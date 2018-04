Koupíte si raději Prestona, nebo model Star? Nejlevnější dotykový Samsung za 4 500 korun

Mobily s dotykovými displeji pomalu ale jistě prolamují hranici 5 000 korun. Snižování ceny s sebou sice nese osekávání výbavy, ale žádné low-endy čekat nemůžeme. Jen to nebudou smartphony, ale přístroje s vlastním operačním systémem. To je i případ dvojice nových samsungů Preston a Star, které výrobce ukázal veřejnosti na veletrhu CommunicAsia. Obě novinky byly oficiálně oznámeny v březnu letošního roku.

Mimochodem, obě jména nejsou kódovými názvy, jak by se mohlo zdát. To jen Samsung celosvětově přešel na primární označování svých mobilů jménem místo čísla. Samsung Preston má jinak označení S5600, Star pak S5230. Jenže kdo by si to pamatoval... Jména dostaly i všechny další novinky Samsungu (více zde: Omnia na čtyři způsoby, aneb Samsung v Singapuru řádí) včetně nejlevnějšího modelu řady Omnia s přídomkem Lite.

Jménem označují výrobci své modely již nějaký ten pátek v USA a zdá se, že je to mnohem lepší taktika než nicneříkající číselná označení. Doby, kdy bylo na trhu pár modelů a především u Nokie si jejich číselná označení každý dobře pamatoval, jsou již nenávratně pryč. Jménem označuje své mobily převážně i LG, Nokia a Sony Ericsson tak činí jen někdy, případně číselné označení doplňují slovem.

Samsung Star by mohl dostát svého jména a stát se velmi populárním. Má k tomu dobré předpoklady: nízkou cenu okolo 4 500 korun, přiměřené rozměry, solidně velký displej a docela bohatou výbavu. Při prvním seznámení nás zaujaly především malé rozměry, hlavně velmi tenká konstrukce. Displej je na danou cenovou kategorii výborný a překvapivě má lepší parametry než vyšší model Preston.

Zpracování je perfektní, na první pohled jsme nepoznali, že máme v ruce nejlevnější dotykový mobil výrobce. Pochválit musíme i svižnou reakci displeje a především celého menu telefonu. Snad jen citlivost dotykové plochy by mohla být vyšší. Za nízkou cenou telefonu najdeme především absenci podpory sítí třetí generace, což ale zákazníky v mnoha rozvojových či asijských zemích, a bohužel i u nás, nemusí trápit.

Samsung Star má běžné menu TouchWiz s proprietálním operačním systémem. Není v podobě, jakým se chlubí nejnovější model Jet, ale to u levného modelu nevadí. Výbava je dostatečně bohatá, na danou cenovou třídu nadprůměrná. Fotoaparát startoval u zkušebního vzorku velmi rychle a stejně svižně snímky ukládal.

Druhý model Preston je ve své podstatě Star s podporou sítí třetí generace. Za tu si zákazníci připlatí přibližně 1 000 až 1 500 korun a dostanou podobně velký mobil s displejem, který má překvapivě menší rozlišení. To ale na první pohled nelze poznat. Co platí o staru, lze napsat i o prestonu. Rychlé menu a fotoaparát a na dnešní dobu trochu nepřesné dotykové ovládání. Výrobce zjevně pro oba modely použil komponenty ze starších modelů.

Komu je dotykový mobil bez otevřeného operačního systému málo, může se poohlédnout po základním modelu z řady Omnia. Nese dovětek Lite a přesné číselné označení B7300. Je o něco vyšší a tenčí než modely Star a Preston, hmotnost je téměř stejná. Displej je však o poznání přesnější a zdál se nám i jasnější. Windows 6.1 moc změnit nelze, ale Samsung dodal poměrně pohlednou nástavbu, tak jako u všech dalších modelů řady Omnia.

Výbava se opět od výše uvedené dvojice příliš neliší, přibyla hlavně navigace. Ve své podstatě má cenu si za tento model připlatit především v případě potřeby operačního systému Windows. Podle zástupců Samsungu na singapurskem výstavišti je ale právě přítomnost Windows velmi důležitá v segmentu firemních zákazníků. A těm se právě nejvíc líbí model Omnia Lite, který by tak měl patřit mezi velmi úspěšné modely značky.

Odbyt předpokládají především v Evropě a v USA, méně již na asijských trzích, kde není otevřený operační systém pro zákazníky natolik podstatný. S levnými modely Star a Preston ale chce Samsung uspět na všech trzích. Prý by se měl stát jedním z prvních dotykových modelů v předplacených sadách. V Singapuru se oba modely začaly prodávat již minulý týden v průběhu veletrhu. Model Star nabízeli obchodníci jako nedotovaný v přepočtu za zhruba 4 650 korun, za Preston bylo nutné zaplatit v přepočtu 6 500 korun.