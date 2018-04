Krádežím mobilů policie nezabrání, je to na operátorech

Většina lidí, okradených o mobilních telefon, spoléhá na pomoc policie. Ve skutečnosti má tato instituce jen málo možností, jak účinně zasáhnout. Málokdo opravdu ví, co vlastně policie může dělat a co je v případě kráděže mobilu povinná dělat. A víte, co máte udělat vy?

Odcizenou SIM kartu lze zablokovat

Nahlásit krádež policii

Jak postupovat

Když zjistíte, že vám něčí nenechavá ruka vytáhla telefon z kapsy (batohu, kabelky), neváhejte a bez prodlení kontaktujte svého operátora s žádostí okamžitého zablokování SIM karty. To platí především pro uživatele tarifních programů. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že pachatel provolá na váš účet velkou finanční částku. Například u mezinárodních hovorů to není nejmenší problém. V případě předplacené karty (Go, Twist, Oskarta) blokování nezbytně nutné není, protože zloděj může protelefonovat maximálně váš zbývající kredit. Blokování ale rozhodně není na škodu. Když nic jiného, alespoň máte jistotu, že vaší SIM kartu nikdo nepoužije.Službu "blokování SIM karty na vlastní žádost" poskytují všichni tři čeští operátoři. Jste-li zákazníkem EuroTelu, můžete požadovat zařazení čísla přístroje (IMEI) do databáze kradených telefonů, kterou tento operátor zatím provozuje jako jediný v ČR.Ačkoliv se vám tento krok může jevit zbytečným, učiňte jej. Protokol o krádeži se vám může později hodit.Samotné policejní orgány mají bohužel v tomto směru svázané ruce. Co je vlastně policie schopná v případě nahlášení krádeže udělat?

Jak má člověk postupovat, když mu ukradnou telefon? Kontaktovat operátora, nechat zablokovat SIM kartu, nahlásit krádež na policii a trvat na sepsání protokolu. V případě, že vám byl odcizen telefon od EuroTelu, nahlásit číslo přístroje na black list.

Jaké povinnosti má policie při nahlášení odcizení věci? Povinností policie je sepsat protokol a celou záležitost vyšetřit. Pokud není případ do 30 dnů vyřešen, policie jej odloží a vydá poškozenému protokol pro pojišťovnu.

Má policie povinnost jít za operátorem a požadovat lokalizaci odcizeného přístroje? Krádež do hodnoty 4000 Kč není naším právním systémem hodnocena jako trestný čin, ale jako přestupek. Pouze pokud by byl zcizen přístroj vyšší hodnoty, můžeme hovořit o trestném činu, na který se vztahuje vyšší trestní sazba a je mu tedy logicky věnována větší pozornost. V obou případech má policie povinnost udělat vše pro nalezení ztraceného telefonu. Nikdo policii nemůže nařídit spolupráci s operátorem za účelem lokalizace přístroje. Vyčíslit cenu odcizeného mobilního telefonu je značně problematické (telefon je bez nabíječky, bez dokumentace, příslušenství, není nový ap.), společenská nebezpečnost krádeže mobilu je malá.

Co mám dělat, pokud si myslím, že policie neudělala dost? Podat stížnost přímo na Policii na postup příslušného vyšetřovatele. Jinou možnost nemáte, vyjma kontaktování médií (např. dopis do Občanského juda, Černých ovcí ap.).

Zašlu-li operátorovi protokol o krádeži telefonu, operátor jej archivuje. Poté však dále umožňuje kradenému telefonu opětovné přihlášení do sítě (výjimku tvoří EuroTel, který provozuje tzv. black list). Lze operátora postihnout? Vše bohužel nahrává ve prospěch operátorů, protože ti jakožto právnická osoba jsou v tomto směru z právního hlediska nepostižitelní. Pokud tím něco porušují, pak pouze morální zásady.

Operátory krádeže nezajímají

Chraňte si mobil

Nejúčinnější zbraň proti krádežím mobilních telefonů mají v rukách operátoři GSM. Stačilo by zavedení databáze kradených telefonů (black list). Co na tom, že by tyto seznamy zatím fungovaly zřejmě jen v rámci jedné sítě? Zlodějská živnost by tak byla opět o něco komplikovanější. Ale některé operátory to zřejmě vůbec nezajímá.Když může black list provozovat EuroTel, proč by nemohl také Paegas a Oskar? Jejich vyjádření k existenci black listu si můžete přečíst zde Pokud tedy přijdete o svůj telefon, u operátora, vyjma EuroTelu, ani u policie se pomoci nedovoláte.Dávejte si proto dobrý pozor na svůj mobil. Noste jej na místě, které můžete snadno kontrolovat, nikde jej nenechávejte ležet bez dozoru apod. Na policii nespoléhejte, nepomůže vám, ani nemůže. Operátoři mohou pomoci, ale ne všichni chtějí. Každý ukradený telefon představuje dalšího potenciálního zákazníka a tím i další peníze.

O tom, co dělat dále, kromě nečinného přihlížení krádežím mobilních telefonů, budeme psát zítra.