Královna z Japonska - SONY Clié NR70 (1)

Když se poprvé objevily zvěsti o přípravách výroby tohoto kousku na velkých serverech, musím říct, že se zvedla přímo obrovská vlna emocí. To snad ani jinak nelze popsat, protože to je podobný úspěch, jako před lety sklízela HandEra, která je dnes solidně přehlížena, protože tolik novinek “nacpat” do tak slušivého designu, jaký umí Sony vyrobit, tomu moc lidí neodolá a někteří jsou ochotni zaplatit za tuto “hračku” opravdu hodně. Ale pojďme se podívat společně na všechny klady i zápory tohoto řešení a toho výjimečného přístroje, jakým bezesporu NR70 je.

Balení

Kdo by neznal zelenou krabici s popiskou a pěkným obrázkem Sony, ten jako kdyby vůbec nikdy žádné Clié neviděl, protože to je prvotní znak, že se jedná o výrobu z Japonska. Uvnitř nalezneme kromě veškerých manuálů, příruček a přiložených CD se softwarem také kolébku s USB kabelem, nabíječ do sítě, sluchátka (pecky) a dálkové ovládání.

Velikost





Velikost je nosným prvkem veškerých mobilních zařízení a podle těchto parametrů také volíme příslušné PDA. Velikost zařízení v porovnání např. s předchůdci Clié N750C či T615 je téměř srovnatelná. Nové Clié NR70 série je o něco vyšší a samozřejmě tlustší. Opticky působí opačným dojmem - je to důsledek temně modrých linií kolem boků displeje. Pochopitelně, že z důvodu použitého hardware je PDA o něco málo těžší, ale není to nic hrozného, je to poctivých 200 gramů. Pokud však Clié držíte v ruce, zdá se vám o mnoho lehčí, opět to má na svědomí design lehkých materiálů, jako je magnesiový stříbrný kabátek. Bohužel už to není na nošení v kapse u košile, ale třeba do kalhot nebo do pouzdra na opasek.

Porovnání rozměrů s jinými typy Sony Clié:

NR70 – 72,3 x 136,6 x 16,7 mm – hmotnost 200 gramů

N750c – 71,0 x 118,5 x 16,8 mm – hmotnost 160 gramů

T615 – 71,8 x 118,0 x 12,5 mm – hmotnost 138 gramů

Obal a design

Obal je zhotoven ze stříbrného magnézia a lahodí oku hned na první pohled. Navíc kombinace stříbřitě matného povrchu např. s chromovým emblémem Clié na přední straně displeje je neodolatelná. Sice to je blbůstka absolutně bez funkce, ale zato nádherná. A je pravdou, že lidé si kupují hezké věci. Proto např. v době svého vydání HandEra neměla až takový úspěch, protože spoustu lidí odradil právě design; těžko někomu namluvíte, co to všechno umí za věcičky, když se mu to nelíbí, prostě si to nekoupí. A v tomto směru je Sony naprostá jednička a umí své produkty patřičně zabalit a prodat koupěchtivým lidem, ale i ti, kteří váhají, si Clié velice rádi koupí, protože se jedná i o nádherný “šperk”. Magnésiový obal je mnohem pevnější a odolnější proti poškrábání než předcházející typy vyrobené z aluminia (česky z hliníku). Design obalu vypadá opravdu technicky a budí dojem hi-tech zařízení, ale přitom sluší i něžnému pohlaví. PDA je možné po zaklapnutí nosit bez jakéhokoliv obalu např. v kapse u bundy, kalhot atp. Samožřejmě se nedoporučuje nosit ve stejné kapse klíče, které by nehezky poškrábaly obal PDA, i když je zhotoven z magnézia, přeci jenom po častém používání jsou škrábance viditelné.

