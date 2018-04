Operátoři zlevňují mobily. Krále androidů teď seženete pod deset tisíc

Nejzajímavější slevu nabízí tento měsíc Vodafone u smartphonu Galaxy Nexus, který se nově prodává za 9 977 Kč. Ještě výraznější sleva pak přišla u špičkové Nokie N9. Pravdou ale je, že ta byla do této doby v nabídce Vodafonu předražená. U T-Mobilu jsme se zajímavých slev nedočkali, operátor naopak dvě zařízení výrazně zdražil.

Novinky u operátorů

T-Mobile

Špičkový smartphone Samsung Galaxy S III nabízí obří HD displej a praktické funkce, ale i výkonné čtyřjádro. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC, samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. LTE verze je v přípravě.

Cena: 15 499 Kč

Sony Xperia P nabízí dvoujádrový 1 GHz procesor, čtyřpalcový displej s rozlišením 960 × 540 pixelů a osmimegapixelový fotoaparát. Tělo je vyrobeno z kovu a nabízí barevné varianty provedení, a to v černé, stříbrné a červené. Telefon pohání Android 2.3 Gingerbread.

Cena: 9 299 Kč

Komunikátor Sony Xperia U přináší atraktivní design s průhledným pruhem pod displejem. Displej 3,5 palce má rozlišení 854 × 480 pixelů, fotoaparát nabídne pětimegapixelové rozlišení. Nevýhodou telefonu je absence slotu pro paměťové karty.

Cena: 6 199 Kč

Vodafone

Cena: 14 977 Kč

Samsung Galaxy Y je základem chytrých Samsungů. Smartphone má displej s nízkým rozlišením QVGA a dvoumegapixelový fotoaparát. Ve výbavě je vše podstatné. Model Galaxy Y je nástupcem Samsungu Galaxy mini.

Cena: 2 977 Kč

HTC Desire C se v nabídce zařadí pod One V, který svou výbavou spadá do střední kategorie. Design navazuje na poslední generaci telefonů a celek připomíná zmenšený top model One X. Nejlevnější HTC je kompaktní, zaoblený smartphone s plastovým tělem v barvách černé, červené nebo bílé.

Cena: 4 977 Kč

Cena: 9 777 Kč

Slevy a zdražení u operátorů

T-Mobile

Nokia 500 nabízí bohatou výbavu za příznivou cenu. Kromě silného procesoru najdeme v telefonu 3,2 palcový kapacitní displej, 2 GB vnitřní paměti, wi-fi, Bluetooth nebo GPS s oblíbenými Nokia Mapami s navigací zdarma.

+900 Cena: 4 399 Kč

Nokia Lumia 800 je smartphone, který ve své výbavě nabídne kvalitní fotoaparát s optikou Carl Zeiss s maximální clonou 2,2 a osmimegapixelovým rozlišením a dále třeba plně funkční navigaci, včetně aplikace Nokia Drive.

+1 300 Cena Cena: 11 999 Kč

Vodafone

Samsung Galaxy Nexus je smartphone, který jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Novinka má bohatou výbavu, existovat bude i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem.

-2 800 Cena: 9 977 Kč

Nokia N9 na první pohled zaujme špičkovým displejem, povedeným uživatelským rozhraním, operačním systémem MeeGo a zajímavým designem. Výbava odpovídá nejvyšší třídě smartphonů. Osmimegapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss má automatické ostření.

-4 200 Cena: 9 577 Kč

Komunikátor Sony Ericsson Xperia ray má prakticky totožnou výbavu jako Xperia Arc, jen dostal menší displej a rozměry. Jde o výkonný smartphone bez jakýchkoli kompromisů. Kombinace elegantních tvarů, naprosto luxusního displeje a výborného zpracování je neodolatelná.

-1 000 Cena: 5 977 Kč

Nokia Lumia 800 je smartphone, který ve své výbavě nabídne kvalitní fotoaparát s optikou Carl Zeiss s maximální clonou 2,2 a osmimegapixelovým rozlišením a dále třeba plně funkční navigaci, včetně aplikace Nokia Drive.

-1 400 Cena: 10 577 Kč

Komunikátor s operačním systémem Android 2.2 Froyo, Samsung Galaxy 551, boduje výsuvnou QWERTY klávesnicí. Další výbava zahrnuje satelitní navigaci, bezdrátové připojení na internet přes wi-fi a podporu datových přenosů HSDPA.

-1 000 Cena: 3 577 Kč

Smartphone Nokia Lumia 710 běžící pod OS MS Windows Phone 7.5 Mango nabízí gigahertzový procesor s grafickým akcelerátorem nebo pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem. 8 GB paměť již nelze dále rozšiřovat.

-1 000 Cena: 6 177 Kč