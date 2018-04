Krabičky, co odhalí nevěru i sklerotické babičky: test GPS lokalizátorů

Zařízení zaznamenávající polohu jsou v současné době v kurzu. Velmi oblíbené jsou zejména u dopravců, kteří s jejich pomocí mohou lehce získat přesný dohled nad svými vozy. GPS lokalizátory totiž on-line zasílají svou aktuální polohu, na mapě tedy vidíte, kde se váš vůz - či třeba manželka - právě nachází. Testovaná zařízení navíc dovedou na dotaz odeslat polohu i pomocí SMS zprávy.

Na trhu se lze setkat s mnoha přístroji, které nabízí stejné či podobné služby. Lokalizátory ale není radno zaměňovat s GPS trasovači, které jsou sice mnohem levnější, ale nelze u nich sledovat polohu online. V tom mají lokalizátory jasnou výhodu, obsahují totiž GSM modul pro komunikaci v mobilní síti. Sledování polohy je ale jen jedna z mnoha funkcí, která tato zařízení nabízejí. S kvalitním softwarovým zázemím například umí automaticky generovat knihu jízd, lze pomocí nich odposlouchávat, či dokonce i vzdáleně obsluhovat další zařízení.

K testu jsme obdrželi dva lokalizátory, které v Česku prodává společnost Hütermann. Právě její GPS lokalizátor namontovaný v autě modelky Petry Faltýnové stál i při netradičním odhalení nevěry. Prozradil totiž, že Petra je v Praze namísto v Německu, jak původně tvrdila manželovi. - čtěte Faltýnová se rozvádí, manžel jí přišel na nevěru

UniLoc Compact - vše v jednom

Do auta je primárně určen první z testovaných lokalizátorů s názvem UniLoc Compact. Tato velmi drobná krabička s rozměry 51 × 72 × 20 mm v sobě obsahuje vše potřebné: od integrované GPS antény, přes GSM modul až k volitelné baterii, která dokáže zařízení napájet i několik hodin (až 11 dle typu použitého akumulátoru). Výhodou tohoto lokalizátoru je jeho snadná přenosnost i umístění v automobilu.

V základním provedení je na těle lokalizátoru využito jen hlavního spínače, tlačítka označená jako SOS1 a SOS2 zůstávají nevyužita. Na přání je možné jim přiřadit funkci nouzového volání, kdy po jejich stisku lokalizátor zavolá či pošle SMS zprávu na předem definovaná čísla. O provozu sledovače informuje malá indikační dioda, jejíž světlo však za dne jen sotva rozpoznáte. Poslední zajímavý detail tvoří napájecí zdířka, kterou se nabíjí integrovaný akumulátor. K dispozici je přitom jak běžná nabíječka, tak i CL adaptér pro napájení modulu z autozapalovače.

Obsluha modulu je velmi snadná: stačí ho zapnout a správně umístit do automobilu či na jiné vhodné místo. Dodržet se musí pouze přímý výhled integrované antény na oblohu, jinak se rapidně snižuje kvalita GPS signálu a tedy i funkce zařízení. O vše ostatní se již stará sám modul, každých 30 vteřin odesílá do online databáze data o své poloze. Pokud zrovna není dostupná mobilní síť, modul jednotlivé souřadnice dočasně ukládá do integrované paměti a po přihlášení k síti je zpětně odesílá.

Kvůli možné ztrátě GPS signálu je modul vybaven i hardwarovým čidlem pohybu, které se hodí právě pro zabezpečení vozidel. I když tedy není GPS signál dostupný, modul ví, že se s autem hýbe. V takovou chvíli může například odeslat informační SMS či spustit další systémy, které k němu mohou být připojeny.

Firma tento typ lokalizátoru dokáže rozšířit i o další funkce dle přání zákazníka. Pokud z jakéhokoli důvodu například potřebuje odposlouchávat prostor, kde je zařízení umístěno, lze doobjednat mikrofon. GPS sledovač může dále například komunikovat s jinými systémy a to pomocí doplňkových vstupů či výstupů, či mu aktivovat zmíněná SOS tlačítka. Cena tohoto zařízení je tedy velice individuální a společnost ji sděluje jen na základě konkrétní objednávky. Minimálně ale počítejte asi s čtyřmi a půl tisíci korunami (3 999 korun bez daně). Nejlevnější variantou je model Basic, který neobsahuje záložní paměť a hardwarové čidlo pohybu. Testovaný UniLoc vyjde na zhruba na šest a půl tisíce korun včetně daně, žádné další aktivační poplatky se nehradí.

SOS telefon pro babičku

Druhý zapůjčený lokalizátor má zcela jiné poslání: ochrana a sledování osob. Uplatnění najde zejména u starších generací či handicapovaných jedinců. Velmi přínosný je tento GPS sledovač kombinovaný s velmi jednoduchým mobilním telefonem u nemocných lidí, které je dobré mít pod kontrolou. Ty lze v případě potřeby snadno kontaktovat či zjistit jejich aktuální polohu. Přínosný je tento mikrolokátor i v případě hlídání dětí a podobně.

