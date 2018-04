LG chystá ještě lepší smartphone, než jakým je novinka G4

Přes všechny kvality lze současné vrcholné LG G4 označit jen za vylepšení loňského modelu G3. LG proto podle dostupných informací připravuje ještě lepší smartphone.

Vzhledem k úhlopříčce displeje 5,8 palce půjde spíše o phablet, tedy křížence smartphonu a tabletu. Obří displej chystaného LG opět dostane ultravysoké rozlišení QHD 2 560 × 1 440 obrazových bodů.

LG G4 Pro by mělo mít výkonu na rozdávání. Používat má nový procesor Snapdragon 820 od Qualcommu. Operační paměť by měla mít kapacitu 4 GB. Uživatelská paměť by měla mít kapacitu 32 GB nebo 64 GB a měla by být rozšířitelná pomocí paměťových karet.

Pozadu nezůstane ani fotoaparát, který má mít 27megapixelové rozlišení. Jestli se rozlišení hlavního fotoaparátu zdá až zbytečné, tak to samé platí i pro přední osmimegapixelový snímač.

Chystané LG má mít podle serveru Mobiltelefon.ru kovové tělo. Zda bude jej bude možné vylepšit koženým zadním krytem jako model G4, prozatím není jasné.