Koupíte si neznačkový mobil? Můžete hodně ušetřit

Téměř každý výrobek spotřební elektroniky lze na trhu sehnat jak od renomovaných výrobců, tak i v podobě levných přístrojů od neznámých výrobců nebo dokonce s uměle vytvořenou značkou, z které nelze určit ani původ, ani kvalitu a renomé výrobce. Neznačkové jsou výrobky bílé techniky, audio o video přístroje, z aktuálních prodejních hitů můžeme jmenovat i neznačkové MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, nebo notebooky. Jen mobilní telefony chybí.

Neznačkové mobily nechybí jen na našem trhu ale i ve většině jiných evropských zemích. Výjimečně lze najít mobily pod značkou některých diskontních řetězců a to především v Německu. Při bližším prozkoumání ale zjistíme, že jsou to většinou značkové mobily, jen s jiným logem. To není případ pravých neznačkových mobilů.

Mobilům se tento trend nevyhnul

Ač se tedy může zdát, že mobilům se tento trend neznačkových produktů vyhnul, není to pravda. Naopak, tento trend významně vstupuje i do tohoto oboru. Hledat musíme na asijských trzích, které jsou mnohem konkurenčnější než ty evropské a především tam není v prodeji mobilních telefonů tak silná pozice operátorů jako například u nás.

Na volném trhu se tak mohou snadněji uchytit i méně známé firmy. Malým firmám chybí marketingové peníze, které při vstupu do operátorského portfolia chybí a někdy ani tyto peníze nepomohou. Na asijských trzích toto není potřeba a tak se na těchto trzích prodávají mobily nejrůznějších výrobců, mnohé i pod několika značkami zároveň. Přesně jako u nás mikrovlnky nebo televize.

Někdy jsou lepší než modely slavných značek

Pravý neznačkový mobil se snaží zaujmout cenou. Logo může být jakékoliv, podstatný je mnohem výhodnější poměr výkonu a ceny než u značkové konkurence. Nemusí se nutně jednat o špatně vybavený nebo málo pohledný mobil, někdy je tomu právě naopak. Neznačkové mobily můžeme na asijských trzích najít v každé cenové relaci, od těch nejlevnějších za několik stokorun až po slušně vybavené mobily za v přepočtu maximálně 5 000 Kč. Na víc si zatím neznačkoví výrobci netroufají.



První se v Thajsku prodává pod názvem Sawasdee, další je v prodeji pod mnoha různými názvy, stejnou cenu má i model F-One, například v Thajsku prodávaný pod značkou Zeason. Poslední je značkový Dbtel 2050, který má také hned několik dalších jmen. Ceny se pohybují v rozmezí 450 - 700 Kč.

Ani jedna z firem vyrábějících neznačkové mobily nám nic neříká a ani to není podstatné. Logo se může za týden změnit, a to třeba podle přání odběratele. Telefony se nepodobají produktům značkových asijských firem, asi se jedná o vlastní produkty tamních výrobců. Mobil v Asii vyrobí dnes kdekdo, stejně jako tam dokáží vyrobit cokoliv jiného. Většinou se ani nejedná o výrobu v pravém slova smyslu ale jen montáž z volně dostupných komponentů.



Barevný displej za 800 Kč? V případě tohoto mobilu to je realita. Jmenuje se Zeason, nebo také X-Power, nebo Mobostar. Nejlevnější značkové mobily s barevným displejem stojí pro porovnání asi od 1 500 Kč.

Na asijských trzích můžeme najít superlevné telefony v přepočtu za 600 až 1 000 Kč. Nic neumí, jsou jednoduché stejně jako superlevné mobily velkých výrobců, ty se ale přes mnohé proklamace na tuto sumu zatím nedostaly. Příkladem budiž Aux, Tatung, Telsda, Gstar, Pierre Cardin, Zeason, XG nebo Jmas.

Nevyrábí jen superlevné modely

Jiná je situace na druhém konci nabídky. Zde se výrobci těchto produktů snaží zasáhnout zákazníky výbornou výbavou za extrémně nízkou cenu. Co třeba miniaturní véčko s dvěma barevnými displeji, 1,3 megapixelovým fotoaparátem a MP3 přehrávačem za v přepočtu 3 000 Kč. To vám velký výrobce nenabídne, navíc ne v tak miniaturním balení. Podobných případů lze najít velké množství, bohužel na dálku se tyto produkty hledají špatně, chybí jakákoliv marketingová podpora, takže zatím se za nimi musí do čínských nebo jiných asijských krámků s mobily.



Toto miniaturní véčko s 1,3 megapixelovým fotoaparátem, OLED vnějším a TFT vnitřním displejem a MP3 přehrávačem zakoupíte na mnoha jihoasijských trzích v přepočtu okolo 3 000 Kč. Výrobcem je jihokorejská společnost, ale na trhu jej najdeme pod mnoha názvy.

Kvalitu těchto mobilů jsme zatím neměli možnost posoudit, podle dostupných informací se ale jedná o poměrně slušné mobily, které mají sice určité nedostatky, ale není jich o mnoho víc, než u mobilů zavedených značek za výrazně vyšší sumu. Jelikož se ale jedná o poměrně nový fenomén, nelze vyloučit vyšší poruchovost takových přístrojů.



Nejlevnější MP3 mobil s paměťovou kartou - tento přístroj neznámé značky stojí v přepočtu asi 3 500 Kč, dostanete ho v Thajsku, Malajsii, Indonésii, v Singapuru a samozřejmě v Číně. Menu má ve všech západoevropských jazycích a pro přehrávání MP3 poslouží miniSD karta.

Proč se zatím neznačkové mobily neprosadily tak jako jiné zboží, kterého je na trhu v této podobě velké množství? Možná je to tím, že teprve nyní dokáže mobil vyrobit kdekdo a není třeba spoléhat na dodávky od zavedených výrobců, kterým se logicky do výroby takových produktů příliš nechce, protože to ani není v jejich zájmu. Důvodem může být i rapidně klesající cena mobilů, a jak je z výše uvedených příkladů zřejmé, stále je pro výrazné snižování cen prostor.

A v neposlední řadě nás ještě napadá jeden důvod, proč se zatím z neznačkových mobilů nestal stejný fenomén jako z jiných produktů. Mobily jsou oproti jiným elektrotechnickým výrobkům i výraznou módní záležitostí a pro mnoho zákazníků může zatím neznačkový mobil být společenským faux pas. A možná hraje roli i obava, jak se neznačkový mobil bude chovat v téměř nepřetržitém aktivním provozu. Toho se u jiných výrobků obávat nemusíme.

Přesto je třeba počítat s tím, že třeba už příští rok najdeme v nejbližším supermarketu nejen mikrovlnky za 1 000 Kč vyskládané do pyramidy, ale vedle nich i vyskládané mobily naprosto neznámé značky za výhodnou cenu. A vlastně proč ne.

Koupili byste si neznačkový mobil? Byla by rozhodujícím faktorem pro výběr jen cena?