KPN spouští WAP interaktivní služby

Holandská telekomunikční společnost KPN ohlásila interaktivní službu, se kterou budou zákazníci moci přistupovat k datům skrze svůj mobilní telefon. KPN hodlá spustit službu od prvního prosince.

Služba používá WAP protokol a bude pracovat například na mobilních telefonech společnosti Nokia konkrétně na Nokia 7110. Nová služba se jmenuje M-Info a bude umožňovat přístup k partnerským společnostem, jako jsou nepříklad Cable News Network nebo Holandské noviny De Telegraf a Scoot.com.

KPN bude takto poskytovat uživatelům limitovaný přístup k datům, která jsou jinak plně přístupná na internetu. Uživatelé si budou moci bez problémů rezervovat lístky do kina, divadla, ubytování v hotelích a nebo si mohou nechat poslat informace o počasí, telefonních číslech. WAP služba od KPN je defacto jako služba SIMtoolkit nebo SMSinfo s jedním rozdílem, že WAP k těmto službám přináší mnohem víc dalších možností.

KPN nebude požadovat po svých zákaznících další peníze navíc za službu M-Info, ale poskytovatelé informací si mohou účtovat platby za poskytnuté informace, které se budou platit separátně od účtů za mobilní telefon. KPN a Nokia budou dodávat k telefonům Nokia7110 předplatné těchto služeb za 398 guldenů na 2 roky, což je celkem slušná nabídka, jelikož pak jeden den používání WAPu vyjde na něco málo přes půl guldenu.

Výrobci telefonů a poskytovatelé GSM služeb jednoznačně podporují WAP (nebo spíše vše, kde je pravděpodobnost zvýšené aktivity uživatele s mobilním telefonem), jelikož to znamená více času stráveného komunikací, více atraktivity pro zákazníka (nová služba) a tím pádem i vyšší zisky a možnost držet ceny mobilních telefonů déle nahoře.

Tento článek se zdá být výstrahou před užíváním WAPu, jelikož každý si nyní představí, že pokud bude chtít začít používat WAP, bude si muset koupit mobilní telefon za ohromné peníze a ještě za služby platit zvlášť. Není tomu ale tak. Jistě se příjmy pro mobilní operátory používáním zvýší, ale zákazník toto na svém účtu za mobilní telefon skoro nepozná. Výhodou bude totiž masové používání WAPu.

I operátoři ví, že pokud nasadí cenovou hladinu za používání nových služeb příliš vysokou, bude to používat jen omezená skupina uživatelů, mezi které budou buď patřit nadšenci pro nové technologie a nebo uživatelé, kterým to bude jedno. Podívejme se například na Britský Orange, který snižuje ceny za balíčky předplacených služeb a rovněž jejich provozní náklady pro jednotlivé uživatele. Naši operátoři již provedli podobné kroky před drahnou dobou, takže alespoň zde je vidět, že v naší republice nesbíráme pouze zkušenosti ze světa, ale s některými inovacemi i přicházíme. Ale možná je to tím, že v české republice doposud operovali pouze 2 poskytovatelé služeb a tudíž měli jeden druhého na očích a nedělalo problémy jim regostrovat každou změnu ve strategii toho druhého. Jak to bude dál, ukáže čas. Zatím mají jak Paegas, tak EuroTel čas na pár krůčků ještě do konce tohoto roku. Pak nastoupí Český Mobil, který bude chtít nastoupit do stejného vlaku spolu s oběma operátory (pokud neberu v úvahu pokrytí samozřejmě).