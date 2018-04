Královna z Japonska - Sony Clié NR70 (3)

Na začátek bych rád jen vyjmenoval software, který je dodáván spolu se zařízením a který dostanete v balení. Launcher - nechtěl jsem se o něm zmiňovat, protože to je samozřejmost, ale nedalo mi to, abych si do firmy Sony nerýpnul, když připomenu, že firma bohužel v Launcheru nepodporuje vysoké rozlišení 320 x 320 pixelů, což je, myslím si, velká škoda, protože vidět na displeji dvojnásobný počet všech aplikací by bylo mnohem hezčí a lepší než v módu 160 x 160 pixelů, kde se vše jeví oproti kvalitám dis

pleje moc pixelovaté.



Adresář je vylepšen pro vkládání fotografií vašich blízkých, takže ke každému jménu si přiřadíte fotografii a máte tak možnost vidět, jak dotyčný vypadá. Fotografie je formátu 80 x 80 pixelů. Je to pro ty, kdo mají fotografickou paměť a j

ména si nepamatují.

Další software např.:

PhotoStand

- prohlížení alb fotografií, na celém displeji tj. 320 x 480pixelů!!! Bomba!

CliePaint

- aplikace na kreslení obrázků s mnoha nástroji a použitím jakékoliv barvy z palety možných 65 536 barev. Na začátku si zvolíte, jak má být obrázek veliký (80x 80, 160 x 120, 160 x 160, 320 x 320, 320 x 480 pixelů).

SoundUtility

- aplikace na správu všech zvukových souborů pro přiřazení různým akcím, alarmům a výstražným hlášením.

AudioPlayer

a MP3 souborů. Lze přehrávat pouze z MemoryStick karet. Několik možností pohledu na displej od seznamu přes audio digitizér vybuzení atp.



A nesmíme opomenout aplikace starající se o bezproblémovou práci s MemoryStick kartou, jako je záloha, podpora VFS (Virtual File System) atp.





Tak i toto je možné a pro opravdové fajnšmekry, prostě si pracovní plochu uzpůsobíte svým představám a podle nálady. Klady nového Clié NR70:

Skvělý displej s rozlišením 320 x 480 pixelů, podporou 65536 barev, krásných sytých barev s velkým jasem podsvícení. Na horní části displeje je umístěn černý plast, který zabraňuje dotyku displeje při módu, kdy je zcela uschována klávesnice a pracujete jako na normálním PDA, displej je totiž skoro od hrany k hraně. Na horní hraně jsou trochu patrné 4 body, odkud je displej podsvícen, ale není to na závadu, ani to nijak zvláštně nevadí.

Zabudovaná kláv

esnice (vcelku dobré psaní, vhodné však pro kratší texty, dobrý cit a zpětná vazba na stisk tlačítka) při každém stisku hezky cvakne a velice dobře se na ní píše. Sám jsem na ní napsal cca 1500 znaků bez vážnější újmy na zdraví… MP3 přehrávač s možností přehrávání nejen do externích sluchátek s dálkovým ovládáním, která jsou součástí dodávky, ale také přes monofonní reproduktor (který je použit i pro polyfonní alarmy) Polyfonní alarmy jsou naprostým hitem nejenom u mobilních telefonů, ale také v PDA. Zvuk je dostatečně hlasitý a prostorový. Teď již zcela jistě nepřeslechnete alarm a všichni okolo se budou podivovat, odkud ty krásné zvuky pocházejí.

Jog-Dial a tlačítko Back, které již patří k image značky a jsou samozřejmostí.

Tlačítko Hold šetří energii, při přehrávání MP3 souborů totiž deaktivuje displej a šetříte tak drahocennou energii baterií.

Vyměnitelné baterie typu Li-Ion.

Výkonný procesor a paměť 16 MB (která se však stává samozřejmostí).

V pravé části kloubu je umístěno chromové očko, kam se provleče poutko na nošení na ruce či krku.

Dodávané dálkové ovládání má na konci stylus pro ovládání, dodávána je také sada sluchátek typu "pecky" na poslouchání hudby.

Kolébka je perfektně vyrobena, má dokonce držák na stylus.

Synchronizace pomocí nových o

vladačů je překvapivě rychlá!

Zápory nového Clié NR70:

Chybějící vibrační alarm Ne moc dobře udělané rozložení kláves na zabudované klávesnici, chybějící BackSpace tlačítko atp.

