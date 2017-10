Geniální iPhonová finta. Odvezl si telefony za milion a čtvrt

VIDEO: WANTED: Black male, 5?10? 195lbs for stealing $58K worth of iPhones from 401 W. 14th St, #Manhattan. Call #800577TIPS with info. @NYPD10Pct https://t.co/T8KfLpkeE4 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

WANTED: Black male, 5’10” 195lbs for stealing $58K worth of iPhones from 401 W. 14th St, #Manhattan. Call #800577TIPS with info. @NYPD10Pct https://t.co/T8KfLpkeE4