Královna z Japonska - SONY Clié NR70 (2)

Klávesnice

Vestavěná klávesnice je skvělým tahem, jednak nemusíte volitelně používat rozpoznávání písma, jednak si nemusíte žádnou klávesnici dokupovat. To ocení hlavně lidé, kteří si špatně zvykali na Graffiti plochu a kteří kvůli absenci klávesnice tato zařízení zavrhovali. Nedá se ovšem vůbec srovnávat s externími klávesnicemi! Pochopitelně to není na žádné dlouhé psaní, ale pouze na poznámky, krátké e-maily, SMSky atp. Klávesnice je podobná těm, které jsou u některých mobilních telefonů, malých kalkulátorů nebo na hodinkách , tj. každé tlačítko se mačká zvlášť a má krátký, tvrdý, ale opravdu výborný stisk. Napsal jsem si na Clié cca 1500 znaků v poznámkách k modelu a psalo se mi opravdu dobře. Bohužel mne nemile překvapilo rozložení kláves, a tak jsem chvíli hledal backspace, a bohužel nenašel - musíte použít šipku zpět a tlačítko delete :(. Dále mi trochu nesedlo umísténí mezerníku, který je moc daleko a hůř se mačká. Rozložení pevných hardwarových tlačítek je dobré. Bohužel zřejmě výrobce ani nechtěl, aby se tato tlačítka používala, protože jim věnoval málo času a nejsou ani opatřena prohlubněmi pro zmáčknutí stylusem. Navíc rolovací tlačítka v podobě půlměsíčků se mačkají opravdu špatně, ještě že tu je jog-dial a tlačítko back na levé hraně přístroje. Hardwarová tlačítka totiž přesně kopírují plochu okolního materiálu, a tak se špatně nahmatají a mačkají. Designu v chromové úpravě se však nedá nic vytknout.











Rychlost

Již při prvotním hraní a načítání obrázků bylo nové Clié NR70 rychlejší než předchůdci Clié T615 a např. můj Palm m505! Přeci jen, zdvojnásobení taktovací frekvence musí být někde znát. Po nainstalování aplikace Benchmark 2.0 se projevilo opravdové srdce, které buší uvnitř tohoto PDA, a je jím procesor DragonBall VZ na frekvenci 66 MHz a neuvěřitelným výkonem 307%. Opravdová rychlost, nemyslíte...? Velice dobře si umím představit, jak pracuji a na pozadí si nechávám přehrávat MP3 soubory a nemusím hledět na snížený výkon celého zařízení.

Reproduktor a AudioPlayer

Nové Clié NR70 je vybaveno také monofonním reproduktorkem, přes který lze přehrávat alarmy, WAV, MIDI, MP3 a ATRAC3 soubory; tj. v novém Clié je vestavěn MP3 přehrávač tak, jako tomu bylo u modelu N760c. Přehrávání je možné jednak přes sluchátka (stereo), nebo pouze mono přes vestavěný reproduktor; přehrávání je i tak na dost dobré úrovni a dá se poslouchat, není však pro fajnšmekry. Je použito stejného dekódovacího procesoru jako u typu Sony Clié N760c. Přepínání mezi sluchátky a reproduktorem se děje automaticky po zapojení konektoru sluchátek. Polyfonní zvuky alarmů a zvuky, které si můžete nadefinovat pro určité akce, chybová hlášení atp., jsou naprosto skvělé. Zvuk se jeví jako prostorový a jako by se rozléhal všude okolo. Je to stejná technologie jako u mobilních telefonů. Navíc zvuk je čistší a mnohem hlasitější, takže alarm nastavený v diáři už zcela jistě nepřeslechnete! Bohužel jsem nemohl pořádně vyzkoušet MP3 přehrávač, protože MP3 soubory je možné přehrávat pouze z MemoryStick karet.

Hardware

Za zmínku zcela jistě stojí použití moderních technologií počínaje procesorem DragonBall VZ na taktovací frekvenci 66 MHz, jen pro porovnání: je to dvojnásobná frekvence, než je použita u všech stávajících PalmOS produktů, ty mají taktovací frekvenci 33 MHz. Dále kladně hodnotím vestavěnou paměť RAM o velikosti 16 MB (prakticky využitelných 15 MB), ale tato velikost se již stává docela standardem. Paměť ROM má velikost 8MB.

