KPN bude na prodej

3.1.2001 HAAG (ČIA, ISDN SERVER) - Nizozemská společnost KPN Telecom údajně vážně uvažuje o tom, že by se sama nabídla jako kandidát na převzetí. Tuto informaci poskytl CEO společnosti Paul Smits v rozhovoru pro list Dutch daily Het Financieele Dagblad. KPN Telecom je prostřednictvím konsorcia TelSource strategickým partnerem Českého Telecomu.Hlavním důvodem pro tento krok je velmi vysoký dluh společnosti, jehož výše přesahuje 25 miliard USD, což je především důsledek vysokých částek, jež KPN zaplatil za získání licencí na provozování třetí generace sítí mobilních telefonů (UMTS). Do oblasti mobilních komunikací přitom budou potřeba ještě i další investice. Pro KPN Mobile (15% podíl v ní vlastní japonský operátor NTT DoCoMo) nyní KPN Telecom shání další 3 mld. USD investic.Podle Smitse je v současné době pro jeho společnost důležitá kontinuita dalšího rozvoje a nikoliv nezávislost. Podobné stanovisko vyjádřil i nizozemský ministr financí, který uvedl, že kdokoliv může přijít a učinit nabídku na získání zbývajících 43,17 % státního podílu.Všechno nasvědčuje tomu, že oním kupcem by měla být americká společnost BellSouth, která je s KPN Telecom již nějaký čas svázána, například jako spoluvlastník v německém mobilním operátorovi E-plus. Z hlediska možné akvizice je pak podstatná opce na 23,4% podíl v KPN Telecom, kterou BellSouth drží. Pokud by mu bylo umožněno opci uplatnit a současně by koupil i státní podíl, získal by tak BellSouth celkem dvoutřetinový podíl v KPN.BellSouth se k poslednímu prohlášení vedení společnosti KPN zatím nevyjádřil, ale zájem o nizozemského operátora určitě má, protože jej projevil již v průběhu loňského roku a dokonce požádal tamní vládu o povolení získat majoritní podíl v KPN.Také Paul Smits uvedl BellSouth jako jediného pravděpodobného zájemce a jednoznačně vyvrátil dřívější spekulace, že by se "zachráncem" měla stát španělská Telefonica, neboť jednání o možné fúzi byla definitivně ukončena. Podle Smitse nečekají velké změny pouze KPN, ale v celé Evropě lze v dohledné době očekávat novou vlnu velkých fúzí a akvizicí.