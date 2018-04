Krabička vám zakáže telefonovat v autě, mobil si u ní ani neškrtne

Příslušenství je v prodeji v přepočtu za 2 500 korun a v tuto chvíli je určeno především pro americký trh, kde je boj proti telefonování za volantem nejrazantnější.

Americký ministr dopravy se přitom nechal před časem slyšet, že by rád zajímavým a kontroverzním způsobem omezil telefonování za volantem, které odvádí pozornost a zabíjí tisíce lidí každý rok. Do každého auta by nechal povinně montovat jejich rušičku.

Scosche CellControl, jak se zařízení jmenuje, není ovšem klasickou rušičkou. Zapojuje se přímo do OBD portu, který je součástí každého vozidla. Díky přímému spojení se systémy automobilu snadno vyhodnotí, kdy je auto v pohybu.

Přes bluetooth spojení se pak krabička spojuje přímo s mobilním telefonem, kde je nainstalována speciální aplikace. Tak pak jednoduše během jízdy zamezí používání telefonních a dalších komunikačních funkcí telefonu, jako jsou například SMS zprávy nebo prohlížení internetu.

Dle výrobce je zaručena kompatibilita s mnoha mobilním telefony na trhu, ať už s operačním systémem Android, BlackBerry, Windows Mobile nebo Symbian. Nehovoří se však například o podpoře iOS. S kompatibilitou u automobilů pak problém prakticky není, zařízení totiž s automobilem komunikuje pomocí konektoru OBD II, který se od roku 1996 používá jako standardní rozhraní v automobilovém průmyslu.