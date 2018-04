Kouzlíme s Motorolou - inovace z vývojového centra

Před pár dny jsme vám přinesli reportáž z akce zvané Motorola Innovatin Day 2006, kde zástupci výrobce představovali technologie budoucnosti.

V jejím závěru jsme vás lákali na spojení "Wikidly cool Products", které by se dalo volně přeložit jako "zatraceně dobré produkty". Co se pod tímto pojmem ale skrývá? To je obsahem dnešního článku.

Pište a kreslete po klávesnici

První z představených inovací se sice již delší dobu prodává, avšak ne v našich končinách. Disponuje jí Motorola A732, běžný to sortiment asijských obchodů s mobily. Na první pohled zaujme vysouvací konstrukcí, kterou se zatím mnoho Motorol pochlubit nemůže. Ale to není příliš důležité. Hlavním aktérem inovace je klávesnice telefonu. Vypadá obvykle, je relativně plochá, ale nikoliv tak výrazně, jako třeba u dobře známých žiletek RAZR a jejich klonů.

Klávesnice samozřejmě slouží pro běžné zadávání znaků pomocí tlačítek. Jenže navíc ji lze použít jako dotykovou plošku pro psaní prstem - nikoliv tedy perem, jako je tomu u dotykových displejů. Stačí po klávesnici lehce jezdit a stejné čáry se objeví na displeji. Jelikož se jedná o asijský model určený především pro snadné zadávání čínských znaků, je kresba na displeji obrovská a typicky se na displej vejde jeden čínský znak. Po jeho zadání se přesune na pozadí do běžného formuláře například pro SMS.



Dotyková klávesnice funguje podobně jako touchpad u notebooku. Je určena pro zadávaní složitých čínských znaků, poradí si však i s latinkou. Napsat zprávu pouhým hlazením klávesnice prstem je velmi příjemné. Software rozezná nakreslený symbol a převede jej na písmeno, které se přenese na pozadí do běžného editoru.

Motorola modelem A732 reflektuje potřeby asijských zákazníků, jejichž znaky se pomocí běžné alfanumerické klávesnice zadávají obtížně. Jiní výrobci, ale i Motorola u jiných modelů, řeší tento problém pomocí dotykového displeje. Model A732 na to jde jinak a díky tomu je velmi malý, čehož by se s dotykovým displejem dosahovalo mnohem hůř. Navíc se na klávesnici dá psát prstem, což je mnohem pohodlnější, než hledat pero pro psaní na dotykový displej. Na druhou stranu dotykový displej přináší více možností, řešení použité u modelu A732 se hodí především právě pro zadávání znaků.

Zástupci Motoroly nechtěli konkrétně odpovědět na náš dotaz, zda se připravuje obdobný model i pro Evropu. Jediné, co se nám z nich podařilo vypáčit je, že to není vyloučené. Přeberte si tuto odpověď sami, my jsme spíše skeptičtí.

QR kódy - jedna fotka, všechny informace

QR kódy přivedla na svět před dvanácti lety japonská společnost Denso. V zemi původu jsou velmi oblíbené a používají se i pro komerční účely. Možná jste se s těmito kódy setkali i vy, občas je lze najít na novém mobilu pod baterií nebo na jeho obalu. Není to tedy žádná absolutní novinka - především v průmyslovém použití. V Evropě jsme se ale s jejich komerčním využitím setkali úplně poprvé. - více o QR kódech na Wikipedii



V QR kódech vidíme velkou budoucnost. Své uplatnění najde nejen na reklamním plakátě. Jeho dešifrování je díky příslušnému softwaru otázkou malé chvíle.

Motorola technologii předváděla s pomocí mobilu A1200 Ming. Tomu se budeme věnovat za chvíli, zaslouží si to. Nyní zpět k využití QR kódů. Jedná se o malé čtverečky plné drobných černých bodů. Jeden čtvereček pojme až 7 089 numerických nebo 4 296 alfanumerických znaků. To je poměrně dost a Motorola nám ukázala, jak to v praxi využít.

Stačilo vzít Motorolu Ming, aktivovat dvoumegapixelový fotoaparát a zamířit na kód. Po pořízení snímku se velmi rychle na displeji objevil rozkódovaný text. Ve většině případů se jednalo o internetovou adresu, kterou stačilo potvrdit a okamžitě jsme se dostali na požadovanou stránku.



Své uplatnění najdou kódy například i na turistických mapách, kde mohou skrývat důležité informace o památkách atp.

Ač se na první pohled opět jedná o poměrně nesmysluplnou inovaci, tak předvedené použití v praxi nás velmi zaujalo. Motorola kód umístila například na plakátu inzerujícím koncert. Buď zobrazila místo a datum konání, což jsme si hned mohli uložit do kalendáře, nebo jsme byli přesměrováni na web s dalšími informacemi. Kód lze použít místo odkazu v časopisech, nebo třeba i na jízdním řádu na zastávce. Místo pracného opisování stačí jedna fotka.

Snímání bylo velmi snadné a ve všech případech úspěšné, i když jsme nenamířili telefon zcela korektně na snímaný kód.

Přečtěte si vizitku

Na podobném principu jako předchozí inovace fungovala i další vychytávka Motoroly. Opět s modelem Ming a jeho fotoaparátem v hlavní roli. Místo kódu se ale snímala běžná papírová vizitka. To jsme již viděli u některých japonských modelů Sharpu a Panasonicu, ale v jejich případě bylo možné snímat jen jednotlivé řádky textu. V případě Motoroly jsme mohli přečíst celou vizitku najednou.



