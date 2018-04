Krásná neznámá v bílém – recenze mobilního telefonu VK 2030

Značka VK právě v těchto dnech vstupuje na český trh. O tom jsme vás informovali v samostatném článku. V portfoliu výrobce pro tuzemský trh najdeme zatím čtyři telefony, dnes vám představíme ten nejlevnější z nich – VK 2030.

Stylový telefon nižší třídy od nové značky na našem trhu.

Ačkoli je 2030 nejlevnějším modelem v nabídce, je pravděpodobně pro běžného zákazníka také modelem nejzajímavějším. Výbava se totiž nijak diametrálně neodlišuje od podstatně dražších modelů, VK 2030 je však z celé nabídky asi nejelegantnějším kouskem.

Svou cenou i výbavou se 2030 řadí do nižší třídy mobilních telefonů a jeho konkurencí jsou přístroje jako třeba Nokia 3500 Classic, Motorola SLVR L7e nebo L9.

Vzhled a konstrukce – Sněhurka

Vzhled je asi tím, čím VK 2030 zaujme potenciální zájemce nejvíce. Telefon má poměrně klasické tvary – čelní a zadní strana jsou prakticky ploché, přechody do boků jsou pěkně zaoblené. Nové VK se řadí mezi tenké telefony – jeho tloušťka je 11,7 milimetru, výška a šířka pak mají hodnotu 107 x 40 milimetrů.

Nejatraktivnější na celém telefonu je však jeho sněhobílá barva. Ta není u mobilních telefonů příliš obvyklá a tak má VK 2030 punc originality. Rýpalům, kteří by chtěli tvrdit, že bílá = Apple vzkazujeme, že výrobce s nakousnutým jablkem ve znaku rozhodně nemá tuto barvu patentovanou (i když by asi rád) a VK 2030 rozhodně není kopií čehokoli.

Jistě, čelní strana může trochu připomínat některé tenké Motoroly, ale VK 2030 je telefon s vlastním stylem. Líbí se nám stříbrné lemování boků na čelní straně, které dodává telefonu luxusní vzhled. Bílá barva má také jednu výhodu – ačkoli jsou použité materiály poměrně lesklé, nejsou na nich vidět otisky prstů, takže telefon nebude neustále upatlaný. A pokud ano, můžete k jeho vyčištění použít originální přívěšek, který naleznete v balení spolu s telefonem.

Rozložením jednotlivých prvků je VK 2030 zcela klasický telefon. Čelní strana je nejposetější a dominuje jí displej a poměrně rozměrná klávesnice. Ta je plochá, ale nikoli leptaná. Z našeho pohledu je to dobře, protože VK tak zbytečně nekopíruje konkurenci.

Na levém boku najdeme pouze slot pro paměťové karty microSD, vpravo pak tlačítka pro regulaci hlasitosti a krytkou krytý datový konektor. Ten sice na první pohled vypadá trochu jako miniUSB konektor, ovšem zdání klame. Jde o proprietární tovární konektor, který nalezneme na všech telefonech výrobce.

Záda telefonu tvoří rozměrný kryt baterie, který přechází až do boků – jeho pojistka se nachází na spodní straně telefonu. Jediné, co ruší plochu krytu je čočka vestavěného fotoaparátu. Zpracování telefonu je na velmi dobré úrovni, vše drží pevně po hromadě, lícování jednotlivých dílů je perfektní a VK 2030 působí poměrně bytelným dojmem. Při silném promačkání telefonu se však právě z míst uložení krytu baterie ozve mírné zavrzání. To by však nemuselo časem nijak sílit, je dané tenkou konstrukcí telefonu a faktem, že použité materiály jsou přeci jen relativně obyčejné plasty. To ostatně dokazuje i přívětivá hmotnost telefonu – 86 gramů.

Displej a ovládání – není se čeho bát

Dnes budeme mít v této sekci možná trochu více práce, než obvykle. Ovládání VK 2030 se sice nese v duchu současného trendu navigační klávesy, kontextových tlačítek a maticového menu s klasickými položkovými podsložkami, ale VK samozřejmě není přesnou kopií některého z konkurentů, takže tu najdeme jisté individuální znaky.

