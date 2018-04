Král laciných plasťáků se pustil do smartphonů. Alcatel sází na Android

Nejlevnější model One Touch 890 by měl stát pod 2 000 korun. Naopak nejvýkonnější model One Touch 990 se může postavit většině konkurenčních modelů střední třídy. I on by ovšem měl patřit ve svém segmentu mezi nejlevnější přístroje.

Alcatel v posledních letech produkoval řadu velmi levných mobilů. Od loňska, kdy se vrátil oficiálně na náš trh, má v nabídce i dotykové přístroje. Ale doposud jen s vlastním operačním systémem. S Androidem se pochlubil až letos na veletrhu WMC v Barceloně.

Slušně vybavený Alcatel 990 si brousí zuby na úspěch ve střední třídě. Ale hned tak to asi nebude, všechny vystavené vzorky tohoto modelu byly na barcelonském výstavišti nefunkční.

Alcatel OT990

Podle dostupných údajů bude operační systém Android ve verzi 2.2 a telefon pracuje i v sítích 3G včetně nadstavby HSDPA. Výbava je slušná, hlavní fotoaparát má rozlišení 5 Mpix a má autofocus i blesk. Druhý fotoaparát vpředu poslouží při videohovorech.

Ve výbavě dále nalezneme wi-fi, pohybové čidlo, GPS a dokonce i elektronický kompas. Dotykový 3,5 palcový displej jsme vyzkoušet nemohli, ale celkově vypadá telefon atraktivně a hlavně, jak je u Alcatelu zvykem, bude k mání v několika barevných variantách. Zpracování vystavených nefunkčních vzorků nemá cenu hodnotit, ale použité materiály vypadaly slušně.

Alcatel OT990

Levnější model 908 umí to samé co nejvyšší model, ale má jen 2,8 palcový displej a jen jeden fotoaparát, a to dvoumegapixelový. Design modelu 908 nenadchne, na první pohled je patrný poměrně malý displej a naopak velká plocha pod ním s jediným mechanickým tlačítkem. Přímo pod displejem je pak trojice senzorových kláves. Pogumovaný povrch telefonu je praktický, ale černá barva v případě modelu této třídy je poněkud nudná.

Alcatel OT908

Nejlevnějším androidem v nabídce Alcatelu bude model 890. Koncepčně vypadá podobně jako Alcatel 908, ve spodní části má ale navíc dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru, a tudíž proporčně nevypadá v těle přístroje displej tak malý. Úhlopříčka je opět 2,8 palce a telefon disponuje wi-fi, GPS i elektronickým kompasem.

Alcatel OT890

Alcatel 890 bude jedním z nejlevnějších smartphonů na trhu, proto nepřekvapí OS Android jen ve verzi 2.1 a absence podpory 3G. Zákazníci si budou muset vystačit jen s EDGE. I přes tato omezení by se mohla novinka těšit slušnému zájmu zákazníků, bude totiž stát okolo 2 000 korun, na některých trzích možná i méně.

Dovozne nám neprozradil přesnou dostupnost jednotlivých Alcatelů s OS Android, dvě ze tří novinek by měly objevit na našem trhu.

Alcatel OT806

Vedle průměrných superlevných mobilů klasické konstrukce vystavoval Alcatel v Barceloně i několik zajímavých komunikátorů s vlastním operačním systémem. Modely 803, 806 a 807 reflektují obrovskou popularitu mobilů s QWERTY klávesnicí na asijských trzích. Pro ně jsou i primárně určené, podle všeho se k nám nebudou dovážet.

Alcatel OT807

Především Alcately 806 a 807 vypadají atraktivně, jsou velmi dobře zpracované, dotykové displeje jsou (v rámci kategorie) nadprůměrné a na klávesnicích se dobře píše. Na jednu stranu je nevýhodou vlastní prostředí Alcatelu bez otevřeného operačního systému. Prostředí je ale přehledné, rychlé a v rámci kategorie levných komunikátorů by to nemusela být závažnější překážka. Všechny telefony této řady nepodporují 3G, přesto je výrobce dokáže dodat i ve verzi pro dvě SIM.

Na loňském veletrhu v Barceloně Alcatel ukázal model 980 s Androidem, který měl dotykový displej a vysouvací QWERTY klávesnici. Letos jsme ale žádný podobný model na stánku výrobce nenašli. A to je škoda, protože ani konkurence mnoho podobných výrobků v portfoliu nemá.