Se samopaly v ruce ukradli mobily a tablety za 36 milionů dolarů

"Vše odnesli do sedmi nákladních vozů a místo opustili se 40 tisíci produkty," uvedl pro portál The Washington Post policejní mluvčí brazilského Campinasu, v němž se loupež stala. V pondělí 7. července krátce po půlnoci pronikla do místní továrny Samsungu přibližně dvacítka samopaly ozbrojených mužů. Žádný z lupičů přitom nemusel použít fyzické násilí, přes ochranku se dostali lstí.

Krátce před tím totiž unesli dodávku s manažerem, který měl i s dalšími zaměstnanci do továrny namířeno. V areálu pak přibližně čtyři hodiny drželi v zajetí více než 200 zaměstnanců. Některé z nich si vzali jako rukojmí, ostatní nechali dál pracovat, jako by se nic nedělo. Aby nikdo nemohl zalarmovat policii, odebrali lupiči všem baterie z mobilních telefonů.

Podle policie činí hodnota ukradených produktů celkem 36 milionů dolarů (téměř 727 milionů korun). Samsung to však o pár hodin později rozporoval. Hodnota ukradeného zboží je údajně pouze 6,3 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 127 milionů korun. Zároveň společnost informovala, že lupiči drželi v zajetí jen 50 zaměstnanců.

Na loupeži se mohl podílet někdo ze zaměstnanců

Policie pracuje s více vyšetřovacími verzemi a jednou z nich je i možnost, že lupiči jsou přímo zaměstnanci továrny. Nebo jimi byli v minulosti. Případně mohli mít mezi stávajícími zaměstnanci komplice. Podle dostupných informací totiž věděli, kde jsou některé cenné předměty.

Přestože se všichni lupiči maskovali klobouky a brýlemi, má policie díky kamerám k dispozici podoby již 11 osob. Kvůli maskování se jí nicméně dosud nepodařilo nikoho identifikovat. Lupiči ztížili práci policistům i tím, že se kamiony se zbožím rozjely do různých směrů.

Samsung se nechal slyšet, že ve výrobních závodech po celém světě posílí bezpečnost. "Jsme tímto incidentem velmi znepokojeni. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Plně spolupracujeme s policií a budeme se snažit, aby se to neopakovalo," uvedl v prohlášení.

Není to přitom první loupež, s níž se musí Samsung v Brazílii vypořádat. Loni v listopadu odmítl mluvčí společnosti komentovat údajné přepadení zásilky mobilních telefonů přímo na dálnici v Campinasu, o němž informoval list Folha de S.Paulo (text v portugalštině). Krádeže elektronických výrobků nejsou v okolí tohoto brazilského města nikterak výjimečné, oblasti se již přezdívá „bermudský trojúhelník“.

V roce 2002 vypsal Samsung dokonce odměnu za dopadení pachatelů a nalezení alespoň části z 26 tisíc ukradených mobilů Samsung A300 z britského skladu (více čtěte zde).

Podobné případy se nevyhýbají ani konkurenci. Při silvestrovských oslavách v roce 2012 zmizelo ze značkového obchodu Applu v centru Paříže zboží v hodnotě zhruba jednoho milionu eur (více zde).

S poklesem poptávky v Číně klesá i provozní zisk

Jakkoli je pro Samsung loupež v Brazílii citelná, větší vrásky mu způsobuje klesající poptávka po smartphonech v Číně, která je pro mnohé výrobce nedůležitějším trhem. Na poklesu provozního zisku ve druhém letošním čtvrtletí se kromě slábnoucí poptávky v Číně podepsala i silná domácí měna.

Samsung tak očekává provozní zisk ve výši 7,2 bilionu wonů, v přepočtu tedy necelých 144 miliard korun. V meziročním srovnání tak současná mobilní jednička vykáže o 24,5 procenta nižší provozní zisk. Jeho výše bude za poslední dva roky nejnižší, dosud neklesl pod hranici 8 bilionů wonů (téměř 160 miliard korun).

Značný podíl na klesající poptávce po smartphonech od Samsungu v Číně mají i mnozí menší výrobci, kteří se nejen na tomto trhu stále více prosazují. Zejména pak místní Xiaomi, které je na čínském trhu pro Samsung silnou konkurencí zejména na poli levných zařízení.

Výrazně menším výrobcům se v konkurenci silných značek daří prosadit především díky zajímavějšímu poměru cena/výbava. Výjimkou již nejsou ani špičkově vybavené smartphony, jejichž prodejní cena je až o polovinu nižší než u současných top modelů světových výrobců.