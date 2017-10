Nepříjemné překvapení: I vaše wi-fi je zranitelná, odhalili experti

Jak se bránit Doporučení pro uživatele v reakci na odhalení zranitelnosti KRACK Uživatelé koncových zařízení: používejte všude, kde je to možné, zabezpečený protokol HTTPS

využít můžete například rozšíření do prohlížeče HTTPS Everywhere od EFF

každou wi-fi síť (včetně své domácí sítě) považujte až do vydání příslušných záplat za nezabezpečenou

nastavte přechodně své bezdrátové sítě wi-fi, ke kterým se připojujete, jako „veřejné“ (Public) namísto „domácí“

Až bude dostupný update operačního systému, nainstalujte jej.

Pro další úroveň zabezpečení můžete použít VPN. Provozovatelé sítí: Nespoléhat na zabezpečení WPA2 jako na jediné zabezpečení

Sledovat, zda výrobce nevydal update firmware nebo záplatu pro používaný operační systém

Pro obzvláště citlivé přenosy volte síťový kabel, nikoli wi-fi

Nejdůležitější je aktualizovat software na koncových zařízeních