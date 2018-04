Královna je znovu zpátky a iPhonu se nebojí - Nokia N96 na první dotek

Ať se nám to líbí, nebo ne, letošní rok bude pro mobilní fanoušky zřejmě spojen především s iPhonem. A ať už se nám tenhle přístroj líbí, nebo ne, na žádný jiný telefon se letos téměř určitě několikahodinové fronty stát nebudou. To ale neznamená, že od uvedení iPhonu se už není nač těšit. Přece jen, iPhone není úplně pro každého a výrobci na nás chystají do konce roku pěkných pár lahůdek.

Jednou z nich je nástupce populárních modelů Nokia N95 a N95 8 GB, tedy v Barceloně ohlášená Nokia N96. Mělo by jít o nejvybavenější mobil této značky všech dob, takže fanoušci určitě odpustí i to – na nokii nezvykle dlouhé – čekání. Přece jen, N96 byla představena v únoru v Barceloně a na trh se má oficiálně dostat až koncem září. Je ale pravda, že už v době ohlášení byla na třetí čtvrtletí 2008 plánována. I když si troufneme tvrdit, že v Nokii zřejmě čekali, že koncem července už budou trochu dál.

Opravdu jen letmý dotek

Přístroj, který jsme měli možnost krátce vyzkoušet, má k finální verzi ještě hodně daleko. Proto jsme jej nijak nehodnotili, nemá smysl se v této fázi zabývat například rychlostí operačního systému nebo třeba kvalitou fotografií. Na tom všem se bude ještě pracovat. A například zkušenosti z N95 nás učí, že rozdíl v kvalitě fotografií mezi oficiální první verzí firmwaru a těmi dalšími může být skutečně velký.

Ostatně, i my jsme měli možnost vyzkoušet hned dvě verze softwaru, dokonce tak trochu dvě verze celého telefonu. Mezi oběma byl poměrně velký rozdíl – nešlo jen o některé položky a uspořádání menu, ale třeba i o citlivost pětisměrné čtvercové klávesy. Technické specifikace telefonu se nijak nezměnily a najdete je v našem katalogu, proto se jim už nebudeme podrobněji věnovat.

Černá elegance

Nová N96 bude zapadat do designového stylu posledních modelů řady N, tedy kombinace černého lesklého plastu vpředu, o něco matnějšího vzadu a šedivých boků. Nemůžeme si pomoci, telefonu to sluší, byť - podobně jako u N78 - je na přední části vidět opravdu každý dotek, takže ho budete často leštit.

Co nás trochu zamrzelo, zadní kryt je vyroben ze stejně slabého plastu jako v případě N78. Navíc se i stejně špatně sundává, což u prémiového modelu není asi úplně ideální. Bohužel i v tomto případě chybí vzadu krytka objektivu fotoaparátu. Je to škoda, navíc je sklíčko (nebo spíše plast) trošku vystouplý, takže si přímo říká o poškrábání.

Zajímavou novinkou je speciální šoupátko pro zablokování klávesnice, které se nachází na horní hraně telefonu. Ve verzi, kterou jsme měli k dispozici, se tak nezamykala klávesnice zavřením displeje. Je ale možné, že ve finální verzi softwaru už tato možnost bude. Stereo reproduktory jsou umístěny na pravé straně, tak aby byly nahoru, když sledujete film na šířku.

Klávesnice – příjemné překvapení

Je možná trochu zarážející, že N96 je zase o kus větší než už tak dost velká N95 8 GB. Není to ale nijak výrazné – pouhé 4 mm na výšku a 2 na šířku. Zase je ale N96 o 3 mm užší, což oceníte při nošení v kapse. Na váze přibrala N96 pouze 5 gramů, ale musíme uznat, že 125 g už je na mobil přece jen dost.

Velikost displeje zůstala stejná, tedy 2,8“. Subjektivně ale displej v N96 působí jako větší, je to dáno trochu jiným uspořádáním kláves pod ním. Stejné zůstaly také ostatní parametry, takže rozlišení je pořád (jen) 240 x 320 bodů a displej zvládne 16 milionů barev. V telefonu najdeme operační systém Symbian S60 3rd Edition s vylepšením Feature Pack 2. Menu se tak až na drobnosti prakticky neliší od již uvedené N78.

O tom, že se jedná o multimediální telefon, svědčí i zdvojení hudebních kláves. I u Nokie N96 zůstalo zachováno dvousměrné vysouvání jako u N95. Takže po posunutí horní části dolů se objeví klávesy pro ovládání hudby a videa. Stejná sestava kláves ale obklopuje i pětisměrný čtvereček, takže hudba se dá pohodlně ovládat i při zavřeném telefonu.

