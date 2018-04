Králem jako-smartphonů je Alcatel. Připravil jich hned několik

Alcatel se na kongresu v Barceloně pochlubil hned celou řadou mobilních telefonů s QWERTY klávesnicí. Vedle toho nechyběly ani modely s dotykovým displejem. Ačkoli se řada těchto telefonů tváří jako smartphony, v drtivé většině případů jsou to obyčejné mobily bez operačního systému.

Přístroje budou bodovat především nízkou cenou a také mladistvým designem. Horší to už bude se zpracováním a použitými materiály. Alcatel si na nic nehraje a své levné telefony nijak nemaskuje. Prakticky bez výjimky tak používá tvrdé lesklé plasty. Některé přístroje na stánku byly pouze makety, takže slouží spíš pro představu toho, jaké typy mobilů je schopen Alcatel prakticky okamžitě nabídnout.

Na našem trhu sice značka oficiálně nepůsobí, ale představované typy jsou zajímavé i proto, že se možná s některými z nich nakonec u nás setkáme. Podle našich informací tuzemští operátoři zvažují zařazení některého z alcatelů do své nabídky.

OT-980, Palm Pre s Androidem

Asi nejzajímavějším představeným modelem je Alcatel OT-980. Je jediným opravdovým smartphonem v nabídce Alcatelu a používá operační systém Google Android. Pokud se vám zdá, že jste podobný telefon už někde viděli, vězte, že i nám připomíná Palm Pre. Naštěstí to ale není úplná kopie. Červenočernou barevnou kombinaci by mohla doplnit i konzervativněji laděná verze.

Ve výbavě smartphonu s vysouvací QWERTY klávesnicí (počítačové rozvržení kláves) nechybí nic podstatného. Je tu HSDPA, GPS, wi-fi a další prvky. OT-980 je tak zdaleka nejvybavenějším alcatelem všech dob. Displej s úhlopříčkou 2,8 palce má ale pravděpodobně stále nižší rozlišení QVGA.

OT-806 má klávesnici ale není to smartphone

Jako chytrý mobil se tváří i další QWERTY telefon OT-806. Alcatel tvrdí, že přístroj má displej o úhlopříčce 2,4 palce, nám se ale zdál o něco větší. Navíc je prakticky jasné, že displej je dotykový, telefonu totiž chybí hlavní ovládací prvek. Vzorek byl ale pouze maketou, takže jsme ovládání nemohli vyzkoušet.

Telefon nemá 3G ale může nabídnout wi-fi. I když to není chytrý mobil, podporuje Facebook nebo Twitter. Stejně tak zvládne práci s e-maily a Instant Messagnery. Vestavěná QWERTY klávesnice tak rozhodně nezůstane nevyužita. Výbava je jinak relativně základní, najdeme tu slot na karty microSD nebo dvoumegapixelový fotoaparát. Stejně jako většina ostatních představených modelů, je i OT-806 velmi náchylný na zachytávání otisků prstů. Upatlaný je až hanba.

OT-880 s vysouvací klávesnicí

Prakticky shodnou výbavu jako OT-806 přináší i model OT-880 XTRA. Jeho displej ale tentokrát opravdu vypadá na proklamovanou úhlopříčku 2,4 palce. Dotykové ovládání na něm už tak není tak pohodlné. Ani klávesnice na nás nepůsobila příliš přesvědčivě. Je ale fakt, že pokud Alcatel zaútočí cenou, můžeme leckteré nedostatky prominout.

Obzvláště proto, že z představených QWERTY telefonů byl pro nás model OT-880 rozhodně nejoriginálnějším. Design se sice stále nese v oblém duchu předchozích modelů, ale návrháři tentokrát hledali inspiraci především sami u sebe. Drobný přístroj tak působí velmi sympaticky, a to se ani nemusí snažit sledovat dnešní módní trendy jako třeba požadavek na co nejmenší tloušťku.

Za sklem navíc Alcatel vystavoval i koncepty, které byly modelu OT-880 velmi podobné. Jen působily daleko elegantněji a luxusněji. Provedení Miss Sixty v černé, bílé nebo růžové je určené především slečnám a dámám, tmavý Carbon pánům, varianta Chrome může zaujmout obě pohlaví.

OT-710, levný dotykáč

Alcatel si připravil i čistě dotykové modely. Ten s označením OT-710 má opět prakticky shodnou výbavu s OT-808, displej má úhlopříčku 2,8 palce. Zdá se, že telefon ale nenabízí ani data EDGE a budeme se muset spokojit pouze s GPRS.

Dotykové uživatelské prostředí by mohlo být stejné jako u OT-808, opět jsme ho ale nemohli vyzkoušet. Přístroj bude pravděpodobně nabízen v několika barevných variantách, to může platit i pro ostatní modely. Alcatel má i levnější verzi OT-708, která má menší displej (2,4 palce) a horší fotoaparát (1,3 megapixelu).

OT-909, střední třída

O něco výše v nabídce stojí rovněž čistě dotykový model OT-909. Ten totiž podporuje i datové přenosy HSDPA a má GPS. Displej má úhlopříčku 2,8 palce a opět se dočkáme podpory sociálních sítí. Tentokrát je novinkou podpora streamované televize. Design se opět nese v duchu ostatních modelů, tedy žádné hrany, samé obliny a lesklé plasty. Upřímně, trochu se v tom začínáme ztrácet.

OT-808, pudřenka

To v případě modelu OT-808 se rozhodně o žádném ztrácení mluvit nedá. Telefon vypadá jako pudřenka a jeho čtvercový tvar je opravdu neobvyklý. Pokud bychom ho měli přeci jen k nějakému stávajícímu přístroji přirovnat, byla by to Nokia Twist určená pro amerického operátora Verizon.

Na rozdíl od tohoto přístroje je ale OT-808 véčko. A to opravdu neobvyklé. Jistě, je určeno téměř výhradně pro dámy, ale nám se právě proto líbí. Rozevírací pudřenka navíc ukrývá relativně pohodlnou klávesnici, i když je otázkou, jak se na ní bude psát s dlouhými nehty. Výbava je opět spíše základní a zahrnuje podporu EDGE, microSD slot, 2,4 palcový displej, dvoumegapixelový fotoaparát a obligátní podporu Twitteru a Facebooku.

OT-606, to jsou barvičky

Další vysouvací mobil nabídne podobnou konstrukci jako Nokia E75. Tedy klasickou klávesnici pod displejem a QWERTY vysouvací z boku. Na rozdíl od chytré Nokie ale telefon bude mít jen velmi základní výbavu, fotoaparát má dokonce pouze VGA rozlišení. Telefon je určen pro mladé nadšence do psaní zpráv a jeho cena by měla být extrémně nízká. Oblibu by si u mladých uživatelů mohl získat barevnými provedeními.

Záplava dalších

Ve svém stánku měl výrobce i řadu dalších, tentokrát už zcela obyčejných mobilů. Patří opravdu do té nejlevnější třídy. Spíše než jako ukázka reálného portfolia, ale sloužily k názorné ukázce toho, kolik různých tvarů a provedení může výrobce případným zájemcům nabídnout.

To ostatně platí i pro výše představené telefony. Jsou si často velmi podobné a stejně podobný může být jejich osud. Alcatel bude možná některé z nich prodávat třeba v Číně, ale mnoho z nich se na trh podívá jen tehdy, pokud si je od výrobce objedná některý z operátorů. Uvidíme, třeba si z barcelonské nabídky vybrali své favority i tuzemští operátoři.