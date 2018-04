Král Šmírák I. aneb kameře a fotoaparátu v mobilu jen tak neuniknete

Před mobilem se neuchrání nikdo. Čert vem jeho neustálé vyzvánění a pípání textovek, tomu se dá s rozumně nastaveným profilem či filtrem hovorů vyhnout. Horší jsou mobily vybavené foťákem v rukou výtečníka, který baží po lechtivých momentech druhých.

A není to vůbec věc, kterou bychom mohli brát na lehkou váhu, ohrožení jsme totiž všichni – od napudrované televizní celebrity po poslední Aničku ze Lhoty. Inflace fotografií je strmá – všichni mohou fotit všude. Proto si mobilní fotoamatér nenechá ujít příležitost a pochlubí se třeba na svém blogu, že se mu podařilo zachytit například spodní kalhotky spolužačky XY.

Je to velká legrace. Zatím.







Paparazzi amatér

Z obyčejných smrtelníků se začínají stávat „paparazzi“ (lační, senzacechtiví fotografové) a své miniaturní foťáčky a kamerky zneužívají ke šmírování známých hvězd v šatnách a sprchách sportovních klubů, plaveckých bazénů, a dokonce také v převlékacích kabinách obchodních domů.

Kvůli tomu se začíná zakazovat vstup s mobilním telefonem do míst, kde „pouhé“ volání nikoho neruší a neuráží. Jenže focení hrubě. V mnoha zemích se už například s mobilním telefonem nedostanete do veřejných lázní a bazénů.

Mediálně známí lide se už neobávají jen toho, že je někde „načapá“ fotograf profesionál, který má v kapse vizitku bulvárního periodika. Bát se musejí také paparazziů – amatérů, kterých je daleko víc a být jím může vlastně kdokoli. Bulvární média jsou totiž ochotná zaplatit za snímky či videa někoho známého až statisíce korun. Snadný způsob, jak si přivydělat, řeknete si, ale pozor na osobní strážce celebrit. Co jim chybí pod lebeční kostí, překypuje v bicepsech.



Podvody, šikana, rvačky

Existují lidé, bohužel i na ně definice člověka stále sedí, kteří na mobil natáčejí skutky, za něž by měl být přísně potrestán aktér i kameraman. Internet je plný videí z mobilů, na kterých výrostci někoho fyzicky týrají, hrubě napadají své spolužačky nebo ubližují zvířatům. Jak hnusné, řeknete si, když vidíte roztřesené záběry z mobilu zobrazující čtyři vyholené hlavy, jak zapalují bezdomovce. A jak hloupé, dodáte, protože video z mobilu se nakonec může pro pachatele stát usvědčujícím materiálem.

Konkrétním příkladem může být třeba případ šikany žáka základní školy v Jaroměřicích. Ve vesnické škole čtyři spolužáci pravidelně slovně i fyzicky napadali třináctiletého chlapce. Škádlení postupně přerostlo v zesměšňování vulgárními výrazy a útoky i mimo školu. Šikana vyvrcholila koncem letošního ledna, kdy žáka připoutali izolační páskou k židli ve třídě, povalili na zem a naznačovali, že mu šlápnou na hlavu. Jelikož si chlapci vše pečlivě natočili na mobil, má policie důkazního materiálu habaděj.

Videokamera v mobilu může posloužit i k podvodu. Zloděj vás třeba natočí, když u bankomatu nebo platebního terminálu zadáváte PIN své platební karty. (Proboha, nemyslete si, že vždy poznáte, když někdo natáčí mobilem!) Pak mu stačí jen ukrást vaši kartu, a než na ztrátu přijdete, na účtu máte nulu.







Názorný je i příklad z americké střední školy Fairview High. Letos 15. ledna zde vypukl skandál. Známky jsou evidovány v elektronické podobě v rámci systému řízení školy, jsou vkládány učiteli do počítače většinou přímo ve třídě během výuky. Jednomu ze studentů se podařilo natočit přihlašování učitelky do systému pomocí mobilního telefonu. Díky tomu odhalil heslo a dokázal se jejím jménem přihlásit i do evidence známek. Vylepšil známky nejen sobě, ale taky 50 dalším studentům, některým za peníze. Samozřejmě se na to nakonec přišlo. Pro nás možná poněkud překvapivé je, že student byl zadržen policií a poseděl si ve vazbě.

O tom, jaké zlo dokáže nadělat kamera v mobilu, vědí svoje rodiče čtrnáctileté Anny z polského Gdaňsku. Spolužáci dívku chytli, předstírali znásilnění a tu „legraci“ si natočili na mobil. Anna tíhu ponížení neunesla a spáchala sebevraždu. Případ otřásl celým Polskem a vedl k tomu, že od září mají polští školáci zákaz používání mobilů na školách.



