displej a ovládání – konečně trefa

Předchůdce modelu Arc, Xperia X10, měla v případě ovládání řadu nedostatků. Starší verze systému neměla tolik funkci a byla o něco náročnější na běh, uživatelské prostředí UX od Sony Ericssonu navíc nebylo příliš doladěné, ostatně byla to jeho premiéra.

Od té doby se ale hodně změnilo. Xperii Arc tak pohání nejnovější mobilní verze Androidu – 2.3 Gingerbread. Systém je velmi svižný a to i s inovovanou grafickou nadstavbou UX Platform. Ta se oprostila od některých výstřelků, jako je třeba nezvyklé odemykání obrazovky, náročný a nepromyšlený widget Mediascape nebo integraci podpory Exchange serveru pomocí aplikace třetí strany.

Xperii Arc tak můžeme směle prohlásit ze velmi rychlý telefon, který funguje bez zadrhávání a ani při náročnějších úkolech se nezpomaluje. Kromě optimalizovaného systému a uživatelské nadstavby k tomuto výkonu pomáhá i gigahertzový procesor Snapdragon 8255, 512 MB RAM a grafický čip Ardeno 205.

Displej Xperie Arc o něco povyrostl, namísto čtyř palců má teď úhlopříčku 4,2 palce. Rozlišení 854 x 480 pixelů zůstalo zachováno. Displeji Sony říká Reality Displej, a to díky podpoře technologie Mobile Bravia Engine. Ta umí vylepšit obraz na displeji s použitím jeho optimalizace před samotným zobrazením. Funguje to velmi pěkně, ale bohužel jenom při prohlížení fotografií nebo přehrávání videa. I tak je ale displej v kontextu konkurence nadprůměrný. Má možná o něco horší pozorovací úhly než některé konkurenční panely a podáním černé a vlastně všech barev určitě nemá na špičkové Super AMOLED panely, ale ostatní konkurenci bez problémů předčí. A to třeba i vynikající čitelností na přímém slunečním světle.

Pod displejem se nachází trojice funkčních tlačítek, ta krajní pro krok zpět a vyvolání kontextového menu si oproti modelu Xperia X10 pohodila pozici. Uprostřed zůstává tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku. Tlačítka nejsou podsvětlena, ve tmě je pouze oddělují prosvítající bílé diody, které pro dobrou orientaci bohatě stačí. Tlačítka mají jemný a přesný stisk a jsou hodně veliká, takže zacházení s nimi je velmi pohodlné a jisté.

Displej telefonu také podporuje multi-touch, což u předchozího top modelu Sony Ericssonu také nebyla samozřejmost. Vraťme se ještě k uživatelskému prostředí UXP. To je podle nás daleko méně agresivní customizací než třeba HTC Sense. Z výrazných úprav tu zůstal jen widget Timescape, který se tentokrát uživateli tolik nevnucuje. Navíc jeho propojení se systémem je přeci jenom trochu lepší než v jeho předchozích verzích. I tak ale třeba login k Facebooku musíte zadávat dvakrát a telefon si data z této sítě také dvakrát stahuje. Jednou pro vestavěnou aplikaci Facebook, podruhé právě pro Timescape. Pokud post pro Facebook otevřete z Timescape, spustí se internetový prohlížeč a mobilní verze facebooku, nikoli vestavěná aplikace.

Uživatelské prostředí má ale také lepší stránky. Třeba ikony v menu si může uživatel libovolně snadno uspořádat, navíc lze snadno mezi uspořádáním přepínat. Telefon si pamatuje jak vaše nastavení menu, ikony ale dovede uspořádat i podle abecedy, frekvence používání programů nebo podle doby nainstalování. Pokud tedy zrovna nemůžete najít tu správnou ikonu, stačí přepnout zobrazení a později se pak vrátit k vlastnímu uspořádání.

Zajímavou drobností v ovládání je také vestavěná aplikace LiveWare, která detekuje připojení příslušenství a je schopna automaticky spustit vybranou aplikaci. Aplikace detekuje příslušenství na microUSB portu a 3,5 mm jacku, trochu škoda je, že vynechává vestavěný HDMI port.

Baterie – den a dost

U moderních smartphonů jsme si už bohužel zvykli na to, že výdrž na baterii není valná. Ani Xperia Arc není v tomto případě výjimkou. Intenzivní používání znamená, že telefon ráno odpojíte z nabíječky a večer už se jí opět bude přístroj dožadovat. Samozřejmě při různých ústupcích a skromnějších nárocích lze dosáhnout dvoudenní výdrže, raději ale opravdu počítejte s nabíjením každý večer. Šetřit baterii má automatická regulace podsvícení displeje, která se ale spíše příliš plete do práce.