Hardwarová tlačítka aplikací jsou špatně nahmatatelná a nemají prohlubně pro stisk stylusem. To samé platí pro rolovací tlačítka, která jsou jednak malá, jednak nešikovně blízko u sebe, absence důlků přetrvává. Sony zřejmě od této koncepce postupně odchází a nahrazuje ji multifunkčním tlačítkem Jog-Dial, mohli jsme si všimnout už např.

u

T415, že rolovací hardwarová tlačítka tu jsou spíše přežitkem z dob prvních Palmů - Sony je asi v nejbližší době vypustí. Horní část, kde je umístěn displej, je znatelně těžší, a tak se při rozevřeném klipu musí Clié držet blíže displeje a hůř se tak ovládají boční tlačítka a Jog-Dial. Při položení na stůl je Clié v lehké nerovnováze :( Na zabudované klávesnici nelze psát česky, protože zde chybí horní číselná lišta, která by se dala využít pro psaní českých znaků (zařízení nebylo vyrobeno pro Českou republiku, že?). Výdrž baterie je silně závislá na stupni podsvícení, používání polyfonních zvuků, MP3 přehrávače atp., ale z důvodů mnohem většího displeje a spousty technologií je spotřeba vyšší než T615, což je pochopitelné. Nejlépe každý den do kolébky pro na

bití.





Zamyšlení nad smyslem nového Sony Clié NR70 a přicházejícím operačním systémem PalmOS 5.0.

Firma Sony nás opravdu všechny moc překvapila a připravila opět další bombu, která nenechá nikoho v klidu. Je to opravdu libůstka nabitá nejnovějšími technologiemi. Musíme si však uvědomit, zda má cenu vůbec takové zařízení kupovat a zda během několika měsíců, kdy firma Sony opět přijde s něčím novým, nezastará. Zvykli jsme si, že firma Sony má cyklus obnov zařízení cca 3 měsíce, a tak není divu, že

s

e nám vkrádají do hlavy tyto myšlenky. Však si spočítejme, kolik zařízení Sony vyvinula za tu dobu, co je na trhu, a jak dlouho na něm je... Myslím si, že už solidně válcuje trh a předstihuje firmu Palm, Inc. Pokud vezmeme v úvahu, že v Americe je cenový r

o

zdíl naprosto minimální a za podobnou cenu koupíte Palm m515 a Sony Clié NR70, není co řešit, že? Výhodou firmy Sony je velké zázemí v oblasti audio a video zařízení, bohaté zkušenosti, jak ovlivnit zákazníka a jak si koupit právě jejich produkt. Sony totiž umí zabalit každičké zařízení do krásného kabátku, barevné krabice se spoustu blbůstek navíc, které třeba za celou dobu nemusíte vůbec využít, ale potěší a rozhodnou o tom, jaké zařízení si koncový zákazník vlastně koupí. Protože pokud si máte koupit zaří

z

ení, které je za stejnou cenu a nabízí o trochu více muziky, je naprosto jasné, čemu dáte přednost. Navíc Sony také hraje na to, že to je "značka" - a také JE. Potvrzuje se, že Sony má obrovský potenciál na poli vývoje a výzkumu, a tak si může dovolit mnohem ví

c

e. Navíc zkušenosti s designem od walkmanů přes discmany a minidisky vede k tomu, že design a materiálové zpracování je na špičkové úrovni. Nesmíme zapomenout na to, že v druhé polovině roku přijde PalmOS verze 5.0 a s ním podpora ARM procesorů. Zcela určitě se již teď něco připravuje a alespoň doufám, že firma Palm, Inc. si to vzala k srdci a připraví nám nějakou lahůdku v podobě inovací, které za tu dobu přinesla konkurence. Bylo vidět, že před vydáním operačního systému PalmOS 5.0 firma moc znatelně nei

n

ovovala a přinesla pouze vylepšený Palm m515. Musíme jenom doufat, že budeme překvapeni. PalmOS 5.0 na ARM procesorech by měl přinést větší rozlišení, podporu multimédií (jak audio, tak i video), přehrávání MP3 atp.







Napadá mne ještě jedna myšlenka, která není vůbec od věci. Pokud by firma Sony vyrobila zařízení stejného typu, které by nemělo kloub, vestavěnou klávesnici, ale pouze obrovský displej - žádné mechanické klouby a čepy, čímž by se zařízení také zkrátilo - mohlo by to být skvělé řešení, které

b

y zcela jisté spoustě lidí vyhovovalo…

Závěr:

- aplikace pro přehrávání ATRAC3

Je na každém z nás, čemu dáme přednost, osobně se mi nové Clié moc líbí, dokonce hodlám tvrdit, že bych ho i chtěl. Ale trápí mne myšlenka přechodu z m5-kové série, kde mám externí klávesnici a několik paměťových karet. Karty ať vezme čert, ale horší je to s perifériemi, jako je externí klávesnice. Výrobci hlásí, že na nové Clié T615 bude klávesnice až na podzim :( No a jak je to s konektory, to se ani neodvažuji odhadovat…