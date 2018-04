Kouzelník Copperfield hostuje u EuroTelu

Společnost EuroTel je generálním partnerem pražských vystoupení Davida Copperfielda, snad nejznámějšího ilusionisty této planety. Toho jstesi patrně všimli - ujít vám to mohlo jen v případě, že nemáte TV Nova, která je mediálním partnerem a reklamu na Coperfilda valila snad ve všech časech. Ve středu ovšem EuroTel pořádal tiskovou konferenci v hotelu Intercontinental, na níž se měl slavnostně předávat šek.

Tento šek v hodnotě 500 000 Kč coby finanční dar, putuje do Kojeneckého ústavu v Praze 4, aby posloužil nákupu monitoru základních životních funkcí. Finanční dar včera slavnostně předla tisková mluvčí EuroTelu Iva Taťounová a David Copperfield.

Přiznám se, že tiskové konference týkající se slavných osobností nemám příliš v oblibě. Slavná osobnost zaujme pózu odpovídající počtu kamer a fotoaparátů, takže se o ní toho člověk příliš nedozví sebedrzejší otázkou. David Copperfield velmi úspěšně odrážel vtíravé otázky tím, že odpověď převedl v žert - což se konec konců nelze divit v situaci, kdy se jej po tisíc a jedné zeptali na to, zda je pravda, že pracuje s dvojníkem. Pobavil mne zejména odpovědí, kdy na otázku jaký že vztah má k mobilním telefonům, odpověděl prostě: "Vřelý - vedle ucha mám suchý zip, na který si přidělávám mobil, abych mohl v klidu telefonovat. Protelefonuji totiž opravdu hodně času." Co je třeba přiznat, smysl pro humor mu nechybí.

O tom se ostatně můžete přesvědčit na Copperfieldově vystoupení 3. prosince ve Sportovní hale. Lístky jsou prý ještě k mání, ale rozhodně to není cena, jako když jdete do biografu. Vystoupení Copperfielda jsou velmi hezká show a její shlédnutí v televizi se přímému zážitku nemůže rovnat. Rozhodně však nehodlám přednášet o umu či neumu páně Copperfielda - na to Mobil server není vhodné místo a já nejsem ten správný. Štěte Story, Blesk či Hrom a dívejte se na Novu. Zato musím konstatovat, že EuroTel si svojí sponzorskou a partnerskou politikou dělá poměrně dobré jméno - když jsem odcházel z tiskovky, neuniklo mi, že na Staroměstském náměstí zasponzoroval EuroTel letošní vánoční trhy, jakož i velmi vkusnou vánoční hudební produkci - na dřevěném pódiu se zpívalo (koledy, žádný heavy metal) a před ním bylo opravdu docela dost lidí na jinak apatyckou Prahu.

EuroTel ostatně sponzoroval i E.T. Jam a další hudební události a taktéž se věnoval sponzoringu hokeje. Oproti tomu RadioMobil vsadil na sponzoring tenisu (ten v zimě moc nefrčí, takže to teď tolik není vidět) a spíše striktně kulturně zaměřených akcí, jako je výstava fotografií Annie Leibovitz.