Nejde totiž úplně vypnout, uživatel si v menu zvolí jakousi průměrnou hodnotu podsvícení a senzor dále podle světelných podmínek určuje aktuální úroveň. To by nevadilo, kdyby byl senzor umístěn rozumně. V levém horním rohu ale hodně překáží při držení telefonu naležato, snadno jej uživatel zakryje rukou a podsvícení se ztlumí na minimum třeba na přímém slunci. Mnoho energie přitom asi tento systém v praxi neuspoří.

Telefonování a zprávy – dobrá klávesnice, horší hledání

V oblasti telefonování a zpráv je dost funkcí poplatných použitému operačnímu systému, některé jiné pak vychází z uživatelského prostředí UX. Výrobci, a Sony Ericsson mezi nimi stále zůstává, si kupříkladu bůhví proč myslí, že nesnadné vyhledávání v telefonním seznamu je pro uživatele zábava. V kontaktech se musí standardně listovat, vyhledávat se dá až po klepnutí do příslušného pole. Numerická klávesnice slouží pouze a jen pro vytáčení telefonních čísel. Je to škoda, ale pochopitelně lze tento nedostatek obejít některou aplikací. Co se synchronizace kontaktů týče, ty mohou pocházet z Gmailu, Exhcange serveru ale také třeba z Facebooku.

Dále už máme pro Xperii Arc slova chvály. Líbí se nám virtuální klávesnice, která nabízí dostatek místa i v režimu na výšku, klávesnice je logicky uspořádána a snadno se na ní píše. Dobře fungují i prediktivní slovníky, trochu více snahy vyžadovalo jen zadávání některých slov, která nejsou v prediktivním slovníku. To samozřejmě platí pro situaci, kdy je slovník zapnut. Chování slovníku a míra jeho zasahování do zadávání textu jde navíc detailně nastavit a slovník se může ke slovu přihlásit jen v některých specifických případech. Při psaní nechybí možnost zapnout vibrační odezvu kláves. Ta je jemná, takže telefon neškube v ruce, ale přitom dostatečně výrazná a dost zvyšuje jistotu při psaní.

Práci s e-maily tentokrát u Xperie Arc kompletně převzaly vestavěné aplikace. Těm musel ustoupit balík Moxier, který sice občas nabízel více funkcí, ale býval kritizován za svou nespolehlivost, kdy především synchronizace s Exchange serverem často vypadávala. To se nám u Xperie Arc nestalo. Vestavěná aplikace navíc umí jednu novou drobnost, kterou přinesl Android 2.3. V režimu na šířku v levém sloupci zobrazí seznam doručených mailů, vpravo je pak rovnou vidět náhled aktuálně zvolené zprávy. Práce s e-maily je tak o něco příjemnější a přehlednější. Škoda, že podobně se nechová vestavěná aplikace Gmail.

Organizace a data – obvyklé funkce

Hledat nějaké výjimečné pokroky v oblasti pracovních funkcí není u Xperie Arc asi příliš na místě. Výbava je v zásadě na běžné úrovni a Arc asi ničím nevybočuje. HSPA, Bluetooth (a možnost přenosu souborů přes něj) a wi-fi nebo GPS jsou klasikou v datové oblasti, kalendář, kalkulačka nebo aplikace pro stahování aktuálních zpráv a informací o počasí jsou obvyklými reprezentanty na straně aplikací. Nechybí pochopitelně ani kancelářský balík. Program OfficeSuite slouží pouze k prohlížení office a PDF dokumentů, teprve placený upgrade případně přinese možnost vytváření a editace dokumentů. Upgrade stojí deset dolarů.

Za zmínku jistě stojí fakt, že Sony Ericsson tentokrát do telefonu nepřidává ani zkušební verzi navigačního programu, u dřívějších modelů byla součástí zkušební verze navigace Wisepilot. Naopak přítomna je dnes populární funkce přenosného hotspotu, je ale trochu schována v nastavení přístroje.

Internetový prohlížeč je také pro Android standardní, na velkém displeji je práce s ním jedna radost. Xperia Arc podporuje multi-touch, takže práce se stránkami je snadná. Vykreslování je rychlé a prohlížeč zvládá drtivou většinu stránek zobrazit správně a bez potíží. Nechybí ani podpora Flash obsahu.

Zábava – především skvělý fotoaparát

Zatímco pracovní výbava je víceméně u Xperie Arc přítomna v míře obvyklé, zábavní funkce jsou přeci jenom podstatně zajímavější součástí výbavy. Hlavním lákadlem je osmimegapixelový fotoaparát přístroje. Ten staví na dobrých základech modelu Xperia X10, ale opravuje její nedostatky (ty mimochodem opravil u X10 update firmwaru). Foťák vyrábí snímky v rozlišení 8 megapixelů v poměru 4:3, 6 megapixelů v poměru 16:9 nebo dvoumegapixelové s výběrem jednoho ze zmíněných poměrů stran.

