Krádeže mobilů vyřeší fotka na displeji!

Krádeže mobilních telefonů netrápí jen občany v České republice. Jejich počet roste v celé Evropské Unii a proto se zodpovědní činitelé rozhodli tento problém jednou provždy vyřešit. Na pomoc si vzali výrobce mobilů a operátory. Obě zájmové skupiny budou ochotně spolupracovat, o jejich zákaznících se to ale již tak jednoznačně říct nedá. Zjednodušeně řečeno bude platit, že nic není zadarmo.

Prvním opatřením, které Evropská Unie chce zavést již od příštího roku, je zanesení IMEI telefonu do občanského průkazu. Nebude se to však týkat všech občanských průkazů, ale pravděpodobně jen nově vydaných. Tato direktiva ještě není schválena a tak je možné, že v prováděcích předpisech dojde k určitým změnám. IMEI telefonu v občanském průkazu by nikomu nemělo vadit, je ale nutná spolupráce výrobců. Ti musí zajistit, aby IMEI nešlo žádným způsobem změnit. V případě pořízení nového telefonu se pak počítá, že výrobce na objednávku dodá mobil s IMEI toho předchozího, aby majitel nemusel s každým mobilem měnit občanský průkaz. Uvažuje se i o možnosti čipového průkazu, kde by šlo IMEI přepsat, bez nutnosti vydávání nového průkazu.

Dalším opatřením, které má zamezit krádežím mobilních telefonů, je fotografie majitele na displeji telefonu. Z tohoto důvodu musí výrobci mobilů nejpozději v roce 2006 nabízet jen telefony s fotoaparátem. Do roku 2008 se pak bude na nejlevnější přístroje s cenou do 120 € vztahovat výjimka, budou jim stačit fotoaparáty přídavné. Kdo si od roku 2006 půjde koupit nový telefon, bude se muset ještě v prodejně vlastním telefonem vyfotografovat. Nic jiného jim ani nový mobil po zapnutí nenabídne. Hned po pořízení fotografie telefon automaticky umístí fotografii majitele na displej jako tapetu. Tu pak nebude možné žádným způsobem změnit.

Jedinou možností na změnu fotografie, která bude nutná při prodeji telefonu z druhé ruky, bude opětovná aktivace ochranného módu u výrobce. Z toho důvodu bude nutné telefon k výrobci odeslat. Servisní střediska, ani autorizovaní prodejci tuto možnost nebudou moci poskytovat. V nové evropské legislativě pak bude zanesen paragraf, podle kterého bude mít policie ve všech zemích Evropské Unie pravomoc každému zkontrolovat mobil, jestli fotografie na displeji odpovídá podobě majitele. Myšleno bylo i na situaci, kdy bude mobil vypnutý - vybitý. V tomto případě bude muset majitel odejít s policisty na úřadovnu, kde bude telefon napojen na nabíječku a zapnut. Z tohoto důvodu bude každá policejní služebna v Evropské Unii vybavena nabíječkami pro všechny typy mobilů nabízených od roku 2006.

Již dnes se v některých zemích Evropské Unie proti novému návrhu zdvihl poměrně silný odpor. Především v jižních státech unie si majitelé stěžují, že si tak nebudou moci telefony půjčovat třeba mezi rodinnými příslušníky. To opravdu nebude možné a problém asi nastane, i když majitel podstatně změní vizáž. Pak mu nezbude, než podstoupit anabázi s odesláním mobilu k výrobci. To se však může protáhnout a tak je pravděpodobné, že si lidé raději koupí nový mobil. Na druhou stranu, společně s IMEI telefonu v občanském průkazu, toto opatření asi úplně vymýtí krádeže mobilních telefonů. Obě nařízení ale ještě nejsou schválené v definitivní podobě a tak se do příštího roku mohou některé detaily změnit.

Připomínáme, že dnes je 1. dubna