Nejprve se však podívejme na displej. Ten má rozlišení pouze 128 x 160 pixelů, ale zobrazení je stále ještě relativně jemné. Umí zobrazit 262 000 barev, je aktivní a musíme přiznat, že i přes poměrně nízké rozlišení se nám hodně líbí. Má totiž syté barevné podání a je poměrně dobře čitelný na přímém slunci, což potěší.

Díky barevnosti displeje výborně vynikne menu, které tvoří matice devíti ikon. Trochu nezvykle se do něj vstupuje levou kontextovou klávesou, potvrzovacím středem klávesy navigační se spouští internet (jako u většiny modelů Samsungu). Ovšem bohudík se telefon po jejím stisku nezačne ihned připojovat, ale nabídne vám menu připojení. V menu již samozřejmě můžete středovým tlačítkem potvrzovat volby. Z pohotovostního displeje vstoupíte pravou kontextovou klávesou do kontaktů. Na displeji můžete mít animovanou tapetu a lze přes ni také zobrazit měsíční náhled kalendáře, což se může docela hodit.

Každá položka maticového menu má pak své vlastní pozadí. To usnadňuje orientaci v menu, ovšem uvítali bychom, aby šla tato vlastnost vypnout – jednak je tím trochu zpomalen pohyb v menu a ne každému se také musí pestrobarevné tapety zamlouvat.

Menu VK 2030 je poměrně jednoduché a logicky řazené. Musíme přiznat, že tím nás VK velmi příjemně překvapilo, protože i u zavedené konkurence občas najdeme některé položky na místech, kde bychom to nečekali. Jediným podobným případem u VK je již zmiňovaný Internet, který se nikam nevešel a tak jej v menu najdeme pod ikonou Svět her. Občas u VK také není ideální překlad položek menu, ovšem ten by měl být ještě před uvedením upraven. Není to nijak strašné, nenajdeme zde šílenosti jako 3 zprávy vlevo, kterými kdysi dovedlo okouzlovat LG, ale třeba položku Krátká zpráva bychom raději viděli pod klasičtějším jménem Textová zpráva.

Jednotlivým směrům navigační klávesy lze přiřadit vybrané funkce, tak jak je opět obvyklé. Ovládání VK je tedy opravdu bezproblémové. Jedna věc nás však opravdu štve. Tou je zámek klávesnice. Pokud si nastavíte automatický, telefon se totiž zamkne asi po deseti sekundách a to prosím kdykoli a kdekoli. Tedy třeba i v případě, že píšete SMS zprávu. Stačí se jen na chvilinku zamyslet a telefon je zamknutý. Pokud si zvolíte zámek ruční, můžete telefon zamknout stiskem klávesy s křížkem, ovšem pak budete muset vždy při odemykání zadávat heslo. Prostě otrava, doufejme, že na tomto podivném řešení VK zapracuje.

Baterie - v šedi průměru

Ačkoli je VK Mobile původem výrobce baterií a vlastní řadu patentů související s bateriemi Li-Pol, v modelu 2030 najdeme jen obyčejnou Li-Ion baterii. Výdrž je zcela v rámci průměru, s telefonem můžete při relativně běžném provozu vydržet tři dny na jedno nabití, možná i o trochu déle. Telefon jsme však při testu opravdu nijak výrazně netrápili, takže při poslechu hudby a větším telefonním provozu lze očekávat pokles výdrže na dva dny.

Telefonování a zprávy – relativně běžný standard

Výbava pro telefonování a práci ze zprávami je v rámci třídy víceméně standardní. VK 2030 je čtyřpásmový telefon a tak si s ním zavoláte v kterékoli GSM síti na světě. Adresář je vícepoložkový a umožňuje dokonce synchronizaci s počítačem pomocí dodávaného softwaru a datového kabelu. Nám se však u vzorků telefonu synchronizaci nepodařilo rozběhat, počítač telefon nedetekoval. To připisujeme ještě ne zcela doladěnému firmwaru. Nemohli jsme proto vyzkoušet, jak se synchronizují a řadí třeba položky s diakritikou.

V seznamu lze kontakty řadit do skupin, těm můžete přiřadit individuální vyzvánění. Vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů je však VK 2030 cizí. Telefon lze alespoň rychle utlumit podržením tlačítka s hvězdičkou. Standardně dostupná vyzvánění jsou dost podivná, jako by se VK inspirovalo u houfu čínských výrobců. Ovšem nic vám samozřejmě nebrání vybrat si jakoukoli svou vlastní melodii.