Aplikace pro skenování vizitek je mnohem propracovanější, než u Sony Ericssonu P990i. Motorola totiž nabízí u každé načtené položky rozbalovací menu, kde si upravíte typ dané položky na správný v případě, že ji telefon špatně identifikoval.

Po pořízení snímku pak telefon automaticky roztřídil údaje do položek ve svém adresáři: mobilní číslo do položky mobilní číslo, fax na své místo a tak dále. U anglicky psaných vizitek byla chybovost minimální nebo žádná, ale na česky psané vizitce si telefon vylámal zuby. Přeci jen naše diakritika vyžaduje úpravu softwaru. Podobnou funkci dnes nabízí i Sony Ericsson P990i a při testování jsme dosahovali podobně nevyvážených výsledků.

Sdílení souborů pomocí telefonu

Nemálo z vás jistě zná nechvalně proslulé programy na sdílení souborů jako DC či Kazaa. Tento virtuální svět multimedií a dokumentů však podle Motoroly nemá zůstat jen v povědomí počítačových nadšenců. S programem Shareaza, jedním ze známých Peer-to-Peer klientů, nám tak její zástupce předvedl aplikaci, díky které lze sdílení a stahování souborů provádět i na běžném mobilu. Musíte však být v dostupnosti sítě Wi-Fi.



Další spor o autorská práva se může týkat již i mobilních telefonů. Přímé sdílení souborů je totiž velmi žádané, což je znát i na nejrůznějších aplikacích vyvíjených především pro operační systém Symbian.

Korporátní adresář na internetu

Velké společnosti mají tisíce kontaktních údajů. S tímto počtem si poradí málokterý telefon na trhu. Motorola tak pracuje na vývoji webového zabezpečeného adresáře, který tak bude dostupný kdekoli na světě.



Internetový korporátní adresář je zajímavý nápad, existuje ale již mnoho jiných a mnohem sofistikovanějších řešení. Nebudeme zapírat, že jsme se trošku nudili...



Po připojení k serveru stačí vyhledat požadovaný kontakt, který si poté jednoduše lze uložit do telefonu. Může obsahovat neomezeně detailů. Ke kompletní adresní databázi se však dostanete jen pod přihlašovacími údaji. Pro větší pohodlí je v telefonu připravena i aplikace, která datábazi obsluhuje. Připojit se však můžete i přes běžný internetový prohlížeč.

Internetový guláš

Motorola se soustředí i na potíže při přechodu internetového připojení z jedné technologie na druhou. V rámci prezentace jsme se tak po výzkumném areálu projížděli i minibusem, který měl v sobě zabudováno speciální zařízení. To se stará o nepostřehnutelný přechod z Wi-Fi sítí na běžné datové technologie sítí mobilních operátorů, tedy GPRS, EDGE a UMTS.



Projížďka autobusem byla příjemným zpestřením celého dne. Vyzkoušeli jsme si, jak lze přejít mezi zdroji internetového připojení bez postřehnutí. Nastrčeným aparátům jsme ale příliš neveřili a testovali jsme i na vlastních. A závěr? Nic jsme nepostřehli...

Internetový switch, dá-li se tak zařízení nazvat, automaticky vybírá z dostupných připojení to kvalitnější. Děje se tak na základě běžných testovacích nástrojů, které o připojení zjistí nejen jeho rychlost, ale například i latenci a další důležité parametry.

Během testování jsme na vypůjčeném i vlastním zařízení sledovali webové vysílání hudební televize Óčko. Kupodivu ani při přechodu technologií obraz nezamrzl a vysílání bylo kontinuální v obou směrech předání internetové komunikace. Takové řešení může mít v budoucnu velmi široké uplatnění například ve vlakové či autobusové dopravě.

Motorola A1200 Ming

O tomto novém chytrém mobilu Motoroly víme dlouho, ale doposud jsme jej nikdy neviděli na vlastní oči. Očekávali jsme podobný přístroj, jakým je model A780 - který je Mingu blízkým příbuzným - ale realita nás mile překvapila. Ming je velmi malý smartphone, jeden z nejmenších, co známe. Přitom díky velkému dotykovému displeji se s ním pracuje velmi dobře.



Jeden z nejhezčích smarphonů světa jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Pravdou je, že zástupci Motoroly byli trošku zaskočeni, když jsme se zajímali víc o produkt než o představovanou službu.

Perfektní zpracování, praktický plastový flip a měkčený materiál na zádech přístroje z něj dělají ideální pracovní nástroj. Výbava tohoto modelu je o něco slabší než tomu bylo u modelu A780, který se okrajově prodával i v Evropě. Chybí GPS, naopak fotoaparát má dvoumegapixelové rozlišení.



Odolat však nešlo a zájmu našeho objektivu neušla ani jediná bílá verze v místnosti. Ming nás překvapil svými střídmými rozměry a velmi kreativně řešeným průhledným krytem s reproduktorem uprostřed.

Bohužel, Motorola Ming se prodává jen v Asii a podle vyjádření Motoroly se přímo s ním u nás s největší pravděpodobností nesetkáme. Neoficiálně se ale podobný produkt pro evropské trhy chystá. Ming nám na našem trhu chybí. Je to pohledný a hlavně malý smartphone na platformě Linux, který by se jistě obchodního úspěchu dočkal. Nechme se tedy překvapit, jestli Motorola něco podobného připraví i pro nás.







Zkrátka...Ming nás skutečně zaujal. Na evropském trhu takové zařízení citelně chybí. Minimálně bývalí majitelé Accompli by jej jistě uvítali.

Technické parametry telefonu a další informace najdete zde.