Citizen journalist – občan novinář

YouTube je fenomén, to už pochopil každý včetně mediálních společností, které začaly formovat podobné weby. Třeba Yahoo! navázala spolupráci s britskou zpravodajskou agenturou Reuters a na svém webu nabízí amatérské snímky a videa (news.yahoo.com/you-witness-news). Princip je jednoduchý – stali jste se svědkem události, která by se podle vás mohla objevit ve zprávách? Pošlete ji na You Witness (Vy, svědek). Ze svědka události se tak snadno můžete stát spoluautorem zprávy.

Možnosti mobilů se ukázaly už před dvěma lety, kdy jihovýchod Asie zasáhla vlna tsunami, a později při teroristickém útoku v Londýně v metru nebo při ničivém hurikánu Katrina na jihu USA. Pokud příspěvek projde výběrem a objeví se na stránkách nové služby, autor dostane zaplaceno. S amatéry začíná ve Spojených státech i jinde ve světě spolupracovat čím dál více zpravodajských společností. Své čtenáře vyzývají, aby jim posílali fotografie a záběry událostí, které se v jejich okolí odehrají a které autor považuje za důležité nebo zajímavé. Podobnou službu má i stanice CNN, jmenuje se I-Report (www.cnn.com/ireport), autoři příspěvků ale nedostávají zaplaceno.







Jak na pavouka. A celovečerák!

Představte si takovouhle situaci. Jste v tropickém pralese, s sebou máte jen svačinu a mobilní telefon. Něco vás svědí na ruce, chcete se podrbat, když vtom spatříte pavouka. Pavouk vás kousne. Co dělat? Snadná pomoc, máte přece mobil – ale ještě předtím, než zavoláte pomoc, pavouka vyfotíte!

Stejně se zachoval šéfkuchař jednoho z restaurantů v jihoanglickém Bridgewateru. Mathew Stevens našel při úklidu hospody na britské podmínky nezvykle velkého pavouka. Pavouk ho samozřejmě kousnul, ale Mathew nezpanikařil a před zavoláním záchranky si pavouka vyfotil mobilem. Při určení diagnózy a nasazení správných protilátek pomohla právě fotka v mobilu – lékaři mohli s pomocí odborníků ze zoologické zahrady v Bristolu přesně identifikovat, o jaký druh se jedná, a zahájili účinnou a úspěšnou léčbu. K překvapení všech se jednalo o jednoho z nejjedovatějších pavouků na světě, který se do Británie dostal pravděpodobně v trsu brazilských banánů. Kamera a foťák nemusejí být jen nenechavými šmíráky, někdy můžou zachránit život.

A co víc, chcete se stát autory celovečeráku? Máte k tomu jedinečnou příležitost, stačí vám k tomu opět jen kamera vašeho mobilu. Americký režisér Spike Lee má totiž v plánu vytvořit film z videonahrávek pořízených mobilem (Více na www.nokiaproductions.com). Film bude trvat deset až patnáct minut a jednotlivé záběry může natočit kdokoliv. Z videí, fotek i textovek vyberou organizátoři 75 nahrávek. Z nich pak určí Spike Lee vítěze a nahrávky režisérsky upraví do finální podoby. Hotový snímek bude mít premiéru letos na podzim. Skvělý nápad, jak se zviditelnit, co říkáte. Jen přemýšlejte o tom, co budete natáčet. Se záletníkem Leošem Marešem asi díru do filmového světa neuděláte.







Praxe hovoří za vše..



Kdo má nejlepší prdelku?

Jak fungují internetové soutěže? Třeba takhle: na plovárně, v metru nebo v parku vyfotíte dívku v nějaké choulostivé pozici, nebo alespoň ze správného úhlu a fotku pošlete pomocí MMS na internet. Tam ji provider umístí a opatří stupnicí od jedné do deseti. Miliony čtenářů pak zveřejněnou fotografii hodnotí, případně přidávají pikantní komentáře. Takovou soutěž ale nezakládejte, je jich už několik, například na www.mobileasses.com.

Chudák Demi

Populární herečka a bývalá sexbomba Demi Moore si vloni v klídku užívala se svým přítelem Ashtonem Kutcherem ve Španělsku. Do té doby, než nešika Ashton ztratil v taxíku mobil. Co na tom, že tam měl uložená čísla snad na celý Hollywood, stala se horší věc. Nálezce našel v paměti telefonu nečekané obrázky – Demi úplně nahá v různých polohách na posteli.

Objevitel „pokladu“ nelenil a fotky nabídnul porno webům za cenu jeden milion dolarů. Cesta taxíkem se mu mimořádně vyplatila…

Kolik za to?

Kolik vám dá bulvár za „pikantní“ fotky celebrit? Pokoušeli jsme se to zjistit a není to snadné. Média se tím jednak nechlubí a především: takové fotky mají velmi nestabilní cenu. Dnes je o ně obrovský zájem a zítra si je můžete tak přišpendlit doma na stěnu. Rozmezí je opravdu široké: český bulvár od 10 tisíc po 500 tisíc korun, zahraniční až 500 tisíc eur a více!