Zatímco u telefonování je vše v rámci normálu, v případě textových zpráv na vás čeká několik nezvyklostí. Upřímně, telefony VK nejsou zrovna ideálním zbožím pro psaní textovek. Na první pohled se sice vše tváří normálně, i když už samotný proces, než začnete psát zprávu je trochu zdlouhavý. Zmáčknete navigační klávesu vlevo a potvrdíte první volbu z nabídky. V následném menu však musíte vybrat až třetí položku, abyste mohli začít zprávu psát.

Telefon píše se slovníkem T9 a až potud je všechno v pořádku. Ovšem jen do chvíle, kdy potřebujete uprostřed věty napsat slovo začínající velkým písmenem. Telefon totiž umí automaticky napsat velké písmeno po tečce, ale vprostřed textu je to neskutečný problém – se zapnutým slovníkem máte dvě možnosti – buď bude celé slovo velkými písmeny, nebo celé malými. Mezi nabízenými výrazy se přepíná pohybem navigační klávesy vlevo nebo vpravo.

Slovník také můžete vypnout – činí se tak netradičně klávesou pro přijetí hovoru, tou se vůbec během psaní přepínají všechny režimy. Při vypnutém slovníku trochu otravuje fakt, že mezi režimy psaní velkých a malých písmen musíte listovat, slovník neumí po napsání velkého písmena přepnout zpět na malé, to opět platí pouze po interpunkčním znaménku ukončujícím větu. Opět zbytečná komplikace. Krom SMS si VK 2030 poradí i s MMS zprávami, e-maily ovšem nezvládne.

Organizace a data – ano a ne

Organizační funkce VK opět neurazí ani nenadchnou. Vestavěný kalendář nabízí pouze měsíční pohled a neumí opakované události, chybí úkoly, ale najdeme zde poznámky, kalkulačku, stopky, převodník měn a světový čas. Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu, trochu otravné je, že si předtím v nastavení musíte vybrat, v jakém režimu tak chcete učinit. Na výběr jsou tři možnosti – synchronizace s PC, zařízení USB pro ukládání dat a karta microSD. Dodejme, že paměťová karta není součástí balení a že si tak zpočátku budete muset vystačit s vnitřní pamětí o kapacitě 32 MB.

Ještě o něco hůře na tom budeme v případě podpory datových technologií. VK 2030 sice disponuje Bluetooth, tím však veškerá chvála končí. V sítích mobilních operátorů se totiž dočkáte pouze podpory GPRS, EDGE bohužel chybí. Na druhou stranu ale datové přenosy v případě tohoto telefonu ani nebude jak moc využít – vestavěný prohlížeč zvládá pouze WAP 2.0 a xHTML, takže jde spíše o nouzové řešení. Na druhou stranu, to cílovou skupinu zákazníků asi příliš trápit nebude a konkurence na tom (krom podpory EDGE) není mnohdy o nic lépe.

Zábava – foťák i hudba

V telefonu VK 2030 poněkud překvapivě nenajdeme předinstalovanou žádnou hru. Alespoň telefon podporuje Javu, takže si herní tituly můžete dohrát. Díky podpoře paměťových karet lze VK použít i jako rozumný hudební přehrávač.

Omezením je jen fakt, že k telefonu připojíte pouze sluchátka, která jsou dodávána v balení. Redukci z proprietárního konektoru na klasická sluchátka budete zatím shánět marně. Zvuk tedy očekávejte při nejlepší vůli průměrný. Ani samotný přehrávač nijak nepřekvapí funkcemi, zvládá však playlisty a má třeba ekvalizér a umí hrát na pozadí, takže nenáročný uživatel bude spokojen.

Vestavěný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a zapomenout musíte na jakékoli vymoženosti v podobě automatického ostření, přisvětlovací diody nebo zrcátka pro autoportréty. K dispozici ani není speciální tlačítko spouště, fotíte stiskem potvrzovacího středu. Vybrat si však lze, zda má telefon pořizovat snímky na výšku nebo na šířku. Očekávat nelze kdovíjak špičkovou kvalitu, fotografie jsou i v rámci své třídy spíše podprůměrné.

Shrnutí – zajímavá alternativa