Spodní část je v místě klávesnice prohnutá směrem dovnitř, a tak horní, displejová, část při zavření do ní zaklapne. Bohužel, spodní část je mnohem lehčí než ta s displejem, a tak pokud Clié rozevřete a držíte ve spodní části, nejenže na vás působí celá ta páka, ale také si nepříjemně vylamujete zápěstí. Po rozevření a položení na stůl je Clié tak trošku nestabilní... :(

Displej

Sony Clié úplně svým displejem zastínilo ostatní výrobce a ukázalo, kdo je největším inovátorem na trhu s PDA a v oblasti PalmOS produktů. Bohužel se tak trochu podtrhují diskuse o tom, zda si takové Clié vyplatí koupit, když za pár měsíců bude nahrazeno něčím novým a opět ještě lepším??? (to nechávám do diskuse pod článkem)

Nové Clié NR70V má fantastické rozlišení 320 x 480 pixelů; jak jsme se již zmínili v předchozích článcích, jedná se o ještě větší rozlišení, než mají WinCE a PocketPC, a největší rozlišení, které kdy PDA vůbec měla. Proto už i vlastníci PocketPC zařízení začínají “slintat” a zavrhovat vlastní platformu :) (hlavně, aby z toho nebyla flamewar). Konstrukce a filozofie rozlišení vychází z podstaty toho, že aplikace běží v části 320 x 320 pixelů a zbylých 160 pixelů je vyhrazeno pro virtuální Graffiti plochu (úžasná myšlenka, která mne napadla již asi před půl rokem, kdy bylo Sony Clié vyčítáno, že má 320 x 320 pixelů a pevnou Graffiti plochu, takže řešení a la HandEra 330 bylo jen otázou času). Displej nového NR70 je naprostá bomba a nic lepšího jsem ještě neviděl, kromě videokamer, TFT displejů a podobných zařízení. Displej je jasnější než u mladšího sourozence Clié T615, ale jen o trochu. V noci se doporučuje snížit svítivost skoro na minimum, jinak si solidně vypalujete 320 x 480 pixelů na svoji sítnici! Dále byla u tohoto displeje vylepšena barevnost; tak jak je vyčítána např. T615ce, kde vypadají barvy červená a žlutá, jako kdyby je někdo vypral v pračce nebo byly vyšisovány na slunci, zde jsou barvy reálně syté a kouzelně barevné! Barevná hloubka je 65536 barev a je srovnatelná s podáním barev běžného monitoru. Prohlížení fotek je neopakovatelným zážitkem, který musíte prostě mít (již žádné “kostičky” a pixelovaté obrázky s hroznou barevností, ale skvělé podání a ostrost!).

Displejovou částí lze otáčet kolem kloubu, ale také kolem vnitřního čepu, tj. i do stran, takže můžete dosáhnout prakticky jakéhokoliv úhlu natočení proti základní desce. Při rozevírání má Clié patrné aretace, a tak se vám rozevře do toho správného úhlu, který vám bude zcela jistě vyhovovat. Při otáčení displejem si můžeme všimnout technolgie, která je stejná jako u videokamer (tj. perko, kulička, důlek). Jednoduché a vcelku spolehlivé řešení, včetně aretací. Zatím existuje bohužel velice málo programů, které dokážou využít celého rozlišení displeje, ale snad se časem dočkáme inovací. Zatím je pouze dodávána aplikace na prohlížení fotografií a software TinySheet 4.12, který mi poskytl skoro 33 řádků na výšku, což mne naprosto omráčilo a vyrazilo dech :)

Virtuální Graffiti

Myšlenka je skvělá, teď si jen počkat na aplikace...

Bohužel, Graffiti plocha je umístěna na ploše na stálo a pouze aplikace, které budou podporovat schovávání plošky, budou dovolovat aktivovat ikonu na spodní hraně Graffiti plochy (symbol šipky směřující dolu) a možnost tuto plochu uschovat zrakům a zvýšit tak zobrazovací plochu pro danou aplikaci. Softwarová kompatibilita je zaručena, protože je možné zobrazit jak aplikace s rozlišením 320 x 320 pixelů, tak také pomocí doublepixelingu starší aplikace s rozlišením 160 x 160 pixelů a pevnou Graffiti plochou. V ploše virtuální Graffiti je možné zobrazit kromě klasického rozpoznávání písma také softwarovou klávesnici typu OnScreen, která se aktivuje tapnutím na klávesničku v pravém dolním rohu Graffiti pod tlačítkem pro vyhledávání. Graffiti plocha je nádherně vystínovaná a po každém zmáčknutí se tlačítko promáčkne a zmodrá, naprosto úchvatné (mnohem hezčí prostředí než kombinace černá / bílá u PDA HandEra).

Pokračování zítra...