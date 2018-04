Královna fotomobilů přichází - nová Nokia N82 (recenze)

Nokia chrlí výborně vybavené multimediální telefony jako na běžícím pásu. Není to tak dlouho, co jsme v ruce třímali osmigigovou N81 a už jsme měli na stole její sestru v podobě dnes recenzovaného modelu N82. Ptáte se, co tyto dvě multimediální královny odlišuje? Na tyto otázky vám odpoví právě dnešní článek.

Dříve, než se ale pustíme do samotného (a v podstatě už i trošku nudného) popisu nabízených funkcí, zabředněme do samotné specifikace přístroje. Laik může následující informace přeskočit, nadšenci by však neměly uniknout; telefon používá operační systém Symbian OS v9.2 s grafickou nástavbou S60 3rd Edition Feature Pack 1.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Sony Ericsson K850i, kolegyně z Nokia N81 a druhý pětimegapixelový model Nokia N95 (8GB)

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

První fotomobil, který snese přímé srovnání s tradičními fotoaparáty z nižší cenové třídy.

Vzhled - jako z dubajského zátiší

Stejně jako šejkové nechávají leštit své superdrahé automobily, i Nokia se rozhodla okouzlit své zákazníky kovovým leskem. S přístrojem tradiční konstrukce tak budete moci ve volných chvílích i házet prasátka na svou oblíbenou spolužačku, vyhraďte si ale i vhodnou část své mikiny k neustálému leštění. Díky světlému odstínu sice nejsou otisky moc vidět, v oblíbeném pubu se však upatlaný kryt objeví ve své plné kráse. Ehm, ošklivosti.

Efektní je barevná kombinace telefonu. Kromě téměř chromové čelní strany je přístroj obklopen rámečkem v matně stříbrné barvě a záři telefonu pak dodává glanc perleťově lesklý bílý plastový zadní kryt, který je protkán na pohled plastickými proužky. Jde také o jedinou barevnou kombinaci, ve které telefon seženete.

Velikostně přístroj nenadchne. Při prvním pohledu máte spíše dojem, že jste si koupili zatraceně drahou příruční zbraň. Parametry (114 gramů, 112 × 50.2 × 17.3 mm) tomu ostatně i odpovídají. Pochválit však musíme kvalitu konstrukce, skoro by se chtělo vsadit, kdo první přinutí tuhle Nokii zaskřípat. Dokonce ani kryt baterie nezlobí.

Čelní straně dominuje (kromě klávesnice, na kterou si vyhradíme samostatnou stať) rozměrný displej. Ten svou kvalitou neurazí, ale ani nepřekvapí. Subjektivně nám přijde o něco horší než u modelu N81, má však stejné parametry: rozlišení 240 × 320 obrazových bodů a podporu více než 16ti milionů barev. Možná jde jen o optický klam (světlé okolí nedá displeji tak vyniknout).

Čočka sekundárního fotoaparátu nad displejem dává tušit podporu videohovorů, po jejím boku najdeme i světelné čidlo, které automaticky přizpůsobuje podsvícení displeje okolním podmínkám.

Podívejme se ale spíše na boky telefonu. Pravý nabídne kolébku ovládající hlasitost reproduktoru při hovoru a zoom fotoaparátu, rychlou klávesu pro vstup do galerie a dvoupolohovou spoušť integrovaného fotoaparátu. Ta jej však nespouští, jak jsme zvyklí z jiných modelů. Stačí totiž otevřít krytku fotoaparátu umístěného jak jinak než na zadní straně. Ten je doplněn xenonovým bleskem.

Pravá strana telefonu navíc slouží i k hlasité reprodukci hudby či hovoru. Najdete tu mřížky dvou stereo reproduktorů, které svou kvalitou rozhodně neurazí. Levý bok naopak sdružuje ryze funkční záležitosti, jako je nabíjecí konektor, slot pro paměťovou kartu typu microSD krytý záslepkou připevněnou k tělu telefonu a datový USB konektor. Nahoře najdeme jen standardní 3,5 mm Jack konektor a hlavní vypínač telefonu.

Klávesnice a ovládání - povedená miniaturizace

Již při představení novinky si někteří čtenáři povzdechli nad tvarem klávesnice. Prý, že se bude ovládat špatně. Až však vezmou N82 do ruky, možná si budou sypat popel na hlavu. Alfanumerická část je totiž více než povedená, vystouplé proužky snadno nahmatáte, více než skvěle se tisknou a odezvu budete mít ideální. Telefon tomuto plusu vděčí zejména svým rozměrům, u menšího přístroje by mohlo být toto řešení na škodu.

