Kovová luxusní pera pro PDA 4 in 1

Pero je vybaveno systémem automatické volby náplně podle jejího otočení. V praxi to znamená, že na vrchní části u čepičky, kryjící gumu, jsou vytištěny symboly jednotlivých náplní. Po otočení tužky do polohy jednotlivého symbolu směřujícího vzhůru a po stlačení se příslušná náplň zvolí a vysune na hrotu pera.

Pero je opravdu velice dobře dílensky zpracováno a jeho náplně lze bez problémů vyměnit po vypotřebování. Rozepisovat se o tom, jak se píše s kuličkovým perem, nebo mikrotužkou, by na našem serveru nemělo uplatnění, ale musím vyzdvihnout část stylusovou. Stylus je tvořen hrotem z bílo-průhledné plastické hmoty a je umístěn na místě jedné z výměnných náplní. Hrot je opravdu velice dobře udělán, protože na sobě nemá žádné nežádoucí švy, které zůstávají po tlakovém lisování plastu, a tak nemůže dojít k poškrabání dotykové vrstvy displeje. Zároveň hrot je dosti špičatý, a tak si na něj velice dobře zvyknete, dokonce budete dosahovat mnohem větší přesnosti než s některými “kulatými kopyty”. Materiál hrotu je zřejmě směsí z teflonu, protože jeho kluznost na povrchu je báječná a píše se s ním opravdu skvěle.

Firma dodává, že hrot pro PDA je výměnný, a tak není problém ho použít do jiného typu tužky. Jsou schopni dodávat je i v jiných typech tužek i značkových výrobců (Rotring, Lama, Parker atp.) a to i v modelech 2+1, 3+1 a 4+1. A to jak s typem “stlačného mechanismu”, tak i v provedení “otočném”.