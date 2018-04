Kradený design je v kurzu - skvělá kopie Motoroly A780

Čínský výrobce Haier je díky výrobě a celosvětovém prodeji klimatizací a dalších produktů bílé techniky asi nejznámější čínskou elektrotechnickou značkou. Ani on se však nevyhnul kopírování mobilních telefonů věhlasných značek, což byla zatím činnost spíše bezejmenných asijských výrobců. Tentokrát to odnesla Motorola a rovnou jeden z jejich nejlepších telefonů. Aby to ale nebylo líto třeba Nokii, Tak si Haier vypůjčil pro změnu označení N90, které Nokia používá u svého nejlepšího fotomobilu.

Jeho nový model N90 jako by z oka vypadl u nás oficiálně neprodávané Motorole A780. Stejně jako ona používá Haier N90 operační systém postavený na Linuxu a stejná je i konstrukce celého telefonu s odklopným flipem s průhledovým okénkem. Stejně jako Motorola A780 má i Haier N90 dotykový displej. V případě čínské kopie má rozlišení QVGA (240 x 320 obrazových bodů) a dokáže zobrazit 262 000 barev.

Z fotografie je zřejmé, že Haier si všiml skoro všech detailů Motoroly, přesto to stejné telefony nejsou. Haier je kratší a také o něco hranatější, horní odklopná část má jiný tvar a jiná jsou i tlačítka. Jinde je například umístěný mikrofon. Motorole A780 je podobný i jednodušší Haier N70, u něj již ale najdeme více odlišností ve vzhledu i konstrukci.

Vylepšením oproti originálu je také dvoumegapixelový fotoaparát, když vzor má fotoaparát s rozlišením pouze 1,3 megapixelu. Ne ve všem má však kopie navrch. Oproti Motorole chybí čínskému klonu Bluetooth, poziční systém GPS a podpora datových přenosů EDGE. Haier N90 je také pouze dvoupásmový (900/1800 MHz) oproti čtyřpásmové Motorole. Další výbava je stejná, čínský klon má navíc ještě infračervený port. Rozměry obou telefonů jsou podobné (Haier N90: 104 x 53 x 25,5 mm; Motorola A780: 107 x 53 x 24 mm). Haier N90 se na čínském trhu ještě neprodává a tak není možné zjistit jeho cenu.

Ještě před pár dny se zdálo, že padělané mobily jsou okrajovou záležitostí malých a neznámých výrobců, kteří by jinak neměli šanci na trhu uspět. Jenže právě třeba nový Haier N90 je důkazem, že velké značky by se měly začít kopírování svých produktů bránit. Haier je průmyslový gigant a když se nebojí kopírovat on, tak už asi nikdo. Další informace o padělaných mobilech najdete zde.