Samotný čtvereček nás bude asi na finálním produktu zajímat nejvíc. U dvou kusů, které jsme měli k dispozici, se lišil zcela radikálně. Na prvním fungoval poměrně spolehlivě, na druhém byl příliš citlivý a nepřesný. Snad bude finální produkt blíže prvnímu kusu, ostatně čtvereček má fungovat i jako Navi wheel, takže telefon půjde ovládat pohybem po něm. U prvního kusu vše fungovalo, u druhého nikoli. Tak snad…

Už na premiéře v Barceloně nás trochu vylekala alfanumerická klávesnice. Ta má totiž všechny klávesy v jedné rovině, což obvykle k pohodlnému psaní nepřispívá. Naše zděšení ještě zesílilo, když jsme telefon nyní drželi v ruce a zjistili, že horní řada je opravdu hodně blízko hrany telefonu. Klávesnice je tak o velký kus menší než u N95. Překvapivě se na ní ale píše velmi dobře! Dokonce ani lidé se silnými prsty (dokonce ani já) se psaním nemají problém.

Zajímavé je, že tak jako u některých modelů E Series, i v tomto případě zmizela klávesa Edit (tužtička). To je docela škoda, pro kopírování byla velmi užitečná. Nemluvě o tom, že se používala pro aktivaci některých programů pro zachycení displeje, což usnadňuje práci recenzentovi. Klávesy pro příjem a ukončení hovoru nejsou z největších, ale zvyknout se na ně dá.

Vysouvací mechanismus fungoval spolehlivě a tiše. Odpor byl přesně takový, jaký jsme očekávali. Podle našeho názoru tohle slabinou N96 asi nebude. Žádné vrzání se nekonalo, vysunutí a zavření jedním prstem je také bez problémů.

Hodně slibná

Jak jsme uvedli na začátku, testovat výbavu v této fázi ještě nelze. Fotoaparát má sice požadované rozlišení, ale na fotkách je patrné, že software pro zpracování obrazu je ještě v plenkách. Možnosti nastavení jsou zatím shodné s N95, navíc ale umí vložit do fotografie polohu pořízení snímku z integrované GPS.

Tak funguje také poměrně spolehlivě. V přístroji ještě nebyly Nokia Maps, ale díky základnímu polohovacímu softwaru jsme mohli vyzkoušet start. Při využití aGPS (připojení k GPRS) bylo nalezení polohy otázkou sekund. Citlivost GPS je v pořádku a zhruba stejná s N78. Telefon našel satelity bez problémů i v místnosti za oknem a nevadilo, ani když byl telefon zavřený.

Pokud jde o připojení k internetu, nabídne N96 totéž co předchůdkyně. Ono by už ale stěží šlo něco přidat, takže k dispozici je wi-fi a také GPRS, EDGE i 3G včetně HSDPA. Pravda, podporováno je jen 3,6 Mb/s, ale to může mrzet maximálně zákazníky Orange na Slovensku, v Česku nám to může být fuk. Ale třeba se aspoň u O2 časem dočkáme.

Rychlé datové přenosy oceníte při práci s webem. Standardní součástí instalace je i Flash 3.0, takže si lze jednoduše přehrát videa z internetu, například ze serveru YouTube. Kromě toho zvládne N96 přehrát kompletní paletu běžně používaných formátů videa, včetně H.264/AVC a MPEG4. Jedním ze zásadních vylepšení je i integrovaný DVB-H tuner, jenže našim operátorům se do mobilní televize (jako do spousty jiných věcí) příliš nechce, takže tuhle funkci aspoň zatím nevyzkoušíme.

Spousta místa a ještě karta

Operační paměť telefonu zůstala shodná s modelem N95, takže v telefonu je k dispozici 160 MB. Na multimediální telefon málo, řeknete si možná. Ovšem k uživateli je N96 více než štědrá – přímo v telefonu najdeme 16 GB paměti plus slot na datovou kartu. Karta je standardu Micro SD, přičemž telefon si poradí i s kartou SDHC. V tuto chvíli je k dispozici 8GB karta, ale 16GB je otázkou spíše dní než týdnů.

Trochu pikantní je, že řada aplikací jaksi nepředpokládá, že telefon by mohl mít dvě paměťové karty. Takže zatímco v menu fotoaparátu si můžete vybrat ze tří možností, jinde to už tak snadné není. Vnitřní paměť se totiž tváří jako karta a aplikace už nic dalšího na výběr nedá. Je ale pravda, že slot pro kartu bude asi využíván maximálně pro přenos souborů. Vnitřní paměť je zřejmě dostatečná pro fotky i další multimediální obsah.

Máme se nač těšit

Z krátkého seznámení musíme říct, že Nokia N96 má rozhodně našlápnuto stát se jedním z nejzajímavějších a zřejmě i nejlepších telefonů letošního roku. I když je zatím v hodně syrovém stavu, vypadá opravdu hodně nadějně. Na finální produkt se tedy rozhodně vyplatí počkat.