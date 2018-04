KPN Orange Belgium a pokrytí v roce 2000

Spojenectví společností KPN a Orange oznámilo, že plánuje dokončení výstavby své sítě v Belgii v průběhu roku 2000, čímž společnsoti chtějí získat co největší podíl na telekomunikačním trhu, který roste mnohem rychleji, než společnost původně očekávala.

KPN Orange očekává, že 32% z 10 miliónů belgičanů bude používat do konce roku právě jejich mobilní telefony. To by byl z nynějších 25% poměrně veliký nárůst uživatelů. Původní odhad byl právě 32% uživatelů v roce 2002.

Společnost investuje 635 miliónů dolarů na výstavbu její sítě a o něco menší částku než je tato dáva na reklamu a marketing.

KPN a Orange vlastní každá z 50% společnost KPN Orange. KPN Orange je jedným operátorem, který vlastní v Belgii licenci na provozování sítě DCS1800.

Přestože začala KPN Orange provozovat síť v dubnu, pokrývá již dnes 65% populace, což by se mělo koncem tohoto měsíce zvýšit na 80% a na 90% koncem roku 1999. Celých 100% by měla podle nynějších předpokladů dosáhnout v prvním čtvrtletí roku 2000.