MemoryStick

Klasika v podobě rozšiřujícího slotu a la Sony se nazývá MemoryStick. Snad již každý ví, jak taková karta vypadá. Jenom si připomeňme, že Clié můžeme krmit jak modrými, tak i bílými kartami. Rozdíl je v tom, že modré jsou klasické paměťové karty, kdežto bílé jsou karty chráněné, popř. karty s TARAC3 soubory (obdobný formát jako audio MP3). Šachta, do které se karty a rozšiřující periférie zasouvají, je chráněna černou záklopkou proti zanášení nečistotami.

InfraPort

Je umístěn hned nad MemoryStick slotem a svojí černou barvou naprosto ladí s šachtou pro MemoryStick. Vysílací část je opět rozšířena o lepší dosah, a tak můžete s dodávaným softwarem používat infračervený port jako dálkové ovládání k vašim produktům Sony v domácnosti.

Vestavěné baterie a výdrž

Nové Clié je vybaveno nabíjecími akumulátory v podobě 5V akumulátoru Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Tyto akumulátory je možné vyměnit jednoduše vyšroubováním malého křížového šroubku, který baterii zajišťuje. Baterie se dobíjí v kolébce, bohužel nelze PDA dobíjet samostatně (pouze při dokoupení cestovního balení – travel pack). Akumulátory se dobíjejí na plnou kapacitu cca 1,5 hodiny a dobíjení je signalizováno oranžovou LEDkou, která je umístěna vedle tlačítka pro zapnutí na kloubu Clié a označena popiskou CHRG, z anglického charge - nabíjet. Výdrž baterií je pochopitelně závislá na nastavení podsvícení, zda používáte polyfonní zvuky, jak často píšete na klávesnici, zda posloucháte MP3 soubory, zda čtete z MemoryStick karty atd., atd. Výdrž lze definovat jako cca 5 hodin nepřetržité práce nebo týdenní až čtrnáctidenní používání, ale záleží na každém z vás, jak své PDA používáte.

Kolébka a synchronizace

Synchronizační kolébka je krásným dílem - její okraje jsou stříbrné, HotSync tlačítko je chromové a pod tělem PDA je umístěno plexisklo pro držení těla přístroje. Synchronizační kabel je připojen ke kolébce napevno. Synchronizace probíhá pomocí nových ovladačů opravdu svižně a mnohem rychleji než např. u Palmu s USB. Upozorňuji, že při koupi Clié si musíte starý Desktop odinstalovat a pomocí přiloženého CD nainstalovat nový, s novými ovladači. Pak teprve uvidíte, jak to svižně “lítá”.

Za zapůjčení děkujeme firmě PDA Planet, Praha

Závěr:

Jedná se opravdu o naprostou bombu, ale řekněme si narovinu, kdy takovéto věci navíc, které jsou uvnitř zabudovány, využijeme, zda se nejedná spíše o spotřební elektroniku, která bude za pár měsíců v propadlišti dějin, zda nám vydrží baterie stejně, nebo budeme muset každý večer dobíjet, zda bude dost aplikací pro podporu takovéhoto zobrazení a co cena, která není zrovna nejmenší (nadšenci a lidé, kteří jsou ochotni zaplatit za mobilní kancelář a opravdu hezkou hračku, ti si to koupí kdykoliv). Displej, rozlišení, barevnost, polyfonní zvuk, MP3 přehrávač, klávesnice, design - to vše je naprosto skvělé!!! Musíme si však také uvědomit, že za chvíli přijde PalmOS verze 5.0, který běží pouze na ARM procesorech a bude nabízet třeba více možností než toto bombastické Clié, ale to necháme koňovi, ten má větší hlavu. Navíc svojí velikostí a hmotností se naprosto nehodí na nošení v kapse u košile, ale spíše ve speciálním pouzdře na opasku. Každopádně se však jedná o technologickou bombu a je vidět, že vývojový tým Sony ví, jak zapůsobit na trh a zabalit to do nádherného kabátku.