Pochopitelně nechybí automatické ostření a přisvětlovací dioda, která je dostatečně silná i na osvětlení poměrně tmavých scén. Výsledné fotografie jsou velmi kvalitní a většinou není potřeba do procesu jejich tvorby nijak výrazně zasahovat, automatické režimy (včetně toho s rozlišením scény), fungují opravdu velmi dobře. Je trochu škoda, že v normálním režimu fotografování je trochu hůře dostupná kompenzace expozice, která je přístupna skrze nastavení. Raději bychom byli, kdyby kompenzace nahradila digitální zoom namapovaný na klávesách pro regulaci hlasitosti. Specialitou fotoaparátu je právě automatický režim s rozlišením scény. Ten například sám pozná, že je potřeba zapnout makro režim, umí scénu s protisvětlem dosvítit bleskem a podobně. Škoda, že se tyto funkce (včetně makra), nedají pustit i ručně.

Mimochodem, pokud máme fotoaparátu opravdu něco vytknout, tak je to jeho spoušť. Ta je, jak jsme již zmiňovali, příliš na kraji a je hůře přístupná, navíc její domáčknutí jde poměrně ztuha. Raději jsme si proto v menu zapnuli focení výběrem místa prstem na displeji. Tento způsob výrazně omezí možnost pohybového rozmazání fotografie. Chválíme tentokrát už snadné ovládání blesku a jeho režimů.

Fotoaparát umí natáčet i video v rozlišení HD – tedy 720p. K dispozici jsou i menší velikosti, FWGA, VGA, QVGA a velikost pro MMS. Tentokrát je třeba kompenzace expozice snadno přístupná v levém pruhu ikon. Natáčená videa svou kvalitou už tolik nad konkurencí nevynikají, oproti kvalitě fotografií je kvalita vida trochu zklamáním. Kvalita vida je ale stále dobré úrovni. Fotoaparát je opravdu velkým lákadlem Xperie Arc a pokud hledáte dobrý fotomobil, je Arc jednou z mála skvělých voleb.

Další zábavní funkce už také známe z řady předchozích modelů. Obsah lze nakupovat přes PlayNow arénu, nechybí tradiční funkce TrackID pro identifikaci hudebních skladeb. Je tu YouTube aplikace a také jedna hra – Lets Golf. Telefon podporuje technologii DLNA pro bezdrátový streaming mediálních souborů v domácí síti. Skrývá se pod trochu podivně znějící aplikací Server médií. Je tu kvalitní hudební přehrávač, který navíc dostal i velmi pěkný widget, pomocí kterého lze přehrávání snadno ovládat. Nechybí ani FM rádio. Naopak horší je situace ohledně přehrávače videí. Ten je sice součástí systémové aplikace a některé formáty zvládne, pro podporu DivX a XviD souborů a třeba titulků je ale potřeba sáhnout po některé aplikaci třetích stran.

Shrnutí – výborný mobil, který si s konkurencí nespletete

Sony Ericsson Xperia Arc je výborný mobilní telefon, který sice není bez chyb, ale prakticky žádný jeho nedostatek není nijak závažný. Při našem relativně dlouhém testu jsme nenarazili na nic, co by nám každodenní práci s tímto modelem znepříjemňovalo natolik, že bychom jej chtěli vyměnit za konkurenční přístroj.

Xperia samotná navíc tak trochu definuje nový segment trhu – špičkové mobily s jednojádrovým procesorem. Ještě před rokem by totiž patřila na úplný vrchol, dnes je Xperia a jí podobné telefony v hierarchii technické dokonalosti na druhém stupínku za dvoujádrovými super smartphony. V běžném provozu ale rozdíl mezi Xperií a dvoujádrem nepoznáte. Opravdovými konkurenty Xperie Arc budou telefony jako HTC Incredible S, LG Optimus Black, původní Samsung Galaxy S (a jeho odvozené varianty), Google Nexus S a další převážně androidí smartphony se čtyř a více palcovým displejem. Jistou konkurencí ale může být také iPhone 4 nebo třeba Nokia N8.

V porovnání s těmito soupeři se nemá Xperia vůbec zač stydět. Zaujme především designem a fotoaparátem, její výhodou je také standardně nainstalovaná nejnovější verze operačního systému. V dané kategorii se tak Sony Ericsson dostal na úplnou špičku. Doufáme, že tento fakt firmu neuspokojí a jsme zvědavi, jestli se v brzké době výrobce pochlubí s dvoujádrovým modelem. Tím by konečně srovnal krok s konkurencí i na úplném vrcholu nabídky. A podle toho, co nabízí Xperia Arc, by takové srovnání kroku jistě stálo za to.

Sony Ericsson Xperia Arc a konkurence

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Neprodává se

HTC Incredible S HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace. Cena: 11 700 Kč

LG Optimus Black LG Optimus Black se zářícím displejem o úhlopříčce čtyři palce se může hrdě postavit Super AMOLED displejům od Samsungu. Procesor o frekvenci 1 GHz a Android 2.2 jsou hlavním hnacím motorem telefonu. K zahození jistě není ani 5 Mpix fotoaparát. Neprodává se