Černá krabička nevalné konstrukční kvality je jen o málo větší než předchozí modul (95 × 46 × 18 mm, 75 g). Kromě hlavního vypínače obsahuje i speciální SOS tlačítko, po jehož stisku lokátor zavolá a pošle SMS zprávu s aktuální polohou na předem definované číslo. Důležité jsou i tři indikační diody umístěné pod ním. Ty informují o dostupnosti GSM sítě, GPS signálu a pracovním režimu zařízení.

Vzhledem k primárnímu zaměření tohoto lokalizátoru lze odhlédnout od skutečně infantilních zvuků, které vydává při příchozím hovoru či zapnutí a vypnutí. Dovolat se lze na lokalizátor jen z předem definovaných telefonních čísel, na které se v případě SOS tlačítka volá. Nastavování obou zařízení probíhá pomocí SMS zpráv.

I toto zařízení lze samozřejmě využít podobně, jako předchozí modul: tedy ke sledování vozidel. Jediný rozdíl tkví v tom, že SOS mikrolokátor ve výchozím stavu nezasílá informace o své poloze automaticky, ale jen na vyžádání. Odměnou je velmi dlouhá výdrž v pohotovostním režimu, baterie o kapacitě 1300 MAh dokáže zařízení udržet na příjmu až dvanáct dní. Průběžný přenos poloh lze samozřejmě aktivovat.

Z důvody úspory energie nabízí tento sledovač tři režimy nakládání s GPS přijímačem. Ten může být zapnutý stále, nebo se aktivuje jen dotazem na polohu (SMS zpráva, internetová aplikace) a nebo se v tzv. úsporném režimu automaticky aktivuje v závislosti na integrovaném otřesovém čidle, tedy jen když je telefon v pohybu.

Praktická je možnost získání aktuální polohy přes SMS zprávu. Stačí na zařízení zaslat dotaz v pevně daném tvaru a přístroj zpět odešle zprávu obsahující přesné GPS souřadnice. Sledovač na přednastavená čísla (až tři) stejnou zprávu automaticky zasílá i v případě slabé baterie v zařízení, aby byla známa poslední aktuální poloha před vybitím lokalizátoru.

Za tohoto hlídače si firma účtuje podobné peníze jako za předchozí modul, tedy asi 4 tisíce korun bez daně. V nabídce má i vybavenější modely, během setkání se zástupci firmy jsme si mohli krátce osahat i GPS sledovač ve tvaru hodinek. Podobné zařízení nedávno představil i mobilní operátor T-Mobile. - čtěte Mobilní náramek s mobilem a GPS od T-Mobile vás pomůže najít

Kde je, víte, ale ne zadarmo

Veškerá data o polohách se odesílají do databáze, se kterou poté pracuje speciální internetová aplikace. V této aplikaci, která by si popravdě zasloužila lepší zpracování, lze sledovat projeté trasy nad barevnou mapou, kontrolovat aktuální polohu jednotlivých modulů či sledovat generovanou knihu jízd. Polohu lze přitom zjistit přesně dle GPS souřadnic, či jen přibližně na základě GSM sítě.

V aplikaci jsou vidět veškeré moduly, které jsou k danému účtu přihlášeny, přijatá data lze ale třídit jen pomocí časových intervalů. V mapě jsou jednotlivé moduly rozlišeny barvou symbolů, které si lze pro každý objekt nadefinovat, stejně jako jméno objektu. Namísto nicneříkajících popisků tak můžete mít v seznamu třeba jména řidičů.

Díky funkci Dispečink je možné nad mapou ČR či jiných států sledovat aktuální pohyb aktivních modulů, což je ideální právě pro autodopravce. Tento pohled je automaticky aktualizován po třech vteřinách. Tím ale veškeré schopnosti internetové aplikace REX končí.

Provoz modulů samozřejmě není zadarmo. S jejich nákupem obdržíte speciální SIM kartu a to bez nutnosti podpisu smlouvy. Na vás bude pouze vybrat si ten správný tarif: buď za měsíční paušál několik stokorun být neustále na SIM kartě on-line (a to i s možností zahraničních cest), nebo jen s minimálními náklady 10 korun měsíčně mít občas možnost zjistit aktuální polohu.

Pozor ale na další náklady s provozem spojené: platí se například za každou SMS, kterou lokalizátor pošle. U nejnižšího tarifu je to sedm korun za zprávu, u vyšších korun pět. A to není zrovna málo. I přesto je tato služba jednou z nejlevnějších možností přesné online lokalizace, která například spedičním firmám může významně ušetřit náklady.