Funkční blok lze označit též za správný krok designérů, zde již máme ale malé připomínky. Směřují zejména k nesymetrické multimediální klávese. Ta nejenže při ovládání spíše překáží, ale navíc není nijak popsaná. To není samo o sobě až takovým prohřeškem, mnoho lidí z našeho okolí si na tuto vlastnost-nevlastnost ale stěžovalo. Ostatní klávesy se ovládají bez problémů, malou výtku máme ještě k podsvícení klávesnice. To je příjemně bílé, avšak nepříliš rovnoměrné.

Ovládání telefonu se nemění. Narážíme tu na onu poznámku o "nudnosti" této stati, jelikož je stále více méně stejná. Nemějte nám tak za zlé, že si části textu vypůjčíme z jiných, již napsaných recenzí. Nemá totiž smysl popisovat zas a znovu něco, co již popsáno bylo.

Menu je stále možné přizpůsobit plně vašim požadavkům (můžete vytvářet, mazat, přesouvat složky a soubory), samozřejmostí jsou tapety a klávesové zkratky. U N82 může mít základní nabídka podobu matice, nebo konzervativnějšího seznamu. Nově je k dispozici možnost animace ikon, která ale nijak nenadchne.

Novinka ale přece jednu zásadní inovaci nabídne - po vzoru konkurence totiž dokáže natáčet displej podle aktuální polohy telefonu. Občas se ale přístroj zapomene a displej ne a ne otočit zpět na výšku či na šířku. N82 je totiž velmi náchylná na to, zda ji skutečně držíte svisle. To však při běžné práci s přístrojem splníte málokdy. Tuto funkci lze vypnout.

Fotoaparát - pozor, vyletí ptáček. A pořádný

Nyní si pojďme odpovědět na otázku z úvodu, tedy na hlavní rozdíl mezi modely N81 a N82. První z nich je zaměřen na hudbu, nabídne velkorysou paměť i kvalitní ovládání. Dnešní novinka se zas orientuje na lidi, kteří velmi rádi fotí. A že se jí to daří, o tom se můžete přesvědčit z ukázkových snímků níže.

Fotoaparát se chlubí rozlišením 5 Mpix, snímky tedy mají rozměry až 2592 x 1944 pixelů. Samozřejmě nesmí chybět optika Carl Zeiss a nově se o celkový dojem stará i kvalitní xenonový blesk. Dostatek argumentů pro to, aby vaše očekávání nebyla malá. Pojďme si navíc vyjmenovat i další vlastnosti fotoaparátu:

automatické zaostřování

automatické přisvětlování scény

výsledný formát JPEG s EXIF hlavičkou

automatická expozice

kompenzace expozice od +2 až -2 EV s krokem 0,5

vyvážení bílé: automaticky, slunečno, oblačno, žárovka, zářivka

volba scény: automaticky, vlastní, makro (10 - 50 cm), portrét, krajina, sport, noc, noční portrét

barevné tóny: normální, sépie, černobílý, živé, negativ

digitální zoom: až dvacetinásobný pro nižší rozlišení, u max. rozlišení až šestinásobný

editace fotografií přímo v přístroji

Při použití blesku si však dávejte pozor na přepálení scény. Například při fotografování bílého psa se občas fotoaparát s odlesky zcela nesrovnal a výsledkem byl bílý flek s psíma očima. Výsledné fotografie z opravdové tmy však předčily naše nejdivočejší představy, N82 bude hledat konkurenci jen těžko. Sony Ericsson K850i s podobným fotoaparátem takových výsledků nedosahuje.

Kromě statických snímků si Nokia samozřejmě poradí i s videi. Ty dokáže nahrávat v rozlišení VGA (640 × 480 obrazových bodů). K telefonu navíc v základu dostanete i video kabel umožňující připojení k televizi. Přátelům se tedy velmi snadno pochlubíte svými záznamy například z dovolené bez toho, abyste se museli tísnit u malého displeje telefonu. Poslouží vám k tomu kvalitní galerie, kam se veškerá multimedia ukládají.

Zábava - opět něco pro pařany

I Nokia N82 umí přehrávat hudbu. Poslouží k tomu povedený hudební přehrávač se všemi základními funkcemi. Hudbu můžete ukládat na paměťovou kartu, kterou dostanete v základu. Ta má dostatečnou kapacitu 2GB. Bohužel sluchátka v základním balení audiofily nenadchnou, díky standardnímu Jack konektoru je ale nebude problém vyměnit za kvalitnější. V takovém případě však přijdete o možnost telefonování se sluchátky i o dálkové ovládaní vybraných funkcí telefonu.

