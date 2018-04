Kouzelné bluetooth sluchátko

Technologie Bluetooth se dostává do stále většího počtu mobilních telefonů, přístroj vyšší třídy si bez ní prakticky nelze představit. Na tento fakt přistoupila dokonce už i Nokia, která zpočátku technologii Bluetooth příliš neprosazovala. A pokud ji do svých mobilů integrovala, podporovaly tyto přístroje pouze bluetooth příslušenství Nokia. To je docela nepříjemné – na trhu je již široký výběr bluetooth adaptérů a sluchátek, ale majitelé telefonů Nokia mají přesto zúžený výběr.

Bluetake v novém

Seznámíme vás s bezdrátovým sluchátkem, které však s telefonem Nokia, konkrétně s modelem 6310(i), funguje naprosto korektně. Jedná se o výrobek společnosti Bluetake s typovým označením BT 400. Toto sluchátko jsme vám již představili, v současnosti má však nový firmware, což znamená rozšíření interoperability právě na mobily Nokia a také některé nové funkce.

Vzhled

Po designové stránce BT 400 nevybočuje z běžných představ o bezdrátovém sluchátku (nepodobá se např. revolučnímu Bluespoonu). Tělo velmi lehkého přístroje ladně vyúsťuje v tyčinku s mikrofonem, která není příliš dlouhá – při nasazeném sluchátku nebrání v hovoru, zároveň dobře snímá. Na vrcholu zadní části je umístěno ovládací tlačítko; je kolébkové, zároveň je možné ho stisknout. Na vnější straně najdete diodu, která signalizuje stav zařízení. Klips je vyroben z pružného plastu, přidržuje přístroj u ucha a zároveň na něj tlačí reproduktor umístěný na spodní straně přístroje. Klips lze otočit, sluchátko tedy můžete nosit i na levém uchu. Nasazení maličkého headsetu chce cvik, především „neochozený“ klips se zprvu vzpírá. Nicméně přístroj na uchu drží dobře a především netlačí.

Ovládání

Zpárování sluchátka s mobilem probíhá klasickým způsobem. Telefon musí mít nastavenu viditelnost pro všechna bluetooth zařízení. Poté nechte mobil vyhledávat (volba Vyhledat zařízení, eventuelně Vyhledat Audiozařízení). Do módů párování je třeba nastavit i sluchátko. Jeho základní funkce se ovládají stiskem zadního kolébkového tlačítka: zapíná se a vypíná čtyřvteřinovým přidržením tlačítka, po de/aktivaci přístroje se ozve servisní tón (rozdílný pro zapnutí či vypnutí). Tlačítko podobně ovládá i funkci párování, z vypnutého stavu jej musíte deset vteřin podržet. Poté začne dioda na těle přístroje blikat střídavě červeně a zeleně.

Sluchátko se hlásí jako BT 400, kód pro zpárování je standardně nastaven na obvyklé čtyři nuly. Okamžitě po úspěšném zpárování telefon ohlásí „Spojeno s BT 400“, ale hned nato „Odpojeno: BT 400“. Nenechte se zmást, neznamená to, že se párování nezdařilo.

Nový firmware sluchátka totiž podporuje Stand-by režim. Pokud není headset právě používán, odpojí se od telefonu, čímž dochází k významné úspoře energie (sluchátko vydrží při běžném provozu dva až tři dny; jiné modely se vybíjely za několik hodin). Před každým dalším použitím – přijmutím či uskutečněním hovoru – se sluchátko znovu s mobilem spojí. (Na displeji se objeví „Spojeno s BT 400“.)

Headset umožňuje ovládat základní funkce, které při telefonování potřebujete. Příchozí hovor přijmete stisknutím kolébkového tlačítka, hlasitost regulujete otáčením nahoru a dolu, ukončíte opět stisknutím. Ze stand-by režimu vytočíte přidržením tlačítka nahoře naposledy volané číslo, přidržením dole naposledy přijaté číslo, dvojitým stisknutím vyvoláte funkci hlasového vytáčení. Hovor můžete samozřejmě vytočit i na mobilu a až poté ho spojit do sluchátka, zpět do telefonu vrátíte hovor volbou v kontextovém menu (volby>telefon). Na ovládání je třeba si zvyknout, poměrně malé tlačítko budou obzvlášť vlasatci za uchem hledat těžko. Snad titěrný a často používaný ovládací prvek vydrží.

Další postřehy

Headset má dosah 8 až 10 metrů, na pětimetrovou vzdálenost si poradil i se zavřenými dveřmi (ne že by je otvíral, spíš dokázal udržet spojení i skrz jejich hmotu; při dalším vzdalování začal být zvuk trhaný).

Sluchátko oznamuje aktivaci funkcí (např. vytáčení naposledy volaného čísla) servisním tónem, který je poměrně hlasitý – ve chvíli, kdy máte sluchátko na uchu, to není moc příjemné.

Shrnuto

Headset Bluetake BT 400 je produkt, který je zajímavý svou interoperabilitou – pracuje s telefony Sony Ericsson T39,T68(i),R520m, Nokia 6310(i), 8910; vyzkoušen byl už i se Siemensem S55 (v tomto případě se funkce sluchátka ovládají specifickým způsobem). Spokojeni jsme byli s dosahem, méně už s ergonomií klipsu a ovládacího tlačítka. Výhradním distributorem produktů společnosti Bluetake je firma Procontrol, u níž si sluchátko můžete koupit za 4 135 Kč včetně DPH.