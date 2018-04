Kouzelné pytlíčky dokáží nabít vaše telefony

Rozlišení fotoaparátů v mobilních telefonech roste téměř ze dne na den a letošní rok se výrobci vrhnou na MP3. Multimediální funkce ovšem kladou velké nároky na baterie. Nové technologie, které by udržely naše telefony při životě déle, jsou bohužel stále v nedohlednu, ačkoliv zprávy o nich se objevují docela často.

Mnoho výrobců vycítilo v této oblasti mezeru na trhu a začalo vyrábět různé externí baterie, které dokáží vybitý telefon alespoň na chvíli probudit k životu. Podobné příslušenství se může jevit jako zbytečnost, ale pokud občas vycestujete mimo dosah nabíjecího konektoru, pravděpodobně se vám již stalo, že telefon jednoduše vypověděl službu. Může se přitom jednat i o vážnou situaci, kdy potřebujete třeba přivolat pomoc.

Na náš trh se v krátké době dostane jedna taková baterie od výrobce Staycon. Tento produkt upoutal naši pozornost zejména díky netradičnímu vzhledu. Baterie je totiž zhotovena z plastu, který připomíná obal na průkazku a celkově ani není o moc silnější. V levém horním rohu z pouzdra vykukuje nabíjecí konektor, který je různý pro jednotlivé typy telefonů. Upozorňujeme, že v této podobě už je baterie skutečně rozbalená.

Přes svůj netradiční vzhled je Staycon jen zinko-uhlíková baterie. Výrobce na příbalovém letáčku uvádí, že neobsahuje žádné toxické látky, a když doslouží, můžete jí s klidným pocitem hodit do koše. Na testování jsme získali vzorek pro telefony Nokia, který dokáže v případě nouze obstarat až dvě hodiny hovoru nebo šest hodin v pohotovostním režimu. Tento údaj je samozřejmě potřeba brát s rezervou, protože spotřeba se liší v závislosti na typu telefonu i kvalitě signálu.

Pro testování jsme použili Nokii 6600. Vybitý telefon jsme připojili k pytlíčku a okamžitě se začal nabíjet. V některých případech je potřeba baterii trochu promasírovat, aby se znovu probrala k aktivitě. Staycon je možné použít i opakovaně, ale nelze jej žádným způsobem dobít. Ve chvíli, kdy se vyčerpá energie, k ničemu už není. Výrobce uvádí, že by se Staycon neměl nechávat připojen k telefonu déle než třicet minut a použít by se měl na baterii, která byla alespoň jedou regulérně nabita ze sítě. Trvanlivost baterie je pět let.

Staycon jako záložní baterie funguje, ale není nám úplně jasné, kdo si ji koupí. V úvahu připadají dva scénáře: Staycon si pořídí uživatel jako prevenci, když se chystá na výlet daleko od civilizace. V takovém případě lze ovšem doporučit pořízení náhradní baterie, která může vyjít dráž, ale zase ji lze znovu nabít. Cena Stayconu se bude pohybovat mezi 200 a 300 Kč. Neoriginální baterii lze sehnat o něco dráž, ale zase vydrží mnohem déle. Uplatnění může najít Staycon spíše jako krizová pomoc, pokud jej bude možné koupit u benzinových pump nebo v trafikách. Je jen otázkou priorit, kolikrát v životě jste byli ochotni zaplatit za trochu energie oněch 200 až 300 Kč.

Zapůjčila firma Lechovice.