Chvíle nudy zkrátí i nabízené rádio s funkcí Visual radio, či možnost stahování podcastů. Novinkou je u N82 položka Videocentrum, která je pouze jakýmsi rozcestníkem pro správu, vytváření a stahování videí. Pro pařany je pak připravena aplikace N-gage, díky níž si mohou zahrát jedny z nejkvalitnějších her pro mobilní telefony. Oproti N81 však najdou v telefonu i externí hru, již legendárního hada v moderním hávu.

Telefonování a zprávy - letem světem

A teď už jen krátce. Telefonní seznam je již tradičně vícepoložkový, přičemž detailnost jednoho kontaktu je čistě na vás. Můžete přidávat několik telefonních čísel, emailové adresy, webové adresy, poznámky atd. Kapacita adresáře je navíc omezena jen volnou pamětí telefonu, která činí cca 126 MB. Samozřejmostí jsou skupiny volajících, vyzváněcí profily, hlasitý odposlech či hlasové vytáčení bez nutnosti učit telefon povelům.

S přístrojem se dovoláte nejen v Evropě, ale i za velkou louží (GSM 900/1800/1900 MHz). Podporuje i sítě třetí generace WCDMA (2100 MHz). Kromě tradičních hovorů můžete využít i funkci Push To Talk (PTT). Veškeré hovory poté můžete kontrolovat v přehledném protokolu, který dokáže informace shromažďovat až 30 dní. Najdete v něm nejen přehled o hovorech, ale i datových přenosech či počtu odeslaných SMS zpráv.

Kromě tradičních textovek si telefon poradí i s MMS zprávami a nabídne velmi propracovaný emailový klient. Ten dokáže spravovat hned několik na sobě nezávislých účtů a kontrolovat schránky v zadaných časových intervalech. S Exchange serverem spojíte telefon jen s pomocí aplikací třetích stran, Nokia tuto možnost nabízí jen pro vybrané modely. Přístroj nabízí prediktivní slovník, který však píše s diakritikou a zkracuje zprávy. Nokia by se tu mohla již oprostit od pomoci externích aplikací.

Veškeré zprávy lze jednoduše spravovat, ukládat je do uživatelem vytvořených složek, hromadně mazat. Jejich délka není ničím omezena, u SMS se během psaní předem dovíte, do kolika zpráv bude výsledný text rozdělen. U MMS se zobrazuje velikost aktuálně zkomponované zprávy. Samozřejmostí jsou i výpisy o doručení, které se ukládají do samostatné složky, odkud je lze jednoduše spravovat (kontrolovat, mazat...).

Kancelář - zaplaťte a už se neztratíte

Nokia N82 je dalším modelem značky, který nabídne komfort integrované GPS navigace. Výrobce se poučil ze zkušeností s N95 a přidal asistované A-GPS. V praxi to znamená jediné: telefon se při prvotním určování své polohy ptá i mobilní sítě tak, aby celý proces urychlil. V tu chvíli se ale přenáší data, A-GPS tedy není zadarmo.

Ostatně stejně jako samotná navigace, v základu můžete využít jen map, ne však tzv. routování, tedy navigace křižovatku po křižovatce. Za tu si budete muset připlatit nemalý peníz. S integrovaným GPS přijímačem totiž nefungují externí aplikace jako je TomTom či Navicore.

V popředí kancelářských funkcí stojí jako obvykle velmi povedený a propracovaný kalendář. Dále přístroj nabídne i textové či hlasové poznámky, rekordér (omezen na hodinu záznamu), konvertor jednotek, prohlížeč PDF dokumentů, budík s opakováním, správce souborů. Nechybí ani kancelářský balík QuickOffice pro prohlížení souborů Word, Excel a PowerPoint.

I N82 přichází s již vychvalovanou aplikací Search - hledáním souborů v telefonu i na internetu. Každé symbianové Nokii pak dominuje i výborný internetový prohlížeč, který našel jasnou konkurenci až s příchodem Applovského mobilního Safari. Na internet se s N82 dostanete nejen díky GPRS/EDGE, ale i UMTS včetně HSDPA. Nabídnuto je i wi-fi.

K počítači přístroj připojíte pomocí USB konektoru (Mass Storage) nebo bezdrátově přes Bluetooth. Synchronizace přístroje s PC docílíte nainstalováním balíku PC Suite z přiloženého CD, případně se lze spolehnout na protokol SyncML a telefon synchronizovat "vzduchem".

Suma sumárum